Причины, почему нам не нравятся вещи, от которых в восторге все вокруг

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«Я не обращаю внимания на чью-либо похвалу или вину. Я просто следую своим собственным чувствам», — говорил Моцарт и, на наш взгляд, был прав. Не любить то, что нравится всем остальным, абсолютно нормально. И сейчас мы расскажем почему.

Когда в обществе говоришь, что не любишь животных или не грезишь путешествиями, в лучшем случае на тебя могут косо посмотреть и удивиться твоей «ненормальности». На самом деле нет ничего аномального в том, чтобы иметь отличную от других точку зрения. Мы в AdMe.ru сделали картинки, которые показывают, насколько по-разному могут воспринимать одни и те же вещи отдельный человек и остальное общество. А чтобы было понятнее — снабдили их пояснениями, которые избавят от чувства вины тех, у кого особый взгляд на все вокруг.

«Я не люблю домашних животных»

Котята, щенята, игуаны или удавы — на любую живность на планете найдется свой любитель. Но если, пролистывая в ленте фото енотиков или видео с пандами, вы не умиляетесь — это нормально. Тенденция держать дома какую-либо животинку стала настолько распространена, что ее легко назвать универсальной и общей для всего человечества, но на самом деле она таковой не является. Недавние исследования показали, что привязанность к домашним животным закладывается на уровне генов, и если у вас ее нет, то в этом нет ничего критичного. Обвинять человека в том, что он не любит животных, все равно что обвинять его в цвете глаз или волос — можно надеть цветные линзы, но совсем поменять цвет радужки не получится.



Кроме того, причины равнодушия к животным могут быть и психологические: детский страх большой собаки может навсегда лишить удовольствия гладить любимца, как и чрезмерная брезгливость или даже фобия микробов и бактерий.

«Я не люблю секс»

Конечно, секс — процесс естественный и важный для отношений, но не определяющий всю жизнь человека. Помимо разницы в темпераментах также существуют и частые причины, почему люди теряют влечение: усталость, стресс, депрессия, комплексы, чрезмерное увлечение смартфонами и т. д. Все эти причины говорят о временном «выключении» желания, но при этом в мире существуют люди, у которых эта лампочка и вовсе никогда не включалась. Их называют асексуалами, а саму асексуальность классифицируют как сексуальную ориентацию, а не болезнь. Причины этого явления еще точно не изучены, но как минимум таких людей чуть менее 1 %, и принадлежать к ним также нормально.

«Я не люблю праздники»

Новый год, собственный день рождения, День города или даже годовщина взятия Бастилии — любой праздник можно не любить. А можно не любить и вовсе все праздники сразу. Чаще всего подобное отношение появляется потому, что праздничные реалии упорно не совпадают с ожиданиями и вместо веселого вечера нас нередко ожидают семейные споры за столом или подсчет наших успехов и достижений нашими же близкими. Особенно часто такое отношение встречается у особо чувствительных и эмоциональных людей, которые тяжело переживают разочарования. В любом случае не отмечать Новый год или день рождения также вполне нормально, но, если вы начнете устраивать себе небольшие праздники без привязки к общим датам и с надежными друзьями, со временем можно войти во вкус и начать отмечать и другие дни.

«Я не люблю детей»

Опять-таки, то, что человек не любит детей, не значит, что он не будет без ума от своих или, более того, ненавидит всю малышню. Можно спокойно относиться к чужим детям, не умиляться каждой улыбке младенца на фото или вовсе не хотеть заводить своих — это не преступление. Еще 100 лет назад было сложно себе представить возможность выбора — заводить ребенка или нет, а тем более публично говорить о последнем. Сейчас все больше родителей здраво оценивают свои возможности — как финансовые, так и моральные — и осознанно подходят к вопросу пополнения семьи. Согласно недавним исследованиям, с 1994 по 2008 год число матерей в США снизилось на 8 %. Женщины отказываются от идеи деторождения ради карьеры, осуществления своей мечты, из-за идеи перенаселения планеты, а также страхов беременности или наследственных болезней — причин может быть множество.

