Простая задача, которая может сбить с толку даже самого нестандартно мыслящего человека
Попробуйте решить нашу довольно-таки заковыристую головоломку. Но не расстраивайтесь, если у вас не получится: в конце статьи можно подсмотреть правильный ответ. Уверяем, он вас удивит.
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Молодой человек хочет попасть в клуб, но не знает пароля
Он решил послушать, что говорят другие посетители
- Подошел мужчина, и охранник сказал ему «26». Человек ответил «13», и его пропустили.
- Подошла девушка, и охранник сказал «22». Она ответила «11», и ее также пропустили.
- Наш герой подумал, что число надо делить на 2, и смело пошел ко входу в ночной клуб. Охранник сказал «100», и молодой человек ответил «50». Ответ оказался неправильным, и его не пустили в клуб.
Почему ответ неправильный?
Ответ:
Правильное решение — это число букв в словах: например в словосочетании «двадцать шесть» ровно 13 букв. Правильный ответ на «100» охранника должен был быть «3» — по числу букв в этом слове.
Признавайтесь, а вы быстро решили эту головоломку?
Фото на превью depositphotos