Простая методика, которая избавит от вредных привычек за 5 шагов

Вредные привычки, которые мешают жить, есть у каждого. Избавиться от них не всегда бывает просто: они крепко держатся за нашу психику.

AdMe.ru узнал простую технику, разработанную Брэдом Лэммом, которая прошла успешную проверку на сотнях людей.

Главное отличие зависимости от привычки — ситуативность. Например, вы каждый раз в определенное время или в определенных условиях предаетесь дурной привычке. А если ситуация изменится? Сможете ли вы потерпеть пару часов без вредного увлечения, или вас будет мучительно терзать навязчивая мысль?

Зависимость бывает не только физиологическая, но и психологическая, эмоциональная. С ней справится сложнее, лучше обратиться к специалисту — психологу или наркологу. А вот привычку вы в силах победить самостоятельно.

Определите для себя, чем вам мешает плохая привычка, какие негативные
последствия она несет. И представьте, какой станет жизнь без нее. Чем больше плюсов в отказе от привычки вы найдете, тем лучше.

Составьте список всего отрицательного, что дает привычка, — так вы четче увидите объективную картину. И список будущих позитивных изменений — не жалейте ярких красок, чтобы мотивация была ощутимой.

Обозначьте конечную дату, к которой привычка должна быть побеждена.
Ставьте реальные сроки — обычно 1–3 месяца. От привычки нельзя избавиться за один день — осознание этого поможет внутренне настроиться.

Можно разбить цель на этапы — это позволит психике без стресса принимать
постепенные изменения. Например, с завтрашнего дня перестать делать это по
вечерам, через неделю — делать это только по выходным, через месяц — отказаться
совсем.

Найдите единомышленников. Их истории вдохновляют, им можно пожаловаться, у них можно спросить совета — они по-настоящему поймут и не осудят.

Чем больше друзей знает о вашем намерении, тем меньше вероятность срыва. Ведь человек — существо социальное. Нам важно не потерять лицо. Мы зависимы от мнения окружающих и неизменно поддаемся общественному влиянию. Но в наших силах выбирать общество, которое будет на нас влиять.

Иногда вас будут одолевать мысли о вредной привычке. Важно не бояться этого и не корить себя за слабость. Представьте, что поддались ей. Во всех красках и ощущениях. И перечитайте мотивационный список, составленный на втором шаге.

Автор методики отмечает, что более трети его пациентов срывались в первый месяц. Но каждый из них вернулся и все-таки смог одержать победу над вредной привычкой.

Когда можно считать результат достигнутым?

Лэмм называет конкретные сроки — когда от даты полного избавления от привычки, которую сам для себя установил человек, проходит 66 дней. Тогда можно с уверенностью утверждать, что привычка побеждена.

Фото на превью depositphotos.com

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