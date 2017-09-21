Простой способ завоевать доверие любого человека
Когда мы разговариваем с человеком, нам хочется, чтобы собеседник не сомневался в наших словах. К сожалению, не всегда все, что мы говорим, воспринимается правильно.
Чтобы такого больше не происходило, AdMe.ru делится результатами исследования, которое раскрывает главный секрет того, как завоевать доверие.
Как бы банально это ни звучало, но вся суть в наших глазах. Во время общения с человеком мы не контролируем то, как реагируют наши глаза на происходящее. Но именно от них зависит, доверится нам человек или нет.
Если говорить конкретнее, решающую роль играют наши зрачки, а точнее их величина. Чем шире раскрыты зрачки у собеседника, тем проще ему довериться. До проведения исследований все думали, что расширение и сужение зрачков — процесс неконтролируемый. Но, как оказалось, мы можем на это повлиять. Достаточно просто представить себя в темной комнате.
Проделав со своими глазами эту небольшую манипуляцию, можно стать не только хорошим слушателем секретов, но и отличным компаньоном в серьезных сделках. Ведь если ваши зрачки достаточно широки, то другой человек уже на подсознательном уровне готов вам довериться.
Фото на превью depositphotos