Простой метод Пифагора, который поможет улучшить память

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Исследования показывают, что если регулярно не тренировать мозг, то в старости могут возникнуть большие проблемы с памятью. Мы узнали простой способ, которым можно пользоваться всегда и везде, чтобы мозг был в тонусе.

Сегодня AdMe.ru решил познакомить вас с гениальным методом Пифагора, который требует минимум усилий и дает максимум результата. А в конце статьи вас ждет бонус, при помощи которого вы сможете проверить свою память.

Как это работает?

Все очень просто. Каждый вечер, перед тем как заснуть, вспоминайте все, что произошло с вами в этот день, настолько подробно, насколько это возможно. Вплоть до незначительных мелочей вроде того, где вы оставили стакан — в раковине или на столе. В этом деле нужно быть особенно скрупулезным.

С чего начать?

Начните с самого утра. Что вы увидели первым, как только проснулись? Свою мирно спящую половинку, солнце за окном? И дальше продолжайте в том же духе, вспоминая все до мелочей. С кем первым вы поздоровались на работе, кто сидел рядом в метро? Поначалу будет сложно сохранить последовательность, потому что мысли будут скакать. Но со временем у вас будет получаться все лучше и лучше.

В первый день вы будете поражены, как мало вы на самом деле помните. Но не расстраивайтесь. Уже дня через 3 вы начнете замечать улучшения. Вы будете интуитивно стараться зафиксировать момент в своей голове, тем самым устраняя проблемы с запоминанием.

Как пользовался методом сам Пифагор?

Пифагор и его ученики пользовались этой техникой утром, а не вечером. Но в современном мире удобнее и эффективнее прокручивать в голове воспоминания именно на сон грядущий. Во-первых, утром у нас и так ни на что не хватает времени, поэтому как следует сосредоточиться не получится.

Во-вторых, подобная мозговая работа довольно тяжела и решает любые проблемы с бессонницей.

Какие преимущества?

Вам будет проще запоминать любую информацию: имена, номера телефонов, список дел.

Станет меньше таких моментов, когда, например, какое-то название вертится у вас на языке, а вспомнить не получается. Благодаря этой технике мозг значительно быстрее воспроизводит фрагменты информации.

Вы забудете про бессонницу. После такой нагрузки на мозг вы начнете засыпать гораздо быстрее.

Ну и самое главное. Вы пересмотрите свой график и образ жизни, потому что вам станет яснее, что приносит пользу, а что — вред. Улучшив свою память, вы начнете больше ценить свою жизнь и каждый прожитый момент.

Бонус

В течение 2 минут запоминайте слова, изображенные на рисунке. Потом закройте рисунок и напишите по памяти столько слов, сколько сможете вспомнить. Если вы записали меньше 15 слов, тренировка памяти вам не повредит.

Что вы думаете об этом методе? Испробуете его на себе этим вечером?