Правило «1—3—5» — простой способ успевать больше дел и чувствовать больше энергии

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Иногда кажется, что отдых — это несбыточная мечта, а переделать всю работу невозможно. В своей книге The New Rules of Work блогер Крис Гильбо делится с читателями правилом «1—3—5», которое помогает выполнять дела в срок и при этом не чувствовать себя без сил. С этим методом стоит познакомиться каждому, кто мечтает успевать все, и даже больше.

Мы в AdMe.ru уверены, что наши дела часто не выполняются по той простой причине, что мы слишком много планируем. К счастью, есть способы это исправить. Читайте и берите на вооружение.

В чем заключается правило «1—3—5»?

За день невозможно переделать все важные дела. Правило «1—3—5» помогает научиться расставлять приоритеты в задачах. Суть заключается в том, что в день вы можете выполнять только 1 важное дело, 3 задачи средней важности и 5 мелких. В вашем ежедневнике будет 9 дел, которые нужно выполнить. На первый взгляд кажется, что это не так уж и много. Но 4 из них имеют большое значение для вас, и их вы сделаете в первую очередь — это поможет вам не «утонуть» в рутине и в итоге успеть больше.

Как это работает на практике?

Можно составить список заданий на неделю, но лучше определять их приоритетность ежедневно — так будет легче понять, что важно сделать в первую очередь, а что может и подождать. Не запрещено вносить изменения в свои планы. Например, у вас наметился праздник, и визит в салон красоты для вас сейчас на первом месте, поэтому вы можете отменить 1 среднюю и 2 мелкие задачи, чтобы успеть подготовиться к торжеству.

Распределяя дела по срочности, вы избавитесь от ощущения, что ничего не успеваете. Каждый день выполняя по важному делу, вы постепенно уйдете от режима авралов и повысите свою продуктивность. Всегда отмечайте в списке дел то, что уже сделали, — это покажет, какой огромный путь уже проделан, вдохновит на большие цели и подарит правильный настрой на день.

Возьмете это правило на заметку? Возможно, у вас есть свои секреты, как все успевать и сохранять хорошее расположение духа?