«Я не люблю людей»

Мизантропия, или нелюбовь ко всем людям в целом, встречается не так уж и редко. Конечно, у нас в обществе распространены идеи гуманизма и считается, что люди друг другу как минимум нравятся как биологический вид. Мизантропы придерживаются другого мнения и не любят людей всех и сразу — без расовых, гендерных или каких-либо других предрассудков. Не стоит путать мизантропа со стеснительным человеком или социофобом — последние две категории к людям могут относиться прекрасно, но вот общаться с ними совсем не умеют.

Причины появления мизантропии обычно только психологические: детские травмы, агрессия со стороны сверстников в подростковые годы, крушение идеалистических представлений о природе человека или любовные разочарования юности. Такой опыт вполне может привести не только к выводу о том, что все «мужики сво», но и что все люди такие и есть. Но зачастую даже завзятый мизантроп ищет любви и похвалы от общества и на самом деле далеко не безнадежен. Так что если вы не любите людей, то, может, вы просто не умеете их готовить немного преувеличиваете и хоть один любимый вами человек таки существует.

«Мне неинтересны социальные сети»

В наши дни мир переживает настоящий бум социальных сетей: приложения фейсбука, инстаграма и других есть практически в каждом смартфоне. Но новостные ленты вполне могут вас не интересовать. По данным ученых, только 65 % взрослых людей пользуются социальными сетями, так что вы в этом нежелании далеко не одиноки. Интернет дает прекрасную возможность сформировать свою подборку интересных ресурсов и без социальных сетей, а желание постоянно общаться присуще отнюдь не всем, поэтому отсутствие профилей в соцсетях совсем не исключает использование интернета в принципе. Согласно тем же исследованиям, даже среди миллениалов, которые практически родились со смартфонами в руках, 10 % избегают публичности и не имеют аккаунтов в популярных сетях.

«Я не хочу путешествовать»

Мода последних десятилетий убедила нас в том, что все люди если не путешествуют, то очень хотят. Тревел-блогеры, фотографии чудесных стран или призывы посетить заповедные места непременно мелькают в любой ленте. И стоит вам признаться в том, что родные стены и мягкий диван вам милее того, чтобы забираться в горы Чили или делать селфи на берегу моря Лаптевых, как на вас как минимум уставятся озадаченные взгляды. Как можно не хотеть путешествовать, если все хотят? Причин отправиться в дорогу может быть множество, но делать из путешествия культ, если оно вам не по душе, точно не стоит. Потому что причин в него не отправляться тоже много: лишние хлопоты, затраты денег и времени, да и просто отсутствие интереса. Мода на жизнь в путешествии — такая же мода, как и все остальные, и, как и с любыми трендами, она близка не всем. Это так же естественно, как не носить модный в этом сезоне лиловый, если он вам не нравится.

«Я не хочу открывать свое дело»

Последнее десятилетие породило еще одну социальную моду — бум стартапов и резкое желание работать только на себя. Отчасти именно поэтому в США с 2011 года число закрытых бизнесов превысило число открытых. Учитывая, со сколькими трудностями нужно справиться начинающему предпринимателю, нужно очень хотеть открыть свое дело и быть готовым выкладываться на 200 %. Именно поэтому стабильная, хоть и немодная работа в чужом бизнесе продолжает пользоваться спросом.

«Я не хочу жить с партнером»

В глазах общественности совместная жизнь — наиболее логичный шаг для пары, но на самом деле не все этого хотят, и это тоже нормально. Раздельное проживание даже в браке во многом способно добавить нового опыта в отношения: каждая встреча как свидание, романтика продолжается. Ограниченность совместного времени порождает больше страсти и эмоций, что делает этот вариант весьма привлекательным. Кроме того, зачастую люди просто не хотят жить с кем-либо вообще, тяжело перенося сам факт переезда другого человека в их зону комфорта. С другой стороны, отношения, закаленные совместным проживанием, более прочные, так что оба варианта вполне нормальные и, по сути, дело вкуса.

Конечно, мы всегда имеем право на свое мнение, но давление общества все равно чувствуется довольно сильно. А что из нашего списка осудили бы вы?