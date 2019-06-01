Правила воспитания детей в разных странах, которые очень удивляют российских мам (Не говоря уже о бабушках)

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Кажется, что, несмотря на языковые и культурные различия, все родители на свете похожи. Но, когда дело доходит до методов воспитания, оказывается, что в каждой стране есть свои приоритеты. Французский папа, турецкая мама или испанская бабушка привыкли поступать по-своему, ведь их традиционные педагогические подходы так важны для малыша и семьи.

Мы в AdMe.ru с интересом узнали, что мамы и папы в других странах считают самым важным для того, чтобы ребенок рос здоровым и развивался гармонично. Отметим, что некоторые привычки, особенно бытовые, могут повергать в шок родителей из СНГ. Однако если подумать, в этом есть здравое зерно и некоторые их них можно позаимствовать.

Польша

Так может выглядеть тихий час в польском детском саду.

Многие поляки считают, что дети — самое главное в жизни: к ним относятся очень трепетно и на равных, на них редко кричат и их вовсе не шлепают. Польским родителям удается сохранять баланс, чтобы дети не росли избалованными. Малыши довольно вежливые, уважительно относятся к родителям, и здесь играет роль довольно сильное влияние на жизнь церкви, ведь посещение костела — одна из крепких семейных традиций, даже если семья неверующая. Папы и дедушки участвуют в воспитании наравне с мамами и бабушками. Интересные нюансы: Спокойное отношение к гигиене: дети могут сидеть на полу в общественных местах, например в школьных коридорах. Также не считается чем-то ужасным съесть еду, которая упала на пол.

В детском саду часто не бывает кроватей для сна (они только в яслях), и если ребенок захотел спать днем, он может улечься прямо на коврике в группе, подложив под голову подушку.

Невысокий уровень тревожности в целом. Родители не боятся гулять с малышами в потенциально опасных для тех местах (рядом с футбольным полем, где может ударить мяч, на набережных без ограждения). Дети гуляют на улице одни начиная с 7 лет, могут выполнять мелкие поручения — сходить в магазин или погулять с собакой.

Италия

Решать конфликты итальянский малыш должен самостоятельно.

В этой стране настоящий культ детей: их обожают и балуют, причем не только родственники, но и совершенно посторонние люди. Поэтому такой проблемы, как невозможность выйти в свет, потому что дома маленький ребенок, у итальянцев нет — малышей берут с собой везде, и это встречает социальное одобрение. Итальянские родители не отдают ребенка в сад, если есть такая возможность. Ведь гораздо лучше, если малыш будет находиться под присмотром большой семьи: бабушек, теть, кузин и прочих. Делать слишком много замечаний ребенку не принято: родители боятся, что в таком случае он вырастет закомплексованным. Интересные нюансы: В итальянских семьях мало детей — максимум двое.

Дети всегда под присмотром. Страх потери, похищения ребенка огромен, поэтому даже повзрослевшие дети редко гуляют на улице одни.

Считается, что ребенок должен учиться самостоятельно находить решение в разных ситуациях, поэтому, если случится конфликт, например, в песочнице, не ждите, что итальянская мама объяснит малышу правила поведения.

Часто ребенок обращается ко всем на «ты», не испытывая стеснения перед взрослыми, и может сделать замечание родителям или прохожим.

Австралия

Самостоятельность и помощь родителям с раннего детства — норма.

По мнению австралийских родителей, главное в жизни — это самостоятельность и дисциплина. Именно на этом и построено воспитание. Даже двухлетка уже собирает игрушки и способен приготовить себе завтрак (например, налить молока в хлопья), не беспокоя маму. В то же время ребенку дается свобода выбора, родители не видят смысла в принуждении как в мелочах (выбор одежды), так и в поступках (делать уроки или играть в видеоигры), просто потому что последствия выбора проявляются довольно быстро и ребенок учится делать выводы. Интересные нюансы: Считается, что раннее обучение способно негативно повлиять на развитие ребенка.

Если в семье несколько детей, то за непослушание одного зачастую наказывают всех.

Агрессивные игры, в которых дети стреляют друг в друга из игрушечных пистолетов и автоматов, не порицаются. Считается, что они помогают детям подготовиться к взрослой жизни.

Дети часто не ходят в детский сад, так как в Австралии это дорогое удовольствие (в среднем $ 50–90 в день), поэтому дешевле одному из членов семьи не работать, пока ребенок не пойдет в школу.

Великобритания

Англичане уверены: одна из причин успеха — высокая самооценка. Поэтому детей хвалят за любые, даже самые незначительные достижения. Родители и воспитатели делают все возможное, чтобы не ругать детей, а о том, чтобы сделать замечание чужому ребенку, вообще не может быть и речи. В школе приветствуется индивидуальный подход — ребенок сам делает выбор предметов и дополнительных занятий. Интересные нюансы: Детей стараются одевать легко даже в прохладную погоду, не считается опасным сидеть прямо на асфальте или камне, ведь таким образом дети укрепят иммунитет в детстве и не будут болеть во взрослой жизни.

Хорошо вести себя на публике и не устраивать истерик детей приучают довольно рано, часто методом полного игнорирования крика и капризов.

Поощряется доверие. Например, мама не боится отпустить 3-летнего ребенка кататься на самокате или беговеле далеко от себя, потому что знает, что он остановится и подождет ее около дороги.

