Вся правда о том, что значит быть сильной женщиной

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Вот что написал мне мой знакомый на днях: «Сильных женщин никто не любит. Мужчины ждут, что женщина будет слабой и уязвимой. Сильная женщина − это безжалостная или измученная чем-то женщина. В конце концов, это просто непривлекательно».

Я прочитала это сообщение. Вздохнула. Успокоилась. Перечитала вновь, сопротивляясь невероятному желанию написать этому человеку все, что я думаю, начав тем самым затяжную интернет-войну, которая в итоге привела бы к тому, что все остались при своем же мнении. Но, черт побери, это описание просто не давало мне спокойно жить!

Послушайте, сильная женщина − это значит, что я могу постоять за себя. Это значит, что я − целостная личность, та, что независима ни от кого и способна себя содержать. Это значит, что у меня есть собственное мнение и принципы, которых я всегда придерживаюсь.

Это не значит, что я никогда не прошу помощи. Прошу. Часто. И это не означает, что я слаба. Это говорит о том, что я в состоянии признать, что я не супер-женщина и что мне нужны другие люди.

Быть сильной не означает, что я закрываюсь от других, так как думаю, что я лучше их. Это не означает, что я подавляю мнения других людей. Это не означает, что я «безжалостная или измученная». Сильная женщина − это женщина, которая любит себя и свой мир, и поэтому она уверенна, позитивна и готова любить.

Я сильная женщина, потому что я твердо знаю, кто я такая.

И то, что сильных женщин трудно любить, − это совершенно неправильное представление. На самом деле все как раз наоборот. Сильная женщина − это лучшая женщина, которую можно полюбить. Мы очень твердые характером, но при этом умеющие сострадать. Мы любим искренне, потому что в первую очередь мы умеем любить себя.

Если вас пугает понятие «сильная женщина», возможно, это потому, что вы знаете, что такая женщина заставит вас думать и меняться, заставит взглянуть на мир по-другому, бросит вам вызов. Но при этом она позволит своей второй половинке также показать ей другой мир и открыть нового человека внутри себя. Не путайте понятия независимости и неспособности впустить кого-то в свой мир.

Мир рассматривает нас как угрозу, правда. Просто нас становится «слишком много», мы «слишком пугающие», «несчастные» и «измученные». Но ни одно из этих описаний не является верным.

Мы − женщины с твердым пониманием себя и с принципами. Женщины, которые не боятся гордиться собой. Женщины, которые знают ценность своей ранимости, своей страсти и силы. И мы − женщины, которые будут бороться с любым человеком, смеющим говорить, что мы должны изменить себя любым путем.