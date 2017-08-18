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Задумывались ли вы когда-нибудь о том, что для гармоничного развития любых отношений (в семье, коллективе) важно сооблюдать определенные пропорции критики и похвалы?

Оказывается, на эту тему ученые провели немало исследований и вывели идеальное соотношение «кнута» и «пряника». AdMe.ru делится этими интересными выводами с вами.