У детей есть полное право на самовыражение, поэтому можно поваляться в луже, выйти из дома в пижаме, костюме Супермена или попробовать песок на вкус.

США

Главное — время, проведенное вместе.

Американские родители считают: чтобы вырастить гармоничную личность, с детьми надо проводить много времени и не сравнивать их с другими. Детям стараются давать свободу, однако и прививают чувство ответственности. Уже с раннего возраста у малыша могут быть домашние обязанности, от которых нельзя отлынивать. Некоторые родители поощряют детей материально за выполненную работу, но, чтобы она была оплачена, все должно быть сделано на совесть. Интересные нюансы: Родители предпочитают укладывать детей спать рано: это одобряют американские педиатры, а взрослым хочется иметь свободное время по вечерам.

С 5 лет детей учат распоряжаться деньгами, а чуть позже заводят им персональные счета.

У ребенка должна быть своя комната с рождения. Он сам решает, повзрослев, когда проводить уборку, а взрослые не могут входить к нему без спроса.

Испания

Обычное время семейного ужина — 22:00.

Испанцы считают, что социальное развитие, умение общаться и находить общий язык с людьми, чтить семейные традиции — очень важные аспекты воспитания. А где же еще развивать эти навыки, как не в большой семье? Детей учат не сравнивать себя с другими и не слишком хвастать своими успехами. Зависть и тщеславие считаются главными пороками. Интересные нюансы: Оставлять детей до 12 лет без присмотра запрещено законом, и он добросовестно соблюдается. Дети не остаются одни дома и не выходят без сопровождения. Если ребенок остается один хотя бы на час, особенно в ночное время, для окружающих это повод вызвать полицию.

Дети участвуют в поздних ужинах, которые так любят испанцы, ведь это прекрасный повод пообщаться с семьей.

Детей не принято ругать и наказывать, родители не повышают голоса, хотя сами по себе испанцы очень эмоциональны.

Уже с раннего возраста малышей приобщают к изучению иностранных языков, чаще всего это английский.

Германия

Ребенок — член семьи, но вовсе не пуп земли, считают немецкие родители. Поэтому с появлением малыша его интегрируют в семейные дела, а мама не лишается своей привычной жизни. Уже с первых дней жизни ребенка берут с собой на встречи с друзьями, выезжая по делам. Когда малыш становится старше, он также все время находится рядом с родителями, но его ненавязчиво учат не перетягивать все внимание на себя. Интересные нюансы: Немцы озадачены слишком стремительным развитием технологий, и многие родители не разрешают детям смотреть телевизор и пользоваться гаджетами до школьного возраста.

Приветствуется развитие самостоятельности, иногда это даже связано с определенными рисками. Так, например, ребенок 3–4 лет вполне может нарезать овощи острым ножом или воспользоваться утюгом.

Для развития коммуникабельности детей водят в «игровые группы», где мамы угощают друг друга своей выпечкой и делятся опытом, а дети играют. Такие группы могут организовываться, например, среди соседей.

Турция

Важное в жизни — поддержка близких людей.

Турецкие дети до школы в основном воспитываются мамами. В ясли их можно отдать уже с 2 лет, но в стране те преимущественно частные, что далеко не всем по карману. Развивающие игры и обучение до школы тоже редкость. Турецкие родители считают: дом — это место для развлечений, а научиться чему-то они могут в школе. А вот взаимная поддержка и крепкие отношения в семье — это важно, поэтому с ранних лет детей учат приходить на помощь близким и поддерживать друг друга. В 13 лет у подростков появляются обязанности, при этом мальчики помогают отцу, а девочки — матери. Старшие дети помогают с малышами, бабушки в этом процессе задействованы меньше. Интересные нюансы: Понятие режима дня и специального детского питания в Турции практически отсутствует. Ребенок засыпает на ковре — вот и тихий час, а уже двухлеткам вполне могут давать взрослые сладости и газировку.

В детских садах нет представлений для родителей, исключение делается только для праздника детей, который в Турции отмечают 23 апреля.

Турки очень любят детей и приветствуют их нахождение в общественных местах. И даже если малыш разобьет посуду в кафе, за нее не придется платить.

На детских площадках поддерживается чистота, высаживаются цветы, а песок в песочнице просеивают каждый день.

Франция

О длинном декретном отпуске многие француженки могут только мечтать — в реальности они вынуждены рано выходить на работу. Французские ясли принимают детей уже в возрасте 2 месяцев. Социализация — это важно, поэтому родители предпочитают отдавать детей в сад, нежели оставлять с няней. Французы учат детей вежливости и обходительности, самостоятельности. Считают, что хвалить нужно в меру, потому что излишняя похвала побуждает ребенка делать только то, что у него хорошо получается, и избегать трудностей. А ведь самооценка вырастает от каждого нового дела, с которым малыш справляется самостоятельно. Интересные нюансы: Детей очень рано переводят на общий стол, им не готовят отдельно, поэтому их спокойно берут с собой в ресторан. Ребенка не будут заставлять есть, но всегда предложат хотя бы попробовать новое блюдо.

Ребенка поощряют высказывать свое мнение и обсуждать его.

Французские родители четко формулируют основные правила поведения и следят за их исполнением.

Учить хорошим манерам малышей начинают с раннего возраста: здороваться с гостями и соседями, спокойно ввести себя в очередях, уступать место пожилым людям в общественном транспорте и использовать вежливые обращения и слова благодарности.

А чей подход к воспитанию кажется вам наиболее интересным?