Один упрек на три похвалы — формула, которая укрепляет отношения

Задумывались ли вы когда-нибудь о том, что для гармоничного развития любых отношений (в семье, коллективе) важно сооблюдать определенные пропорции критики и похвалы?

Оказывается, на эту тему ученые провели немало исследований и вывели идеальное соотношение «кнута» и «пряника». AdMe.ru делится этими интересными выводами с вами.

Коэффициент Лосада

Коэффициент Лосада — это соотношение положительного и отрицательного во
взаимоотношениях людей. Впервые влияние этих пропорций было замечено в исследованиях стабильности брака психолога Джона Готтмана. На протяжении 40 лет анализировали отношения более 3 000 пар. Учитывая пропорции положительного и отрицательного в отношениях пары, предсказывалась вероятность развода с 90%-й точностью.

Позже психолог, доктор Марсель Лосада, проанализировав сотни бизнес-групп, четко определил границы наибольшей эффективности команды и вывел коэффициент.

Почему так важны правильные пропорции

Представьте, что ситуация — это корабль. С парусами. Ветер, надувающий паруса, — это похвала. А критика — штурвал корабля. Разве корабль сдвинется с места, если вашей направляющей критики будет больше? Как ни крути штурвал, а без «ветра похвалы» никуда.

Или, напротив, вы только и делаете что хвалите и стараетесь закрывать глаза на недостатки близкого человека. Такой корабль станет неуправляемым, и кто знает, куда его может занести на полных парусах.

Коэффициент Лосада примерно равен 3 позитивам на 1 негатив. Это минимум, необходимый для достижения высокой производительности любых команд, будь то коллеги, друзья, члены семьи. Максимум находится примерно около 7 похвал на 1 критику. Те отношения, что находятся за границами этих цифр, неизбежно постепенно деградируют.

Без позитива и готовности идти навстречу друг другу отношения развалятся, это очевидно. Но так же опасно и полное отсутствие негатива, например боязнь настоять на своем либо указать на ошибки. В отношениях внутри семьи или коллектива очень важен идеальный баланс.

Иллюстратор Marat Nugumanov специально для AdMe.ru

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