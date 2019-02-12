Пройдите тест и узнайте, какая литературная героиня ваше альтер эго

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Когда мы читаем книгу, то волей-неволей отождествляем себя с главной героиней. Вот мы решили пойти дальше и сделали для вас небольшой тест, который позволит понять, какие черты вашего характера напоминают тот или иной персонаж. Тест шутливый, конечно, но кто знает.

AdMe.ru просит вас взять лист и ручку и записать ваши варианты, а в конце статьи вы сможете найти ответ. Главное — не подглядывайте.

1. Вы приезжаете на вечеринку к друзьям, заходите в комнату, а там Он! Ваши действия:

1. Не будете подходить знакомиться первой, но ваш брошенный украдкой взгляд буквально притянет его к вашей персоне. 2. Для вас будет личным оскорблением, если он и еще парочка парней не будут крутиться вокруг вас в поисках вашего расположения. Так что строить глазки и кокетничать вы начнете еще до того, как войдете в комнату. 3. Когда вас представят друг другу, вы найдете любой повод, чтобы зацепить своего собеседника. Иногда даже слишком жестоко. (Но он вам все простит.) 4. Вам захочется произвести впечатление, но все как всегда закончится очень неловко. 5. Очень смутитесь и не будете знать, куда себя деть. Но он все равно заметит только вас.

2. Вы едете в такси и видите, что водитель специально повез вас дальним путем. Ваши действия:

1. Дождетесь, когда он привезет вас на место, оплатите счет, но, выходя, дадите водителю понять, что знаете о его обмане. Пусть ему будет стыдно! 2. Вы состроите такую жалобную мину и таким ангельским голосом его пожурите, что водитель не посмеет взять с вас деньги. 3. Жестко и иронично высмеете любую его попытку содрать с вас сумму больше, чем нужно за данную поездку. 4. Даже не заметите этого и заплатите всю сумму. 5. Заметите, но постесняетесь сказать ему. Расплатитесь и будете всю дорогу корить себя за это.

3. Вы идете в кино с подругой и ее парнем, как вы будете себя с ним вести?

1. Станете внимательно смотреть, как он ведет себя с вашей подругой, чтобы разгадать, какие у него намерения по отношению к ней. Сами же будете максимально вежливы. 2. Вы будете остроумны и общительны. Кто сказал, что даже с парнем подруги нельзя немного пофлиртовать? 3. Приметесь внимательно следить за тем, чтобы вашей подруге было комфортно. Расскажете о том, какая она умница и красавица. 4. Будете постоянно подкалывать парочку, чем изрядно их смутите. 5. Никак. Это их вечер, вы бы предпочли какое-нибудь иное занятие.

4. Какая музыка играет у вас в наушниках прямо сейчас? (Ну или недавно)

1. Классическая музыка, а как же иначе. 2. Что-то очень романтичное. Баллады о любви, например. 3. Что-то легкое и необременяющее, в стиле нью-эйдж. 4. Молодежная современная музыка. 5. Тяжелый рок.

5. Вы решили устроить себе день «приятностей». Как он пройдет?

1. Вы проведете весь день в салонах красоты, а вечером отправитесь на роскошный бал (в крайнем случае на концерт). 2. Делегируете вашему молодому человеку составить для вас интереснейший план вашего выходного. Пускай он думает, как вас развеселить. 3. Конечно же, за любимой книгой (плед, какао, любимая кошка). 4. Посиделки с друзьями, поход на дискотеку или еще какое-нибудь шумное времяпрепровождение. Лишь бы не дома. 5. Займетесь домом. Разберете завалы, до которых не доходили руки. Или прогуляетесь по лесу в одиночестве.

Результаты

Большинство ответов «1»

Маргарита из романа «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова

Вы женщина, в которую влюбляются творцы. Умеете преподнести себя так, чтобы ни у кого не возникло сомнений, кто тут истинная королева. При этом у вас любящее сердце и добрый нрав. Вы умеете найти общий язык даже с нечистой силой и, как ни странно, от этого только выигрываете.

Большинство ответов «2»

Скарлетт О’Хара из романа «Унесенные ветром» Маргарет Митчелл

Вас могут назвать кокеткой, и отчасти это будет правда. Вы предприимчивая, не упускающая своего шанса девушка, которая умеет очаровать любого. Однако за внешней легкостью скрывается стальной стержень, не позволяющий вам опустить руки, казалось бы, в самых беспросветных ситуациях.

Большинство ответов «3»

Элизабет Беннет из романа «Гордость и предубеждение» Джейн Остин

Умная, наблюдательная, местами колкая, но невероятно преданная своей семье и друзьям натура. За внешним спокойствием скрывается бездна страсти, и, может быть, поэтому вы притягиваете к себе исключительных людей. Вам неприятно любое проявление низменной натуры человека, но при этом вы уважаете право других быть такими, какие они есть.

Большинство ответов «4»

Бриджит Джонс из романа «Дневник Бриджит Джонс» Хелен Филдинг

Непосредственная, ранимая и очень женственная натура. Вы умеете находить себе приключения и выбираться из них не без помощи своих многочисленных друзей. Вашему жизнелюбию можно только позавидовать.

Большинство ответов «5»

Белла Свон из цикла романов «Сумерки» Стефани Майер

Несмотря на то что вы о себе не очень высокого мнения, вас окружают люди, которые видят вас в истинном свете. Робкая, местами стеснительная, но обладающая уникальным даром сочувствия и всепоглощающей любви. Вы умеете отдать себя всю без остатка, при этом ничего не требуя взамен.