Вся правда о том, что значит быть сильной женщиной

Вся правда о том, что значит быть сильной женщиной

Вот что написал мне мой знакомый на днях: «Сильных женщин никто не любит. Мужчины ждут, что женщина будет слабой и уязвимой. Сильная женщина это безжалостная или измученная чем-то женщина. В конце концов, это просто непривлекательно».

Я прочитала это сообщение. Вздохнула. Успокоилась. Перечитала вновь, сопротивляясь невероятному желанию написать этому человеку все, что я думаю, начав тем самым затяжную интернет-войну, которая в итоге привела бы к тому, что все остались при своем же мнении. Но, черт побери, это описание просто не давало мне спокойно жить!

Послушайте, сильная женщина это значит, что я могу постоять за себя. Это значит, что я целостная личность, та, что независима ни от кого и способна себя содержать. Это значит, что у меня есть собственное мнение и принципы, которых я всегда придерживаюсь.

Это не значит, что я никогда не прошу помощи. Прошу. Часто. И это не означает, что я слаба. Это говорит о том, что я в состоянии признать, что я не супер-женщина и что мне нужны другие люди.

Быть сильной не означает, что я закрываюсь от других, так как думаю, что я лучше их. Это не означает, что я подавляю мнения других людей. Это не означает, что я «безжалостная или измученная». Сильная женщина − это женщина, которая любит себя и свой мир, и поэтому она уверенна, позитивна и готова любить.

Я сильная женщина, потому что я твердо знаю, кто я такая.

И то, что сильных женщин трудно любить, − это совершенно неправильное представление. На самом деле все как раз наоборот. Сильная женщина это лучшая женщина, которую можно полюбить. Мы очень твердые характером, но при этом умеющие сострадать. Мы любим искренне, потому что в первую очередь мы умеем любить себя.

Если вас пугает понятие «сильная женщина», возможно, это потому, что вы знаете, что такая женщина заставит вас думать и меняться, заставит взглянуть на мир по-другому, бросит вам вызов. Но при этом она позволит своей второй половинке также показать ей другой мир и открыть нового человека внутри себя. Не путайте понятия независимости и неспособности впустить кого-то в свой мир.

Мир рассматривает нас как угрозу, правда. Просто нас становится «слишком много», мы «слишком пугающие», «несчастные» и «измученные». Но ни одно из этих описаний не является верным.

Мы − женщины с твердым пониманием себя и с принципами. Женщины, которые не боятся гордиться собой. Женщины, которые знают ценность своей ранимости, своей страсти и силы. И мы женщины, которые будут бороться с любым человеком, смеющим говорить, что мы должны изменить себя любым путем.

Фото на превью imgur
Автор Мариса Донелли, Перевод и адаптация, AdMe.ru

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