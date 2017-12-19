Детективы рассказали о некоторых тонкостях своей профессии, которые вы можете использовать в личных целях

Когда заходит разговор о частных детективах, люди представляют героев голливудских блокбастеров с погонями, нелегальными обысками и даже стрельбой. Или импозантных джентльменов в элегантных костюмах, ведущих расследования сугубо дедуктивными методами. Да, образ обожаемого нами Шерлока так же далек от реальности, как и все остальные.

Современный детектив чаще работает с информацией, использует компьютер и социальную инженерию.

AdMe.ru раскроет секреты профессиональных детективов, которые пригодятся вам в повседневной жизни. Или помогут провести собственное расследование (но для этого все же лучше нанять профессионалов).

1. Хороший смартфон и блокнот с ручкой

Современному детективу все реже нужны микрокамеры, диктофоны и навигаторы. Все это есть в смартфоне.

Ноутбук вам пригодится для работы с базами данных или специальными программами, где нужен большой экран и удобная клавиатура. Например, чтобы посмотреть, какие сайты посещает объект интереса или сравнить два документа.

Блокнот и ручка также всегда должны быть при вас. Часто заметки на полях и рисунки помогают воспринимать и запоминать информацию намного лучше, чем обычные записи. Да и схемы намного удобнее рисовать в блокноте, чем на экране мобильного. Блокнот вас никогда не подведет, ведь для него не нужна зарядка.

Так что если даже вы не профессионал, запомните: хороший смартфон и блокнот с ручкой — ваши верные помощники.

2. И все же все лгут

Помните фразу доктора Хауса о том, что все лгут? Детективам лгут вдвойне. Зато профессионал всегда может отличить правду от лжи. Читайте язык тела и понимайте, когда собеседник хочет вас обмануть.

Например:

  • Приподнятые брови во время, казалось бы, непринужденной беседы свидетельствуют о том, что собеседник испытывает беспокойство или даже страх.
  • Ваш собеседник слишком долго и пристально смотрит вам в глаза? Весьма вероятно, что он лжет либо что-то скрывает.
  • Напряженная шея, сжатые челюсти и нахмуренные брови говорят о сильном дискомфорте собеседника. Возможно, вы затронули какую-то неприятную для него тему.

Этими признаками все не ограничивается. Учитесь их замечать. К примеру, играйте с друзьями в «Блеф».

3. Естественное искусственное обаяние

Вы распознали ложь. Но это полдела. Важно получить информацию, а не просто понять, кто ею может владеть.

Профессиональные детективы оттачивают навыки общения с людьми. Согласитесь, получить информацию проще, расположив собеседника к себе. И снова задействуем психологию.

Один из самых распространенных способов расположить к себе собеседника — использовать «открытые позы». Руки ладонями вверх, распрямленные не перекрещенные ноги и расслабленная спина. Только будьте естественнее.

Так же прекрасно работает «отзеркаливание». Во время диалога повторяйте жесты, используйте в речи слова и обороты собеседника. Можете не сомневаться, на подсознательном уровне он начнет чувствовать к вам симпатию.

Будьте внимательны при общении с незнакомцами. Ведь кто-то может использовать эти приемы и против вас.

4. Элементарно, Ватсон

При упоминании о дедуктивном мышлении мы сразу вспоминаем Шерлока Холмса. Возможно, второго Холмса из вас не получится, но вот несколько советов, как развивать эту самую дедукцию и интуицию.

  • Медитируйте. Медитация улучшает концентрацию и внимание. Полчаса в день вполне достаточно. У каждого свой способ. Шерлок часами играл на скрипке. Кто-то предпочтет дыхательную гимнастику, а кто-то прослушивание музыки с закрытыми глазами. Главное — следите за дыханием и мыслями.
  • Тренируйте память. Этот навык никогда не будет лишним. Возможно, придется запоминать сложный номер телефона или номер счета, а нашим советом про блокнот и ручку вы не воспользовались. Память вас выручит! Для тренировки пробуйте, например, учить каждый день 10 новых иностранных слов. Заодно подтянете язык, который тоже может пригодиться.
  • Решайте головоломки на логику, ребусы и кроссворды. Во-первых, вы расширите кругозор, а во-вторых, заставите ваш мозг работать. Например, у AdMe.ru есть несколько интересных головоломок здесь, здесь и здесь.

И к сведению: как это ни странно, Шерлок использует индукцию, а не дедукцию.

5. Вам шах и мат!

Наверняка вы не раз видели в фильмах, как главные герои блестяще разыгрывают шахматные партии и, конечно, в итоге побеждают.

