Правила воспитания счастливых детей от 6 великих учителей, которые открывали собственные школы
Нелегко понять, как именно воспитывать детей, если все вокруг дают советы. Даже взгляды великих педагогов и психологов могут отличаться друг от друга. Но все-таки все альтернативные школы считают: если давать ребенку свободу и ценить его индивидуальность, он вырастет уверенным в себе и счастливым.
Вам не обязательно полностью придерживаться того или иного образовательного подхода. Мы в AdMe.ru собрали советы неравнодушных учителей и ученых. Они работали над системами воспитания, чтобы дети вырастали полноценными личностями, а семейные отношения были доверительными и крепкими.
1. Система Монтессори, создатель — Мария Монтессори
Монтессори — первая женщина в Италии, которая окончила медицинский институт. Она работала с больными детьми, которыми в то время никто не занимался. Монтессори несколько раз номинировали на Нобелевскую премию, а ее подход к воспитанию до сих пор популярен во многих странах.
Взгляды Марии Монтессори:
- Ребенок заслуживает уважения, поэтому вежливые просьбы лучше приказного тона.
- Не смотрите на ребенка сверху вниз — старайтесь, чтобы ваши глаза были на одном уровне.
- Сделайте малышу подходящие его росту и силам стул и стол, крючки для одежды, на которые он сам повесит свою куртку. В такой среде он будет счастлив.
- Не делайте за ребенка то, что он может сделать сам.
- Если ребенка наказывать за любой проступок, он будет чувствовать вину за все и всех.
- Если вы поддерживаете вашего ребенка и не запрещаете ему выражать чувства, он вырастет уверенным в себе.
- Не запрещайте ребенку помогать вам с бытовыми делами.
- Лучше покупать игрушки не из пластика, а из натуральных материалов — кубики, модели мебели, посудку.
2. Реджио-педагогика, основоположник — Лорис Малагуцци
Итальянский психолог придумал красивую метафору: ребенок с рождения говорит «на 100 языках». То есть ребенок говорит с миром и выражает себя разными способами — через рисунки, пение, игру. Но взрослые часто пытаются заглушить 99 языков. Родителям стоит слушать ребенка и научить его использовать эти «языки» в повседневной жизни.
Основные идеи Малагуцци:
- Не бывает неправильного ответа — бывают разные точки зрения. Не говорите ребенку, что он неправ в каком-то вопросе. Расспросите, почему он так думает, и расскажите, как можно подумать еще.
- Перед тем как что-то объяснить, спросите у ребенка, что он уже об этом знает. Если вы будете рассказывать уже известные ему вещи, ребенок потеряет интерес и не будет слушать. Как и взрослый.
- Задавайте больше вопросов, требующих развернутого ответа. Так ребенок будет учиться размышлять и выражать свои мысли.
- Как можно чаще давайте ребенку возможность выбирать. Например, что он хочет надеть или какого цвета рюкзак ему купить.
3. Вальдорфская педагогика, основоположник — Рудольф Штайнер
Цель вальдорфских школ — вырастить уверенного в себе человека, привить любовь к труду и открыть в ребенке творческие способности. Там не ставят оценок и не проводят контрольных, но государственные экзамены дети сдают не хуже, чем ученики обычных школ.
Идеи Рудольфа Штайнера:
- Нет такой книги, которая научит родителей обращаться с детьми. Каждый ребенок уникален, поэтому нужно видеть и принимать особенности каждого.
- Интересные и увлекательные истории научат ребенка гораздо лучше, чем скучные параграфы учебников.
- Детям стоит больше времени проводить на природе: учиться наблюдать, видеть красоту и жить в гармонии с миром.
- Простые игрушки, например деревянные кубики, лучше развивают воображение.
- Простые ежедневные ритуалы помогают детям чувствовать себя в безопасности, а заодно учат организованности и собранности. Поэтому день можно начинать с повторения стихов и считалочек, пальчиковых игр для развития моторики.
4. Школа Саммерхилл, создатель — Александр Нилл
Британцы называют эту школу «спорной». Ученикам разрешают не учиться: посещение уроков не обязательно. В среднем дети бездельничают 3 месяца, а потом начинают ходить на уроки. Помимо освоения привычных нам предметов, в Саммерхилле можно научиться работать в фотошопе, выращивать растения, показывать фокусы и приобрести другие полезные навыки.
Взгляды Александра Нилла на воспитание детей:
- Когда мы говорим ребенку «нет», ребенок начинает говорить «нет» жизни.
- Трудный ребенок — это несчастный ребенок, который не в ладах с миром и с собой. Правильнее говорить не о трудных детях, а о трудном человечестве.
- Родителям «трудных детей» стоит присесть на минуточку и честно ответить на вопросы: «Поддерживал ли я ребенка?», «Доверял ли ему?».
- Задача ребенка — жить своей жизнью, а не жизнью, которую для него задумали родители и учителя.
- Не ребенок должен подходить для школы, а школа — для ребенка.
- Людям нужна свобода. Но свобода и вседозволенность — это не одно и то же.
- Родители часто пытаются напугать детей страшными последствиями их «проступков». Но правильнее учить ребенка ничего не бояться.
5. Инструментальная педагогика, основоположник — Джон Дьюи
В США Дьюи называют «отцом прогрессивного образования». Он считал, что задача школы — научить ребенка находить выход из любой ситуации, приспосабливаться к окружающей среде. Поэтому детей стоит научить выполнять конкретные задачи, а не пичкать их абстрактными знаниями из учебников.
Взгляды Дьюи на образование:
- Ребенок должен что-то делать, а не что-то изучать. Именно действие приведет ребенка к результату.
- Не стоит стыдить ребенка за его неудачи. Провалы помогают нам стать лучше.
- Все великие научные достижения произошли потому, что кто-то не побоялся использовать свое воображение.
6. Метод Селестена Френе
Френе открыл собственную школу в 24 года. Он помогал детям, отстающим в развитии. В его школе не было учебников и домашних заданий, но учащиеся достигали выдающихся результатов и были всесторонне образованными.
Основные идеи Френе:
- Самое приятное занятие может стать невыносимым, если тебя заставляют это делать.
- Наказание унижает обоих: того, кто наказывает, и того, кого наказывают.
- Чем раньше дети учатся выполнять обычные бытовые дела, тем увереннее и самодостаточнее они становятся в будущем.
- Вместо запретов и наказаний стоит вести с ребенком переговоры. Ребенок должен видеть, что его голос имеет значение.
Какие идеи показались вам важными? Есть ли у вас собственные секреты воспитания детей?
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