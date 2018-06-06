Проблемы в отношениях, с которыми столкнулись те, у кого появился интернет

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Сейчас, когда техническая революция все набирает обороты, люди сталкиваются с проблемами, которые их бабушки и дедушки не могли и представить: от отчаяния, вызванного онлайн-знакомствами, до проблем в отношениях из-за интернет-зависимости. По большей части это касается миллениалов — людей, родившихся с 1980 по 2000 год.

Мы в AdMe.ru, опираясь на мнения и исследования психологов, выбрали 10 распространенных проблем, с которыми столкнулось поколение, реальность которого на 50 % состоит из событий в интернете.

1. Стало проще изменять

По сравнению с предыдущим поколением современным людям познакомиться с кем-то стало очень просто: Tinder, паблики «ВКонтакте», да и просто обмен лайками в соцсетях уже могут послужить поводом для переписки. Благодаря появлению интернета знакомства на одну ночь, о которых «никто не узнает», набирают обороты. Кроме упрощения возможности совершить физическую измену появилось такое понятие, как «виртуальная неверность». Частые ночные переписки с человеком, которого вы никогда не видели, интимные шутки и фото — для кого-то это самая настоящая измена, пусть она не выходит за рамки экрана. Американские ученые провели эксперимент, который доказывает, что измена кроется не только в физической неверности. Парням и девушкам показывали переписки в фейсбуке их партнеров с другими людьми в качестве доказательства, что те были эмоционально неверны им. Все испытуемые реагировали так же, как если бы измена была в реальности.

2. Общаться вживую стало сложнее

У поколения фейсбука действительно есть трудности в общении с партнером. Привыкая слать сообщения, отправлять смайлы, они часто не могут передать эмоции вживую. По итогам исследования Bank of America 4 из 10 миллениалов признались, что они больше времени проводят со своими смартфонами, чем с друзьями и близкими. Кроме того, что возникает сложность в коммуникации с другими людьми, миллениалам становится сложнее принять реального человека таким, какой он есть. Привыкая общаться с человеком в интернете, влюбляясь в него, они забывают о том, что в действительности у него может быть гораздо больше несовершенств и «острых углов».

3. Подробности отношений стали публиковаться в социальных сетях

Половина жизни миллениала проходит в социальных сетях, и часто грань между личным и общественным начинает стираться. Инстаграм — чтобы показать, твиттер — чтобы рассказать. Если десятилетием раньше подробности отношений обсуждались в узком кругу друзей, то сейчас они все чаще становятся достоянием общественности. Исследования говорят о том, что у пар, которые афишируют свои отношения в фейсбуке, личная жизнь складывается хуже, чем у тех, кто этого не делает. Частые позирования на камеру лишают отношения интимности и придают некую нотку лицемерия. Когда вы действительно счастливы друг с другом, то вам совсем не до того, чтобы кому-то об этом рассказывать.

4. Партнеру стало уделяться меньше времени

Конечно, не у всех, но у большого числа людей из поколения фейсбука развилась зависимость от смартфона. Это значит, что желание посерфить страницы в интернете может быть куда более сильным, чем желание уделить время партнеру. Когда первый жар отношений становится умереннее, видеть возлюбленного 24/7 не так уж и хочется, наступает время смартфонов. В виртуальном мире в разы меньше проблем, которые нужно решать. Что бы не потушить отношения вовсе, нужно суметь вовремя положить телефон на тумбочку. Стоит вспомнить, что вам все-таки важнее — уделить время любимому человеку или посмотреть еще 5 фоток нового комбинезона собаки своей подруги.

5. Возникла ревность из-за поведения партнера в социальных сетях

Да, мы говорили о том, что изменять стало проще. Однако есть и другая сторона медали — неоправданная ревность партнера. С появлением социальных сетей появилась и возможность контролировать каждый шаг возлюбленного вплоть до самого мелкого, например лайк на аватарке известного музыканта уже может повлечь шквал эмоций. Социальные сети провоцируют ревность, особенно если есть благодатная почва — человеку начинает казаться, что когда его партнер смотрит в телефон, он уже что-то скрывает от него. Часто подобные параноидальные эмоции становятся причиной разводов.

