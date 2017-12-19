Детективы рассказали о некоторых тонкостях своей профессии, которые вы можете использовать в личных целях

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Когда заходит разговор о частных детективах, люди представляют героев голливудских блокбастеров с погонями, нелегальными обысками и даже стрельбой. Или импозантных джентльменов в элегантных костюмах, ведущих расследования сугубо дедуктивными методами. Да, образ обожаемого нами Шерлока так же далек от реальности, как и все остальные. Современный детектив чаще работает с информацией, использует компьютер и социальную инженерию. AdMe.ru раскроет секреты профессиональных детективов, которые пригодятся вам в повседневной жизни. Или помогут провести собственное расследование (но для этого все же лучше нанять профессионалов).

1. Хороший смартфон и блокнот с ручкой

Современному детективу все реже нужны микрокамеры, диктофоны и навигаторы. Все это есть в смартфоне. Ноутбук вам пригодится для работы с базами данных или специальными программами, где нужен большой экран и удобная клавиатура. Например, чтобы посмотреть, какие сайты посещает объект интереса или сравнить два документа. Блокнот и ручка также всегда должны быть при вас. Часто заметки на полях и рисунки помогают воспринимать и запоминать информацию намного лучше, чем обычные записи. Да и схемы намного удобнее рисовать в блокноте, чем на экране мобильного. Блокнот вас никогда не подведет, ведь для него не нужна зарядка. Так что если даже вы не профессионал, запомните: хороший смартфон и блокнот с ручкой — ваши верные помощники.

2. И все же все лгут

Помните фразу доктора Хауса о том, что все лгут? Детективам лгут вдвойне. Зато профессионал всегда может отличить правду от лжи. Читайте язык тела и понимайте, когда собеседник хочет вас обмануть. Например: Приподнятые брови во время, казалось бы, непринужденной беседы свидетельствуют о том, что собеседник испытывает беспокойство или даже страх.

во время, казалось бы, непринужденной беседы свидетельствуют о том, что собеседник испытывает беспокойство или даже страх. Ваш собеседник слишком долго и пристально смотрит вам в глаза? Весьма вероятно, что он лжет либо что-то скрывает.

Весьма вероятно, что он лжет либо что-то скрывает. Напряженная шея, сжатые челюсти и нахмуренные брови говорят о сильном дискомфорте собеседника. Возможно, вы затронули какую-то неприятную для него тему. Этими признаками все не ограничивается. Учитесь их замечать. К примеру, играйте с друзьями в «Блеф».

3. Естественное искусственное обаяние

Вы распознали ложь. Но это полдела. Важно получить информацию, а не просто понять, кто ею может владеть. Профессиональные детективы оттачивают навыки общения с людьми. Согласитесь, получить информацию проще, расположив собеседника к себе. И снова задействуем психологию. Один из самых распространенных способов расположить к себе собеседника — использовать «открытые позы». Руки ладонями вверх, распрямленные не перекрещенные ноги и расслабленная спина. Только будьте естественнее. Так же прекрасно работает «отзеркаливание». Во время диалога повторяйте жесты, используйте в речи слова и обороты собеседника. Можете не сомневаться, на подсознательном уровне он начнет чувствовать к вам симпатию. Будьте внимательны при общении с незнакомцами. Ведь кто-то может использовать эти приемы и против вас.

4. Элементарно, Ватсон

При упоминании о дедуктивном мышлении мы сразу вспоминаем Шерлока Холмса. Возможно, второго Холмса из вас не получится, но вот несколько советов, как развивать эту самую дедукцию и интуицию. Медитируйте. Медитация улучшает концентрацию и внимание. Полчаса в день вполне достаточно. У каждого свой способ. Шерлок часами играл на скрипке. Кто-то предпочтет дыхательную гимнастику, а кто-то прослушивание музыки с закрытыми глазами. Главное — следите за дыханием и мыслями.

Медитация улучшает концентрацию и внимание. Полчаса в день вполне достаточно. У каждого свой способ. Шерлок часами играл на скрипке. Кто-то предпочтет дыхательную гимнастику, а кто-то прослушивание музыки с закрытыми глазами. Главное — следите за дыханием и мыслями. Тренируйте память. Этот навык никогда не будет лишним. Возможно, придется запоминать сложный номер телефона или номер счета, а нашим советом про блокнот и ручку вы не воспользовались. Память вас выручит! Для тренировки пробуйте, например, учить каждый день 10 новых иностранных слов. Заодно подтянете язык, который тоже может пригодиться.

Этот навык никогда не будет лишним. Возможно, придется запоминать сложный номер телефона или номер счета, а нашим советом про блокнот и ручку вы не воспользовались. Память вас выручит! Для тренировки пробуйте, например, учить каждый день 10 новых иностранных слов. Заодно подтянете язык, который тоже может пригодиться. Решайте головоломки на логику, ребусы и кроссворды. Во-первых, вы расширите кругозор, а во-вторых, заставите ваш мозг работать. Например, у AdMe.ru есть несколько интересных головоломок здесь, здесь и здесь. И к сведению: как это ни странно, Шерлок использует индукцию, а не дедукцию.

