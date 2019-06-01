Правила воспитания детей в разных странах, которые очень удивляют российских мам (Не говоря уже о бабушках)
Кажется, что, несмотря на языковые и культурные различия, все родители на свете похожи. Но, когда дело доходит до методов воспитания, оказывается, что в каждой стране есть свои приоритеты. Французский папа, турецкая мама или испанская бабушка привыкли поступать по-своему, ведь их традиционные педагогические подходы так важны для малыша и семьи.
Мы в AdMe.ru с интересом узнали, что мамы и папы в других странах считают самым важным для того, чтобы ребенок рос здоровым и развивался гармонично. Отметим, что некоторые привычки, особенно бытовые, могут повергать в шок родителей из СНГ. Однако если подумать, в этом есть здравое зерно и некоторые их них можно позаимствовать.
Польша
Так может выглядеть тихий час в польском детском саду.
Многие поляки считают, что дети — самое главное в жизни: к ним относятся очень трепетно и на равных, на них редко кричат и их вовсе не шлепают. Польским родителям удается сохранять баланс, чтобы дети не росли избалованными.
Малыши довольно вежливые, уважительно относятся к родителям, и здесь играет роль довольно сильное влияние на жизнь церкви, ведь посещение костела — одна из крепких семейных традиций, даже если семья неверующая. Папы и дедушки участвуют в воспитании наравне с мамами и бабушками.
Интересные нюансы:
- Спокойное отношение к гигиене: дети могут сидеть на полу в общественных местах, например в школьных коридорах. Также не считается чем-то ужасным съесть еду, которая упала на пол.
- В детском саду часто не бывает кроватей для сна (они только в яслях), и если ребенок захотел спать днем, он может улечься прямо на коврике в группе, подложив под голову подушку.
- Невысокий уровень тревожности в целом. Родители не боятся гулять с малышами в потенциально опасных для тех местах (рядом с футбольным полем, где может ударить мяч, на набережных без ограждения). Дети гуляют на улице одни начиная с 7 лет, могут выполнять мелкие поручения — сходить в магазин или погулять с собакой.
Италия
Решать конфликты итальянский малыш должен самостоятельно.
В этой стране настоящий культ детей: их обожают и балуют, причем не только родственники, но и совершенно посторонние люди. Поэтому такой проблемы, как невозможность выйти в свет, потому что дома маленький ребенок, у итальянцев нет — малышей берут с собой везде, и это встречает социальное одобрение.
Итальянские родители не отдают ребенка в сад, если есть такая возможность. Ведь гораздо лучше, если малыш будет находиться под присмотром большой семьи: бабушек, теть, кузин и прочих. Делать слишком много замечаний ребенку не принято: родители боятся, что в таком случае он вырастет закомплексованным.
Интересные нюансы:
- В итальянских семьях мало детей — максимум двое.
- Дети всегда под присмотром. Страх потери, похищения ребенка огромен, поэтому даже повзрослевшие дети редко гуляют на улице одни.
- Считается, что ребенок должен учиться самостоятельно находить решение в разных ситуациях, поэтому, если случится конфликт, например, в песочнице, не ждите, что итальянская мама объяснит малышу правила поведения.
- Часто ребенок обращается ко всем на «ты», не испытывая стеснения перед взрослыми, и может сделать замечание родителям или прохожим.
Австралия
Самостоятельность и помощь родителям с раннего детства — норма.
По мнению австралийских родителей, главное в жизни — это самостоятельность и дисциплина. Именно на этом и построено воспитание. Даже двухлетка уже собирает игрушки и способен приготовить себе завтрак (например, налить молока в хлопья), не беспокоя маму.
В то же время ребенку дается свобода выбора, родители не видят смысла в принуждении как в мелочах (выбор одежды), так и в поступках (делать уроки или играть в видеоигры), просто потому что последствия выбора проявляются довольно быстро и ребенок учится делать выводы.
Интересные нюансы:
- Считается, что раннее обучение способно негативно повлиять на развитие ребенка.
- Если в семье несколько детей, то за непослушание одного зачастую наказывают всех.
- Агрессивные игры, в которых дети стреляют друг в друга из игрушечных пистолетов и автоматов, не порицаются. Считается, что они помогают детям подготовиться к взрослой жизни.
- Дети часто не ходят в детский сад, так как в Австралии это дорогое удовольствие (в среднем $ 50–90 в день), поэтому дешевле одному из членов семьи не работать, пока ребенок не пойдет в школу.
Великобритания
Англичане уверены: одна из причин успеха — высокая самооценка. Поэтому детей хвалят за любые, даже самые незначительные достижения. Родители и воспитатели делают все возможное, чтобы не ругать детей, а о том, чтобы сделать замечание чужому ребенку, вообще не может быть и речи. В школе приветствуется индивидуальный подход — ребенок сам делает выбор предметов и дополнительных занятий.
Интересные нюансы:
- Детей стараются одевать легко даже в прохладную погоду, не считается опасным сидеть прямо на асфальте или камне, ведь таким образом дети укрепят иммунитет в детстве и не будут болеть во взрослой жизни.
- Хорошо вести себя на публике и не устраивать истерик детей приучают довольно рано, часто методом полного игнорирования крика и капризов.
- Поощряется доверие. Например, мама не боится отпустить 3-летнего ребенка кататься на самокате или беговеле далеко от себя, потому что знает, что он остановится и подождет ее около дороги.
- У детей есть полное право на самовыражение, поэтому можно поваляться в луже, выйти из дома в пижаме, костюме Супермена или попробовать песок на вкус.