6. Стали часто сравнивать свою вторую половинку с другими

В связи с развитием социальных сетей люди начали бесконечно сравнивать себя с другими — нереалистичными профилями, которые имеют не очень много общего с реальными людьми. Кроме возросшего числа психических расстройств это повлияло и на отношения — у многих людей не только появились проблемы с самооценкой (которая также негативно влияет на гармонию в паре), но и возникло желание постоянно сравнивать своего партнера с другими. По мнению исследователей, широкий выбор и иллюзия возможностей делает миллениалов несчастными. Когда в отношениях назревает кризис, вместо того чтобы разрешать его, многие начинают искать утешение в социальных сетях с мыслями о том, что найдут кого-то другого, идеального.

7. Стали слишком много смотреть фильмов для взрослых

Поколение миллениалов является первым, у которых есть доступ к фильмам для взрослых 24/7, а значит, и воздействие, которое они могут испытывать, максимально. Ученые из Института Макса Планка в Берлине обнаружили, что просмотр «взрослых» фильмов может привести к уменьшению участка головного мозга, ответственного за чувство удовольствия. Это означает, что тем, кто имеет пристрастие к просмотру такого контента, требуется более жесткий материал. Согласно исследованию, проведенному в США в 2014 году, со временем у тех, кто увлекается просмотром фильмов для взрослых, формируется зависимость подобно наркотической, что, в свою очередь, ведет к дисфункции при взаимодействии с реальным партнером.

8. Стали неохотно жениться и заводить детей

Во многих случаях это может и не быть проблемой — для идеальных отношений не нужен штамп в паспорте и дети. Однако это может быть индикатором назревающих сложностей. Возможно, партнер не спешит со свадьбой потому, что ему сложно сделать окончательный выбор. Сложно «дать себя захомутать», тогда как вокруг, в городах и социальных сетях, возможно, есть кто-то еще прекраснее и лучше. Сложно мириться с мыслью, что эти потенциальные возможности будут навсегда закрыты. Также, согласно исследованию, молодые люди часто связывают нежелание заводить семью с финансовой неподготовленностью. Идеал жизни, который транслируется в обществе, для многих, как правило, недостижим лет до 45. Многим кажется глубоко неприятным сталкиваться с непредвиденными трудностями, и они не готовы жить семейной жизнью иначе, чем в образцовом о ней представлении.

9. Появилась усталость и отчаяние из-за онлайн-знакомств

Профили на сайтах знакомств бывают настолько далеки от реальности, что, разочаровываясь раз за разом, женщины уже перестают верить и не хотят тратить свои душевные силы на попытки отыскать «того самого». Если найти партера на ночь (на что нацелены большинство мужчин в онлайн-сервисах) проще простого, то спутника жизни — практически невозможно. В своем исследовании современных знакомств доктор Хелен Фишер пришла к выводу, что 54 % ​​женщин чувствуют себя измученными знакомствами в соцсетях. Это приводит к тенденции, что женщины, которые стремятся создать семью, больше обращают внимание не на своих ровесников, на мужчин гораздо старше себя. Такая разность предпочтений влечет за собой проблемы во взаимоотношениях миллениалов вообще.

10. Возникла дисгармония в интимной жизни

По мнению психолога Алисии Кларк, те, кто сидят в фейсбуке перед сном, рискуют серьезно испортить отношения со второй половинкой. Это не только негативно сказывается на качестве сна — вы становитесь более раздражительным и депрессивным, но и в целом на теплоте отношений. Представьте, что вы сами лежите рядом с человеком, который перед сном смотрит в экран смартфона, — любое объятие и нежное слово кажется уже неуместным и ненужным, а ведь это в отношениях невероятно важно.

Что со всем этим делать?

Большая часть описанных проблем появилась из-за широкого распространения девайсов и интернета. Безусловно, сами по себе нововведения — это не плохо, однако негативные последствия также есть. Вот какие способы бороться с проблемой предлагают психологи: Если вы чувствуете, что у вас действительно сильная зависимость от смартфона, попробуйте поставить специальные приложения на телефон, которые отсчитывают и контролируют время нахождения в соцсетях. Вы удивитесь, какую огромную часть жизни вы проводите за тем, что смотрите в экран.

Психолог Николай Веракса рекомендует удалить на 2 недели профиль из соцсетей и завести дневник, в котором каждый день записывать просмотренные фильмы, прочитанные книги и блюда, которые вы успели приготовить за сэкономленное время.

Журналист Рейвен Ишек советует избавляться от привычки сравнивать себя с другими при помощи одной техники. Нужно начать действительно глубоко уважать достижения других людей — за каждой победой, будь это красивая кожа или уютный дом, в той или иной мере стоят труд и упорство. И вы тоже можете легко достигнуть этого, если не будете бесконечно оглядываться на других.