5. Вам шах и мат!

Наверняка вы не раз видели в фильмах, как главные герои блестяще разыгрывают шахматные партии и, конечно, в итоге побеждают. Согласитесь, в наших глазах такой персонаж приобретает дополнительные очки. По крайней мере мы сразу понимаем, что с интеллектом у него все очень хорошо. Игра в шахматы — это не только способ занять время, но и тренировка сразу для обоих полушарий вашего мозга. Шахматы развивают интеллект и стратегическое мышление, что не будет лишним не только для профессионального детектива, но и в повседневной жизни. Если вы уже хорошо играете в шахматы и даже можете разыгрывать дебюты и обороны, попробуйте сыграть в шахматы на троих, как на картинке выше. Кстати, по словам министра образования России, в программу образования российских школьников шахматы могут включить уже с 2018 года.

6. Беги, Форрест, беги

Да, даже современным детективам приходится иногда побегать. И не только в голливудских фильмах. Поэтому — бег. Из плюсов: Бег может стать заменой медитации. Равномерное дыхание, размеренный ритм — и вот вы, отвлекшись от проблем, можете решить детективную задачку.

Занимаясь бегом, человек становится более уравновешенным. Ведь организм насыщается кислородом, мозг начинает лучше работать. Вы сможете более эффективно контролировать эмоции, решать важные вопросы и легче переносить стрессовые ситуации.

И совсем банальное: вы реально укрепите свои мышцы и здоровье. За час бега в среднем темпе бегун-новичок может сжечь 500–600 ккал. Самое то для офисных работников. А помогут начать бегать приложения в вашем смартфоне. Еще одно доказательство, что хороший смартфон — незаменимый друг настоящего детектива.

7. Не доверяйте никому и ничему

В первую очередь не доверяйте себе. Самый очевидный вывод не всегда самый верный. Чаще наоборот. Запомните: ваше мышление предвзято, вы склонны подтверждать свою точку зрения. И отдавать предпочтение тем гипотезам, которые согласуются с вашими убеждениями. Ищите подтверждение альтернативных точек зрения. Ставьте все под сомнение. Да, это трудно, но это расшевелит ваше мышление. Для начала можете попробовать искать причину глубже. Используйте, к примеру, правило «Пяти „почему“». Его разработку приписывают Сакити Тоёда, основателю компании Toyota. Пример того, как это работает: Я сегодня не пошел на работу. Почему?

Болела голова. Почему?

Я вчера много работал. Почему?

Откладывал дела на потом. Почему?

Мне не нравится то, чем я занимаюсь. Почему?

Вообще я хочу быть поваром, а выучился на менеджера, потому что родители настояли. Что вы посоветуете человеку, пришедшему к такому выводу? Не торопитесь. Помните: ваше мышление предвзято.

8. Современная графология

У всех людей есть почерк. Он есть и в интернете. Только теперь это не наклон букв и всякие завитушки и росчерки. Современная цифровая графология рассматривает тексты в сети Интернет и сопоставляет их с конкретными людьми. Кто-то в конце фраз ставит многоточия или усиленно печатает «ё» (и не лень им тянуться?). Кто-то использует определенный набор смайлов и их последовательность. Очень часто люди ставят три смайла — именно три. А кто-то часто заканчивает свои сообщения определенными фразами. Например, «вот так вот». Последите за собой и своими собеседниками в сети. Попробуйте определить характерные элементы. Попробуйте изменить свой стиль. Это еще и отличная тренировка для вашего мозга.

9. Если все же следят

Мы надеемся, что вы не грабили банки и не разглашали государственные секреты. Так что, скорее всего, это совпадение. Но если все же совпадения больше похожи на слежку, запомните: профессионалов вы не определите. Если следят, то дилетанты. Поэтому максимум неудобств — поцарапанная машина или нецензурная надпись в подъезде. И все же если подозрения стали серьезными, следуйте простым правилам: Не ускоряйтесь, но иногда все же меняйте ритм ходьбы.

Перемещайтесь в общественных местах (тут и скрыться можно).

Не оборачивайтесь и не смотрите через плечо. Этим вы выдадите себя. И, значит, в следующий раз следить будут аккуратнее.

Обратитесь в полицию. Да, даже профессиональные детективы обращаются в полицию в случае опасности. Это не боевик, это реальная жизнь. Безопасность превыше всего. Помните это правило.

Как видите, у профессиональных детективов для вас нет советов, как скрыться от слежки через двойную сплошную или как следить за неверным супругом. Оставьте это им. Просто будьте внимательны и осторожны. И помните: никогда не поздно заняться развитием собственных способностей. А они есть у каждого.