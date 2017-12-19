Детективы рассказали о некоторых тонкостях своей профессии, которые вы можете использовать в личных целях
Когда заходит разговор о частных детективах, люди представляют героев голливудских блокбастеров с погонями, нелегальными обысками и даже стрельбой. Или импозантных джентльменов в элегантных костюмах, ведущих расследования сугубо дедуктивными методами. Да, образ обожаемого нами Шерлока так же далек от реальности, как и все остальные.
Современный детектив чаще работает с информацией, использует компьютер и социальную инженерию.
AdMe.ru раскроет секреты профессиональных детективов, которые пригодятся вам в повседневной жизни. Или помогут провести собственное расследование (но для этого все же лучше нанять профессионалов).
1. Хороший смартфон и блокнот с ручкой
Современному детективу все реже нужны микрокамеры, диктофоны и навигаторы. Все это есть в смартфоне.
Ноутбук вам пригодится для работы с базами данных или специальными программами, где нужен большой экран и удобная клавиатура. Например, чтобы посмотреть, какие сайты посещает объект интереса или сравнить два документа.
Блокнот и ручка также всегда должны быть при вас. Часто заметки на полях и рисунки помогают воспринимать и запоминать информацию намного лучше, чем обычные записи. Да и схемы намного удобнее рисовать в блокноте, чем на экране мобильного. Блокнот вас никогда не подведет, ведь для него не нужна зарядка.
Так что если даже вы не профессионал, запомните: хороший смартфон и блокнот с ручкой — ваши верные помощники.
2. И все же все лгут
Помните фразу доктора Хауса о том, что все лгут? Детективам лгут вдвойне. Зато профессионал всегда может отличить правду от лжи. Читайте язык тела и понимайте, когда собеседник хочет вас обмануть.
Например:
- Приподнятые брови во время, казалось бы, непринужденной беседы свидетельствуют о том, что собеседник испытывает беспокойство или даже страх.
- Ваш собеседник слишком долго и пристально смотрит вам в глаза? Весьма вероятно, что он лжет либо что-то скрывает.
- Напряженная шея, сжатые челюсти и нахмуренные брови говорят о сильном дискомфорте собеседника. Возможно, вы затронули какую-то неприятную для него тему.
Этими признаками все не ограничивается. Учитесь их замечать. К примеру, играйте с друзьями в «Блеф».
3. Естественное искусственное обаяние
Вы распознали ложь. Но это полдела. Важно получить информацию, а не просто понять, кто ею может владеть.
Профессиональные детективы оттачивают навыки общения с людьми. Согласитесь, получить информацию проще, расположив собеседника к себе. И снова задействуем психологию.
Один из самых распространенных способов расположить к себе собеседника — использовать «открытые позы». Руки ладонями вверх, распрямленные не перекрещенные ноги и расслабленная спина. Только будьте естественнее.
Так же прекрасно работает «отзеркаливание». Во время диалога повторяйте жесты, используйте в речи слова и обороты собеседника. Можете не сомневаться, на подсознательном уровне он начнет чувствовать к вам симпатию.
Будьте внимательны при общении с незнакомцами. Ведь кто-то может использовать эти приемы и против вас.
4. Элементарно, Ватсон
При упоминании о дедуктивном мышлении мы сразу вспоминаем Шерлока Холмса. Возможно, второго Холмса из вас не получится, но вот несколько советов, как развивать эту самую дедукцию и интуицию.
- Медитируйте. Медитация улучшает концентрацию и внимание. Полчаса в день вполне достаточно. У каждого свой способ. Шерлок часами играл на скрипке. Кто-то предпочтет дыхательную гимнастику, а кто-то прослушивание музыки с закрытыми глазами. Главное — следите за дыханием и мыслями.
- Тренируйте память. Этот навык никогда не будет лишним. Возможно, придется запоминать сложный номер телефона или номер счета, а нашим советом про блокнот и ручку вы не воспользовались. Память вас выручит! Для тренировки пробуйте, например, учить каждый день 10 новых иностранных слов. Заодно подтянете язык, который тоже может пригодиться.
- Решайте головоломки на логику, ребусы и кроссворды. Во-первых, вы расширите кругозор, а во-вторых, заставите ваш мозг работать. Например, у AdMe.ru есть несколько интересных головоломок здесь, здесь и здесь.
И к сведению: как это ни странно, Шерлок использует индукцию, а не дедукцию.
5. Вам шах и мат!
Наверняка вы не раз видели в фильмах, как главные герои блестяще разыгрывают шахматные партии и, конечно, в итоге побеждают.
