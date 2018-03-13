Эти 10 изображений помогут определить, насколько напряжены ваши глаза
Говорят, древние арабы проверяли остроту зрения при помощи простого теста, который действует и в современном мире. Для этого нужно найти на ночном небе созвездие Большой Медведицы, и если вы сможете увидеть небольшую звезду в ручке ковша, ту, что около средней, значит, у вас нормальное зрение, которое не нуждается в коррекции. А чтобы не дожидаться наступления ночи, для тренировки можно использовать эти 10 изображений.
Сможете увидеть все, что AdMe.ru спрятал на картинках?
Начнем с простого: найдите цветок среди мандаринов
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В конфетах спрятана пуговица
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Говорят, во всем должна быть изюминка. Видите ее среди кофейных зерен?
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Найдите зерно фасоли, которое мечтает стать галькой
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Тут спрятана пружина
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Зерно граната весьма похоже на полудрагоценный камень, не правда ли?
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Видите гипнотический леденец среди елочных шаров?
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Найдите голубику среди винограда
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И землянику — в малине
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На наш взгляд, это изображение самое жизненное. Вы всегда можете разглядеть зеленого кузнечика в зеленой листве?
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Сколько времени вам потребовалось, чтобы найти все спрятанные объекты? Может быть, вам по душе задания посложнее?
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