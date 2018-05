Иногда кажется, что отдых — это несбыточная мечта, а переделать всю работу невозможно. В своей книге The New Rules of Work блогер Крис Гильбо делится с читателями правилом «1—3—5», которое помогает выполнять дела в срок и при этом не чувствовать себя без сил. С этим методом стоит познакомиться каждому, кто мечтает успевать все, и даже больше.