Согласитесь, в наших глазах такой персонаж приобретает дополнительные очки. По крайней мере мы сразу понимаем, что с интеллектом у него все очень хорошо.
Игра в шахматы — это не только способ занять время, но и тренировка сразу для обоих полушарий вашего мозга. Шахматы развивают интеллект и стратегическое мышление, что не будет лишним не только для профессионального детектива, но и в повседневной жизни.
Если вы уже хорошо играете в шахматы и даже можете разыгрывать дебюты и обороны, попробуйте сыграть в шахматы на троих, как на картинке выше.
Кстати, по словам министра образования России, в программу образования российских школьников шахматы могут включить уже с 2018 года.
6. Беги, Форрест, беги
Да, даже современным детективам приходится иногда побегать. И не только в голливудских фильмах.
Поэтому — бег. Из плюсов:
- Бег может стать заменой медитации. Равномерное дыхание, размеренный ритм — и вот вы, отвлекшись от проблем, можете решить детективную задачку.
- Занимаясь бегом, человек становится более уравновешенным. Ведь организм насыщается кислородом, мозг начинает лучше работать. Вы сможете более эффективно контролировать эмоции, решать важные вопросы и легче переносить стрессовые ситуации.
- И совсем банальное: вы реально укрепите свои мышцы и здоровье.
За час бега в среднем темпе бегун-новичок может сжечь 500–600 ккал. Самое то для офисных работников. А помогут начать бегать приложения в вашем смартфоне. Еще одно доказательство, что хороший смартфон — незаменимый друг настоящего детектива.
7. Не доверяйте никому и ничему
В первую очередь не доверяйте себе.
Самый очевидный вывод не всегда самый верный. Чаще наоборот. Запомните: ваше мышление предвзято, вы склонны подтверждать свою точку зрения. И отдавать предпочтение тем гипотезам, которые согласуются с вашими убеждениями.
Ищите подтверждение альтернативных точек зрения. Ставьте все под сомнение. Да, это трудно, но это расшевелит ваше мышление.
Для начала можете попробовать искать причину глубже. Используйте, к примеру, правило «Пяти „почему“». Его разработку приписывают Сакити Тоёда, основателю компании Toyota.
Пример того, как это работает:
- Я сегодня не пошел на работу. Почему?
- Болела голова. Почему?
- Я вчера много работал. Почему?
- Откладывал дела на потом. Почему?
- Мне не нравится то, чем я занимаюсь. Почему?
- Вообще я хочу быть поваром, а выучился на менеджера, потому что родители настояли.
Что вы посоветуете человеку, пришедшему к такому выводу? Не торопитесь. Помните: ваше мышление предвзято.
8. Современная графология
У всех людей есть почерк. Он есть и в интернете. Только теперь это не наклон букв и всякие завитушки и росчерки.
Современная цифровая графология рассматривает тексты в сети Интернет и сопоставляет их с конкретными людьми.
Кто-то в конце фраз ставит многоточия или усиленно печатает «ё» (и не лень им тянуться?). Кто-то использует определенный набор смайлов и их последовательность. Очень часто люди ставят три смайла — именно три. А кто-то часто заканчивает свои сообщения определенными фразами. Например, «вот так вот».
Последите за собой и своими собеседниками в сети. Попробуйте определить характерные элементы. Попробуйте изменить свой стиль. Это еще и отличная тренировка для вашего мозга.
9. Если все же следят
Мы надеемся, что вы не грабили банки и не разглашали государственные секреты. Так что, скорее всего, это совпадение. Но если все же совпадения больше похожи на слежку, запомните: профессионалов вы не определите. Если следят, то дилетанты. Поэтому максимум неудобств — поцарапанная машина или нецензурная надпись в подъезде.
И все же если подозрения стали серьезными, следуйте простым правилам:
- Не ускоряйтесь, но иногда все же меняйте ритм ходьбы.
- Перемещайтесь в общественных местах (тут и скрыться можно).
- Не оборачивайтесь и не смотрите через плечо. Этим вы выдадите себя. И, значит, в следующий раз следить будут аккуратнее.
- Обратитесь в полицию. Да, даже профессиональные детективы обращаются в полицию в случае опасности. Это не боевик, это реальная жизнь.
Безопасность превыше всего. Помните это правило.
Как видите, у профессиональных детективов для вас нет советов, как скрыться от слежки через двойную сплошную или как следить за неверным супругом. Оставьте это им.
Просто будьте внимательны и осторожны. И помните: никогда не поздно заняться развитием собственных способностей. А они есть у каждого.