США
Главное — время, проведенное вместе.
Американские родители считают: чтобы вырастить гармоничную личность, с детьми надо проводить много времени и не сравнивать их с другими. Детям стараются давать свободу, однако и прививают чувство ответственности. Уже с раннего возраста у малыша могут быть домашние обязанности, от которых нельзя отлынивать. Некоторые родители поощряют детей материально за выполненную работу, но, чтобы она была оплачена, все должно быть сделано на совесть.
Интересные нюансы:
- Родители предпочитают укладывать детей спать рано: это одобряют американские педиатры, а взрослым хочется иметь свободное время по вечерам.
- С 5 лет детей учат распоряжаться деньгами, а чуть позже заводят им персональные счета.
- У ребенка должна быть своя комната с рождения. Он сам решает, повзрослев, когда проводить уборку, а взрослые не могут входить к нему без спроса.
Испания
Обычное время семейного ужина — 22:00.
Испанцы считают, что социальное развитие, умение общаться и находить общий язык с людьми, чтить семейные традиции — очень важные аспекты воспитания. А где же еще развивать эти навыки, как не в большой семье?
Детей учат не сравнивать себя с другими и не слишком хвастать своими успехами. Зависть и тщеславие считаются главными пороками.
Интересные нюансы:
- Оставлять детей до 12 лет без присмотра запрещено законом, и он добросовестно соблюдается. Дети не остаются одни дома и не выходят без сопровождения. Если ребенок остается один хотя бы на час, особенно в ночное время, для окружающих это повод вызвать полицию.
- Дети участвуют в поздних ужинах, которые так любят испанцы, ведь это прекрасный повод пообщаться с семьей.
- Детей не принято ругать и наказывать, родители не повышают голоса, хотя сами по себе испанцы очень эмоциональны.
- Уже с раннего возраста малышей приобщают к изучению иностранных языков, чаще всего это английский.
Германия
Ребенок — член семьи, но вовсе не пуп земли, считают немецкие родители. Поэтому с появлением малыша его интегрируют в семейные дела, а мама не лишается своей привычной жизни. Уже с первых дней жизни ребенка берут с собой на встречи с друзьями, выезжая по делам. Когда малыш становится старше, он также все время находится рядом с родителями, но его ненавязчиво учат не перетягивать все внимание на себя.
Интересные нюансы:
- Немцы озадачены слишком стремительным развитием технологий, и многие родители не разрешают детям смотреть телевизор и пользоваться гаджетами до школьного возраста.
- Приветствуется развитие самостоятельности, иногда это даже связано с определенными рисками. Так, например, ребенок 3–4 лет вполне может нарезать овощи острым ножом или воспользоваться утюгом.
- Для развития коммуникабельности детей водят в «игровые группы», где мамы угощают друг друга своей выпечкой и делятся опытом, а дети играют. Такие группы могут организовываться, например, среди соседей.
Турция
Важное в жизни — поддержка близких людей.
Турецкие дети до школы в основном воспитываются мамами. В ясли их можно отдать уже с 2 лет, но в стране те преимущественно частные, что далеко не всем по карману. Развивающие игры и обучение до школы тоже редкость. Турецкие родители считают: дом — это место для развлечений, а научиться чему-то они могут в школе. А вот взаимная поддержка и крепкие отношения в семье — это важно, поэтому с ранних лет детей учат приходить на помощь близким и поддерживать друг друга.
В 13 лет у подростков появляются обязанности, при этом мальчики помогают отцу, а девочки — матери. Старшие дети помогают с малышами, бабушки в этом процессе задействованы меньше.
Интересные нюансы:
- Понятие режима дня и специального детского питания в Турции практически отсутствует. Ребенок засыпает на ковре — вот и тихий час, а уже двухлеткам вполне могут давать взрослые сладости и газировку.
- В детских садах нет представлений для родителей, исключение делается только для праздника детей, который в Турции отмечают 23 апреля.
- Турки очень любят детей и приветствуют их нахождение в общественных местах. И даже если малыш разобьет посуду в кафе, за нее не придется платить.
- На детских площадках поддерживается чистота, высаживаются цветы, а песок в песочнице просеивают каждый день.
Франция
О длинном декретном отпуске многие француженки могут только мечтать — в реальности они вынуждены рано выходить на работу. Французские ясли принимают детей уже в возрасте 2 месяцев. Социализация — это важно, поэтому родители предпочитают отдавать детей в сад, нежели оставлять с няней.
Французы учат детей вежливости и обходительности, самостоятельности. Считают, что хвалить нужно в меру, потому что излишняя похвала побуждает ребенка делать только то, что у него хорошо получается, и избегать трудностей. А ведь самооценка вырастает от каждого нового дела, с которым малыш справляется самостоятельно.
Интересные нюансы:
- Детей очень рано переводят на общий стол, им не готовят отдельно, поэтому их спокойно берут с собой в ресторан. Ребенка не будут заставлять есть, но всегда предложат хотя бы попробовать новое блюдо.
- Ребенка поощряют высказывать свое мнение и обсуждать его.
- Французские родители четко формулируют основные правила поведения и следят за их исполнением.
- Учить хорошим манерам малышей начинают с раннего возраста: здороваться с гостями и соседями, спокойно ввести себя в очередях, уступать место пожилым людям в общественном транспорте и использовать вежливые обращения и слова благодарности.
А чей подход к воспитанию кажется вам наиболее интересным?
Фото на превью Rawpixel / Depositphotos