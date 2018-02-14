Пройдите тест и узнайте, верите ли вы на самом деле в любовь

День святого Валентина — один из самых ожидаемых праздников для влюбленных во всем мире. В этот день любовь витает в воздухе, а люди обмениваются милыми подарками и открытками. Ведь это отличный повод, чтобы еще раз признаться в своих чувствах. А как вы относитесь к любви? Предлагаем вам пройти короткий шуточный тест и узнать об этом. Записывайте свои ответы и узнайте результат в конце статьи.

Вам просто необходимо выбрать картинку в ответе на вопрос и подсчитать свои ответы. Мы в AdMe.ru уверены, что результаты теста могут вас удивить.

1. Какую ассоциацию вызывает слово «любовь»?

2. Представьте: сегодня у вас свидание. Что обязательно возьмете с собой?

3. Идеальное свидание для вас — это:

4. Лучший подарок на День всех влюбленных — это:

5. Представьте, что ваш друг в День cвятого Валентина один. Что вы ему/ ей посоветуете?

Расшифровка теста

  • Больше вариантов А: вы неисправимый романтик от макушки головы и до кончиков пальцев на ногах. Все, что вы делаете и чем себя окружаете, наполнено любовью, мечтами, необъяснимым волшебством. Ведь вы как никто знаете, что такое настоящая любовь, умеете сопереживать другим, а любимая героиня в книгах — это, конечно, Джульетта.
  • Больше вариантов В: вы идеалист, который верит и ждет чуда. Но при этом четко понимаете грань между мечтами и реальным миром. Вам не чуждо совершать приятные неожиданности для любимых, а когда подобное происходит с вами — парите от счастья.
  • Больше вариантов С: вы реалист. Понимаете, как все устроено в этом мире и что если любовь еще не встретилась — не беда. У вас нет отбоя от поклонников, но вы не торопитесь заводить отношения с кем угодно. Вы живете на полную катушку и не боитесь экспериментировать, ведь это так весело — пробовать что-то новое и интересное.
  • Больше вариантов D: вы прагматик. Для вас важна в отношениях легкость, готовность завтра прыгнуть с парашютом, а послезавтра — нырять где-то в Атлантическом океане. Вы знаете, что такое любовь и что она может быть разной и каждый раз новой.

Фото на превью Pixabay

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2 Комментарии
  • 14 февраля 2018
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  • 4521

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