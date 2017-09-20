Одно волшебное слово, которое способно погасить конфликт

Многие конфликты и проблемы можно разрешить на уровне общения. Поэтому важно знать эффективные методы, которые способны помочь улучшить отношения между супругами, найти подход к своим детям, коллегам и просто знакомым.

AdMe.ru хочет поделиться с вами очень простой и одновременно мощной техникой, которая позволит свести на нет конфликт и достичь взаимопонимания и согласия в вашем доме.

  • «Ты меня не любишь»
  • «Ты опять опоздал»
  • «Ты не сделал того, что я просила»
  • «Ты постоянно так делаешь»
  • «Ты мне не помогаешь»
  • «Ты меня достал»
  • «Ты никогда...», «ты всегда...», «ты опять...», «тебе постоянно...», «из-за тебя мы...»

Обратите внимание — везде фигурирует местоимение «ты», возможны также варианты «тебе», «из-за тебя». На языке психологии такие выражения называются «Ты-сообщения».

«Ты-сообщения» провоцируют конфликт, потому что подобные фразы звучат как нападение и вызывают защитную реакцию в виде обиды и встречного обвинения.

  • «Я волновалась, что ты не берешь телефон»
  • «Я буду благодарен, если ты сделаешь это»
  • «Я злюсь от усталости и без помощи»
  • «Я хочу, чтобы на меня обратили внимание»
  • «Я устала быть одна»
  • И, наконец, самое главное — «Я люблю тебя»

В детстве нам часто говорили, что «я» — последняя буква в алфавите и «якать» неприлично. Профессиональные психологи предлагают забыть об этом и активно использовать в общении «Я-сообщения».

Секрет «Я-сообщений» в том, чтобы говорить о своих чувствах, о том, что вы испытываете, когда ожидаете от окружающих других поступков, другого отношения. Тогда вместо обвинений типа: «Ты опять не предупредил, что приедешь поздно», ваш партнер услышит: «Я волнуюсь, когда ты не предупреждаешь, что вернешься поздно». А это приглашение к диалогу, где каждый может высказать свое мнение.

Фото на превью Mediapro
Иллюстратор Alena Sofronova специально для AdMe.ru

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  • 20 сентября 2017
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