Пронзительный текст, после которого вы никогда больше не будете ворчать на своих близких из-за их маленьких слабостей

У одного мужа жена попала в больницу. Живот заболел внезапно. Дальше все как-то очень быстро было: приехала скорая, осмотрели, увезли. Муж поехал следом в больницу. Потолкался там, узнал, что жену увезли на операцию. Ему велели ехать домой. А потом позвонить. Он вернулся в квартиру: там тихо. Вещи разбросанные лежат. Чашка с остывшим чаем. Главное, он все последнее время ссорился с женой. Денег не хватало. А она транжирила их, покупала слишком много продуктов. Вчера купила клубники коробочку. Маленькую, за большие деньги.

Пригоршня искусственных ягод за сумасшедшие деньги! Ну какая клубника зимой, скажите на милость! Они же не миллиардеры. Еще крем купила. Вот баночка стоит у зеркала. Тоже дорогой. Он ворчал.

На плите суп. Он сколько раз говорил, что не надо варить столько. Кто это будет есть, они же вдвоем живут! До сегодняшнего дня жили вдвоем, да. Он сел за компьютер. Он не хотел думать ни о чем, но тут же открылась реклама курорта. Она хотела на курорт, на море. Это очень дорогое удовольствие, он так и сказал. Бездумная расточительность, когда надо платить ипотеку и расширять жилплощадь. «Двушку» поменять на «трешку». И яму надо под фундамент копать, строить дом. Машину менять...

И не только это. Она слишком надолго занимала ванную. Он сердился. А сейчас — ванная свободна. И в кровати можно хоть поперек лечь. Никто не помешает и одеяло стаскивать не будет. И можно делать в квартире все что хочешь. Никто не закричит: «Ты с ума сошел! Прекрати!» И смотреть футбол. А на диване лежит ее халатик с вышитым медвежонком. Скомканный второпях; она переоделась через силу. Он халатик расправил, сложил и заплакал, как 3-летний малыш. Потому что одному ничего не надо. Одному плохо. Невыносимо одному в доме, где жили вместе, вдвоем. Зачем он ругался? Зачем экономил на мелочах? Впился в эту клубнику, как тарантул какой-то. Может, это последняя радость была у человека?