Простой способ завоевать доверие любого человека

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Когда мы разговариваем с человеком, нам хочется, чтобы собеседник не сомневался в наших словах. К сожалению, не всегда все, что мы говорим, воспринимается правильно.

Чтобы такого больше не происходило, AdMe.ru делится результатами исследования, которое раскрывает главный секрет того, как завоевать доверие.