Правила воспитания счастливых детей от 6 великих учителей, которые открывали собственные школы

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Нелегко понять, как именно воспитывать детей, если все вокруг дают советы. Даже взгляды великих педагогов и психологов могут отличаться друг от друга. Но все-таки все альтернативные школы считают: если давать ребенку свободу и ценить его индивидуальность, он вырастет уверенным в себе и счастливым.

Вам не обязательно полностью придерживаться того или иного образовательного подхода. Мы в AdMe.ru собрали советы неравнодушных учителей и ученых. Они работали над системами воспитания, чтобы дети вырастали полноценными личностями, а семейные отношения были доверительными и крепкими.

1. Система Монтессори, создатель — Мария Монтессори

Монтессори — первая женщина в Италии, которая окончила медицинский институт. Она работала с больными детьми, которыми в то время никто не занимался. Монтессори несколько раз номинировали на Нобелевскую премию, а ее подход к воспитанию до сих пор популярен во многих странах. Взгляды Марии Монтессори: Ребенок заслуживает уважения, поэтому вежливые просьбы лучше приказного тона.

Не смотрите на ребенка сверху вниз — старайтесь, чтобы ваши глаза были на одном уровне.

Сделайте малышу подходящие его росту и силам стул и стол, крючки для одежды, на которые он сам повесит свою куртку. В такой среде он будет счастлив.

Не делайте за ребенка то, что он может сделать сам.

Если ребенка наказывать за любой проступок, он будет чувствовать вину за все и всех.

Если вы поддерживаете вашего ребенка и не запрещаете ему выражать чувства, он вырастет уверенным в себе.

Не запрещайте ребенку помогать вам с бытовыми делами.

Лучше покупать игрушки не из пластика, а из натуральных материалов — кубики, модели мебели, посудку.

2. Реджио-педагогика, основоположник — Лорис Малагуцци

Итальянский психолог придумал красивую метафору: ребенок с рождения говорит «на 100 языках». То есть ребенок говорит с миром и выражает себя разными способами — через рисунки, пение, игру. Но взрослые часто пытаются заглушить 99 языков. Родителям стоит слушать ребенка и научить его использовать эти «языки» в повседневной жизни. Основные идеи Малагуцци: Не бывает неправильного ответа — бывают разные точки зрения. Не говорите ребенку, что он неправ в каком-то вопросе. Расспросите, почему он так думает, и расскажите, как можно подумать еще.

Перед тем как что-то объяснить, спросите у ребенка, что он уже об этом знает. Если вы будете рассказывать уже известные ему вещи, ребенок потеряет интерес и не будет слушать. Как и взрослый.

Задавайте больше вопросов, требующих развернутого ответа. Так ребенок будет учиться размышлять и выражать свои мысли.

Как можно чаще давайте ребенку возможность выбирать. Например, что он хочет надеть или какого цвета рюкзак ему купить.

3. Вальдорфская педагогика, основоположник — Рудольф Штайнер

Цель вальдорфских школ — вырастить уверенного в себе человека, привить любовь к труду и открыть в ребенке творческие способности. Там не ставят оценок и не проводят контрольных, но государственные экзамены дети сдают не хуже, чем ученики обычных школ. Идеи Рудольфа Штайнера: Нет такой книги, которая научит родителей обращаться с детьми. Каждый ребенок уникален, поэтому нужно видеть и принимать особенности каждого.

Интересные и увлекательные истории научат ребенка гораздо лучше, чем скучные параграфы учебников.

Детям стоит больше времени проводить на природе: учиться наблюдать, видеть красоту и жить в гармонии с миром.

Простые игрушки, например деревянные кубики, лучше развивают воображение.

Простые ежедневные ритуалы помогают детям чувствовать себя в безопасности, а заодно учат организованности и собранности. Поэтому день можно начинать с повторения стихов и считалочек, пальчиковых игр для развития моторики.

4. Школа Саммерхилл, создатель — Александр Нилл

Британцы называют эту школу «спорной». Ученикам разрешают не учиться: посещение уроков не обязательно. В среднем дети бездельничают 3 месяца, а потом начинают ходить на уроки. Помимо освоения привычных нам предметов, в Саммерхилле можно научиться работать в фотошопе, выращивать растения, показывать фокусы и приобрести другие полезные навыки. Взгляды Александра Нилла на воспитание детей: Когда мы говорим ребенку «нет», ребенок начинает говорить «нет» жизни.

Трудный ребенок — это несчастный ребенок, который не в ладах с миром и с собой. Правильнее говорить не о трудных детях, а о трудном человечестве.

Родителям «трудных детей» стоит присесть на минуточку и честно ответить на вопросы: «Поддерживал ли я ребенка?», «Доверял ли ему?».

Задача ребенка — жить своей жизнью, а не жизнью, которую для него задумали родители и учителя.

Не ребенок должен подходить для школы, а школа — для ребенка.

Людям нужна свобода. Но свобода и вседозволенность — это не одно и то же.

Родители часто пытаются напугать детей страшными последствиями их «проступков». Но правильнее учить ребенка ничего не бояться.

5. Инструментальная педагогика, основоположник — Джон Дьюи

В США Дьюи называют «отцом прогрессивного образования». Он считал, что задача школы — научить ребенка находить выход из любой ситуации, приспосабливаться к окружающей среде. Поэтому детей стоит научить выполнять конкретные задачи, а не пичкать их абстрактными знаниями из учебников. Взгляды Дьюи на образование: Ребенок должен что-то делать, а не что-то изучать. Именно действие приведет ребенка к результату.

Не стоит стыдить ребенка за его неудачи. Провалы помогают нам стать лучше.

Все великие научные достижения произошли потому, что кто-то не побоялся использовать свое воображение.

6. Метод Селестена Френе

Френе открыл собственную школу в 24 года. Он помогал детям, отстающим в развитии. В его школе не было учебников и домашних заданий, но учащиеся достигали выдающихся результатов и были всесторонне образованными. Основные идеи Френе: Самое приятное занятие может стать невыносимым, если тебя заставляют это делать.

Наказание унижает обоих: того, кто наказывает, и того, кого наказывают.

Чем раньше дети учатся выполнять обычные бытовые дела, тем увереннее и самодостаточнее они становятся в будущем.

Вместо запретов и наказаний стоит вести с ребенком переговоры. Ребенок должен видеть, что его голос имеет значение.

Какие идеи показались вам важными? Есть ли у вас собственные секреты воспитания детей?