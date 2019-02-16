Пройдите наш тест и узнайте, есть ли у вас обсессивно-компульсивное расстройство

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Обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР) — это психическое заболевание, при котором у человека появляются навязчивые и пугающие мысли, повышенная тревога и чрезмерное стремление к выполнению плана. Наш тест основывается на диагностике одного из симптомов ОКР: стремление к идеальному порядку. Конечно же, данный тест не является строго научным, тем не менее его результаты могут быть полезны.

Мы в AdMe.ru уверены: предупрежден — значит вооружен. Отвечайте на вопросы нашего теста и ищите интерпретацию ответов в конце статьи. Постарайтесь не задерживаться долго на каждой картинке.

1. Какая мишень отличается от остальных?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ. © depositphotos

2. А какая из этих лапок отличается от других?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ. © depositphotos

3. В каком квадратике с линиями что-то не так?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ. © depositphotos

4. Какая ромашка отличается от остальных?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ. © depositphotos

5. А авокадо?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ. © depositphotos

6. Определите, с какой мандалой здесь что-то не то

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ. © depositphotos

7. Где находится отличный от остальных ромб?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ. © depositphotos

8. Какая из этих звезд отличается от других?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ. © depositphotos

9. Один из этих прямоугольников не похож на другие. Какой именно?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ. © depositphotos

10. Найдите круг, который отличается от остальных

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ. © depositphotos

Результаты

Вы ответили правильно на 4 и меньше вопросов

Пока вам не о чем волноваться. Стремление к идеальному порядку у вас не ярко выражено. Человек с симптоматикой ОКР свои фобии и тревоги старается убрать при помощи навязчивых и утомительных действий, таких, например, как выстраивание предметов в линию, а также при помощи соблюдения одного только ему известного плана действий. Даже если у вас и проскакивают навязчивые мысли или вы ощущаете повышенную тревожность, это не повод для сильного беспокойства. Но если какие-то из симптомов начинают мешать вам жить, лучше обратиться к специалисту.

Вы ответили правильно на 5 и больше вопросов

Или вы очень внимательный человек, или вам стоит все же уточнить, все ли в порядке с вашим здоровьем. Если вы заметили, что в последнее время стали особенно тревожными и нервными, вас раздражает, когда кто-то или что-то нарушает установленные правила, и в целом качество жизни заметно ухудшилось, то это повод обратиться к психологу. Но не волнуйтесь: даже если у вас диагностируют данное заболевание, помните, что оно вполне поддается лечению, главное — вовремя заметить болезнь.

Кстати, забавный факт. В 2000 году ученые-химики получили Шнобелевскую премию за то, что открыли взаимосвязь между ОКР и романтической любовью. Оказывается, их невозможно отличить друг от друга на биохимическом уровне.