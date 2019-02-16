Пройдите наш тест и узнайте, есть ли у вас обсессивно-компульсивное расстройство
Обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР) — это психическое заболевание, при котором у человека появляются навязчивые и пугающие мысли, повышенная тревога и чрезмерное стремление к выполнению плана. Наш тест основывается на диагностике одного из симптомов ОКР: стремление к идеальному порядку. Конечно же, данный тест не является строго научным, тем не менее его результаты могут быть полезны.
Мы в AdMe.ru уверены: предупрежден — значит вооружен. Отвечайте на вопросы нашего теста и ищите интерпретацию ответов в конце статьи. Постарайтесь не задерживаться долго на каждой картинке.
1. Какая мишень отличается от остальных?
2. А какая из этих лапок отличается от других?
3. В каком квадратике с линиями что-то не так?
4. Какая ромашка отличается от остальных?
5. А авокадо?
6. Определите, с какой мандалой здесь что-то не то
7. Где находится отличный от остальных ромб?
8. Какая из этих звезд отличается от других?
9. Один из этих прямоугольников не похож на другие. Какой именно?
10. Найдите круг, который отличается от остальных
Результаты
Вы ответили правильно на 4 и меньше вопросов
Пока вам не о чем волноваться. Стремление к идеальному порядку у вас не ярко выражено. Человек с симптоматикой ОКР свои фобии и тревоги старается убрать при помощи навязчивых и утомительных действий, таких, например, как выстраивание предметов в линию, а также при помощи соблюдения одного только ему известного плана действий.
Даже если у вас и проскакивают навязчивые мысли или вы ощущаете повышенную тревожность, это не повод для сильного беспокойства. Но если какие-то из симптомов начинают мешать вам жить, лучше обратиться к специалисту.
Вы ответили правильно на 5 и больше вопросов
Или вы очень внимательный человек, или вам стоит все же уточнить, все ли в порядке с вашим здоровьем. Если вы заметили, что в последнее время стали особенно тревожными и нервными, вас раздражает, когда кто-то или что-то нарушает установленные правила, и в целом качество жизни заметно ухудшилось, то это повод обратиться к психологу.
Но не волнуйтесь: даже если у вас диагностируют данное заболевание, помните, что оно вполне поддается лечению, главное — вовремя заметить болезнь.
Кстати, забавный факт. В 2000 году ученые-химики получили Шнобелевскую премию за то, что открыли взаимосвязь между ОКР и романтической любовью. Оказывается, их невозможно отличить друг от друга на биохимическом уровне.
Фото на превью depositphotos