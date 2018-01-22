Правило «50-10-50», которое поможет грамотно распределять время даже тем, кто проваливает все дедлайны

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Существует эффективный способ, который поможет вам сосредоточиться на важном деле и закончить его в срок. Это, в свою очередь, позволит успевать больше и грамотно планировать день. Данным методом пользуются как менеджеры высшего звена, так и студенты, которе хотят жить не только учебой. Мы в AdMe.ru решили рассказать об этом эффективном методе и о том, как он работает.

50-10-50

«50-10-50» — это метод, который подсказывает, как разумно распределить свое время и успеть сделать все в срок. Он подразумевает, что вы будете 50 минут своего времени уделять работе, после этого на 10 минут полностью смените род деятельности, а затем, отдохнув, вновь на 50 минут вернетесь к работе. Если ваша работа связана с компьютером, то во время отдыха дайте расслабиться не только мозгу, но и глазам: прогуляйтесь, выпейте чай или поболтайте с коллегой. Не стоит переключаться на телефон и тут же проверять почту или соцсети. Постарайтесь действительно отдохнуть, а не просто просидеть 10 минут, пялясь в телефон или на экран ноутбука, но уже не по работе. Цикл «50 минут работы — 10 минут отдыха — 50 минут работы» можно повторять столько раз, сколько вам требуется для решения задачи. Это один из наиболее эффективных способов справиться с ней.

Почему метод работает

Упорная работа до тех пор, пока вы не почувствуете чрезмерную усталость, напоминает марафон, в котором несколько километров вы бежите с максимальной отдачей, а затем падаете без сил. К тому же чем больше вы работаете над какой-либо задачей, тем более длительного отдыха вы, по вашему мнению, заслуживаете. Но не всегда есть возможность уделить релаксации 2–3 часа подряд. В любом деле важно грамотно распределять силы и давать себе отдых. И метод «50-10-50» как раз помогает добиться этого. К тому же исследования показывают, что после небольших перерывов в течение дня продуктивность человека возрастает. Да и просто двигаться почаще полезнее для здоровья, чем сидеть на месте несколько часов подряд.

Основные преимущества

Один из студентов, практикующих этот метод при обучении, рассказал о его 5 основных преимуществах: Когда вы думаете о том, что предстоит потратить 6–8 часов на решение одной задачи, вы можете впасть в уныние. Но 50 минут — это уже получше. 50 минут работы — это меньше, чем длится одна часовая серия вашего любимого сериала. И вы могли бы потратить 6 часов, чтобы посмотреть 6 эпизодов, но наверняка не стали бы смотреть одну 6-часовую серию. Именно поэтому стоит делать перерывы и в работе, так как в этом случае мысль о ней не угнетает. В результате вы разовьете выносливость: в течение 50 минут вы будете чувствовать себя бодро и работать эффективно. Метод позволяет лучше фокусироваться на работе. Вы осознаете, что у вас есть 50 минут и лучше бы за это время уже решить какую-то задачу или ее часть. Поэтому отложите телефон в сторону, выйдите из соцсетей и попросите коллег или домочадцев не отвлекать вас. Реагируйте только на будильник, который сообщит, что прошло 50 минут. Регулярные 10 минут отдыха позволяют увеличить свою производительность в чем-то другом. В это время вы можете делать все, чем давно хотели заниматься, но на что никогда не было времени: оттачивайте свое писательское мастерство, рисуйте, пойте или очаровывайте коллег своим чувством юмора. Метод «50-10-50» позволяет точно определить, сколько времени вы потратили на решение одной задачи. В результате в дальнейшем вы сможете лучше планировать свои рабочие часы и эффективнее ими пользоваться. Метод позволяет развивать свое мастерство. Исследования конца XX века утверждают, что человеку для того, чтобы стать профи в узкоспециализированной области с высокой конкуренцией, требуется 10 тыс. часов. Метод «50-10-50» позволяет оглянуться назад и подсчитать, сколько времени вы уже уделили тому, чтобы стать профессионалом в своем деле.

Расскажите, что помогает вам успевать больше и с умом распоряжаться своим временем?