Согласитесь, в наших глазах такой персонаж приобретает дополнительные очки. По крайней мере мы сразу понимаем, что с интеллектом у него все очень хорошо.

Игра в шахматы — это не только способ занять время, но и тренировка сразу для обоих полушарий вашего мозга. Шахматы развивают интеллект и стратегическое мышление, что не будет лишним не только для профессионального детектива, но и в повседневной жизни.

Если вы уже хорошо играете в шахматы и даже можете разыгрывать дебюты и обороны, попробуйте сыграть в шахматы на троих, как на картинке выше.

Кстати, по словам министра образования России, в программу образования российских школьников шахматы могут включить уже с 2018 года.

6. Беги, Форрест, беги

Да, даже современным детективам приходится иногда побегать. И не только в голливудских фильмах.

Поэтому — бег. Из плюсов:

  • Бег может стать заменой медитации. Равномерное дыхание, размеренный ритм — и вот вы, отвлекшись от проблем, можете решить детективную задачку.
  • Занимаясь бегом, человек становится более уравновешенным. Ведь организм насыщается кислородом, мозг начинает лучше работать. Вы сможете более эффективно контролировать эмоции, решать важные вопросы и легче переносить стрессовые ситуации.
  • И совсем банальное: вы реально укрепите свои мышцы и здоровье.

За час бега в среднем темпе бегун-новичок может сжечь 500–600 ккал. Самое то для офисных работников. А помогут начать бегать приложения в вашем смартфоне. Еще одно доказательство, что хороший смартфон — незаменимый друг настоящего детектива.

7. Не доверяйте никому и ничему

В первую очередь не доверяйте себе.

Самый очевидный вывод не всегда самый верный. Чаще наоборот. Запомните: ваше мышление предвзято, вы склонны подтверждать свою точку зрения. И отдавать предпочтение тем гипотезам, которые согласуются с вашими убеждениями.

Ищите подтверждение альтернативных точек зрения. Ставьте все под сомнение. Да, это трудно, но это расшевелит ваше мышление.

Для начала можете попробовать искать причину глубже. Используйте, к примеру, правило «Пяти „почему“». Его разработку приписывают Сакити Тоёда, основателю компании Toyota.

Пример того, как это работает:

  • Я сегодня не пошел на работу. Почему?
  • Болела голова. Почему?
  • Я вчера много работал. Почему?
  • Откладывал дела на потом. Почему?
  • Мне не нравится то, чем я занимаюсь. Почему?
  • Вообще я хочу быть поваром, а выучился на менеджера, потому что родители настояли.

Что вы посоветуете человеку, пришедшему к такому выводу? Не торопитесь. Помните: ваше мышление предвзято.

8. Современная графология

У всех людей есть почерк. Он есть и в интернете. Только теперь это не наклон букв и всякие завитушки и росчерки.

Современная цифровая графология рассматривает тексты в сети Интернет и сопоставляет их с конкретными людьми.

Кто-то в конце фраз ставит многоточия или усиленно печатает «ё» (и не лень им тянуться?). Кто-то использует определенный набор смайлов и их последовательность. Очень часто люди ставят три смайла — именно три. А кто-то часто заканчивает свои сообщения определенными фразами. Например, «вот так вот».

Последите за собой и своими собеседниками в сети. Попробуйте определить характерные элементы. Попробуйте изменить свой стиль. Это еще и отличная тренировка для вашего мозга.

9. Если все же следят

Мы надеемся, что вы не грабили банки и не разглашали государственные секреты. Так что, скорее всего, это совпадение. Но если все же совпадения больше похожи на слежку, запомните: профессионалов вы не определите. Если следят, то дилетанты. Поэтому максимум неудобств — поцарапанная машина или нецензурная надпись в подъезде.

И все же если подозрения стали серьезными, следуйте простым правилам:

  • Не ускоряйтесь, но иногда все же меняйте ритм ходьбы.
  • Перемещайтесь в общественных местах (тут и скрыться можно).
  • Не оборачивайтесь и не смотрите через плечо. Этим вы выдадите себя. И, значит, в следующий раз следить будут аккуратнее.
  • Обратитесь в полицию. Да, даже профессиональные детективы обращаются в полицию в случае опасности. Это не боевик, это реальная жизнь.

Безопасность превыше всего. Помните это правило.

Как видите, у профессиональных детективов для вас нет советов, как скрыться от слежки через двойную сплошную или как следить за неверным супругом. Оставьте это им.

Просто будьте внимательны и осторожны. И помните: никогда не поздно заняться развитием собственных способностей. А они есть у каждого.

Фото на превью pixabay, pixabay

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1 Комментарии
  • 19 декабря 2017
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