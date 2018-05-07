Правда ли, что отказ от сигарет и алкоголя меняет жизнь?
Меня зовут Ирина, мне 37 лет, и 20 из них я курю. За это время легкие стали ни к черту, кожа побледнела и появились другие проблемы со здоровьем. Поэтому полгода назад я решила раз и навсегда отказаться от сигарет, а заодно и от алкоголя.
Читателям AdMe.ru я расскажу, какие трюки пришлось использовать и через что пройти, чтобы избавиться от вредных привычек.
Почему я решила бросить курить
Первую сигарету выкурила в 17 лет, поэтому на сегодняшний день имею 20-летний стаж курения. За все это время я не помню ни одного дня, проведенного без сигареты по доброй воле. Мне очень нравилось курить, бросать я не планировала и даже ни разу не пыталась. Пожалуй, единственным временем, когда никотиновый демон меня оставлял, были периоды простуды.
Я слышала много историй о людях, которые просто взяли и бросили вредную привычку. Эти истории казались мне выдуманными, поскольку я искренне считала, что привычка сильнее и просто так от нее отказаться не получится.
Чтобы вернуть давно утраченную физическую форму, я записалась в тренажерный зал и после первого же занятия поняла, что «дыхалка», что называется, ни к черту. Так как я занималась с тренером, мне было жутко неудобно из-за того, что через две минуты на беговой дорожке я была похожа на загнанную лошадь и никак не могла отдышаться.
Поэтому, выйдя из зала, я вытащила из кармана еще не открытую пачку сигарет и выкинула ее в урну. Так начался мой безникотиновый путь, по которому я иду уже полгода.
Первое испытание
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Первый вечер без сигарет прошел легко: занятие в спортзале настолько меня утомило, что я упала на кровать и заснула, едва переступив порог дома.
- Наступила первая за 20 лет пятница без никотина. Днем работы было много, поэтому о сигаретах я вспоминала редко. Но это было только начало.
Вечер пятницы я привыкла проводить в компании нескольких банок пива и фильмов. Но, чтобы не усугублять никотиновую жажду, от алкоголя было решено также отказаться. Я купила двухлитровую бутылку кока-колы (примерно столько же я выпивала пива) и включила свой любимый сериал. Раньше я делала паузы каждые полчаса, чтобы выйти покурить, теперь же, чтобы заглушить никотиновый голод, я шла на кухню и старалась съесть что-нибудь полезное. Но такая замена не помогла: спустя час желание курить стало невыносимым, и я решила лечь спать.
В воскресенье курить не хотелось. Утром я проснулась с жуткой простудой, поэтому не могла думать даже о еде, не говоря уже о сигаретах.
Наступила первая настоящая неделя без никотина
- В понедельник мне стало лучше, и зависимость напомнила о себе. Так как бороться с тягой закурить было сложно, я решила попробовать электронную сигарету.
- К вечеру вторника электронная сигарета закончилась. Эффект от нее был нулевой, и желание курить никуда не делось.
Чтобы мотивировать себя, я составила «+» и «-» безникотиновой диеты на тот момент.
- Вскоре у меня стали сдавать нервы. Я сорвалась на подругу и на кота, потом просила прощения у обоих. К вечеру четверга я вовсе перестала отвечать на сообщения друзей. Спать легла в 22:00, хотя обычно в это время я только готовила ужин. Снились сигареты.
Несмотря на то что к концу недели нервы стали совсем сдавать, я не выходила на улицу и ни с кем не общалась, первую неделю без сигарет можно было считать вполне успешной.
Первый месяц
- Вторая неделя началась с того, что я почувствовала запах табачного дыма, тянущийся от входной двери: мой сосед любит покурить в общем коридоре, и если раньше я не замечала этого, то сейчас от резкого «аромата» меня буквально начинало тошнить.
- Четвертая неделя была новогодней, и я выдержала самое суровое испытание — компанию из четырех курящих людей, которые устраивали перекур каждые пять минут. Каждый раз мне хотелось выйти с ними, но останавливало одно — было жалко достигнутого результата. Но самым крутым ощущением было то, что утром я была единственным человеком из всех, кого не мучили похмелье и кашель от безумного количества сигарет.
- Так начался новый год. Я составила список вещей, которые хочу сделать в праздничные дни. В новогодние каникулы я впервые за 15 лет встала на коньки, а позже, когда позволила погода, и на лыжи. Мои легкие работали хорошо, дышалось легко и свободно.
Спустя полгода
Мой велосипед, купленный на сэкономленные деньги.
Прошло полгода. Желание курить посещает меня редко, а пиво за эти полгода я пила еще два раза в праздники, да и то по одному бокалу. А вот посиделки в компании стали редкостью — теперь я предпочитаю более активное времяпровождение и снова взялась за полузаброшенный испанский.
Что изменилось в моей жизни? Да, в общем-то, ничего. Кроме нескольких вещей.
Минусы:
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Я стала меньше общаться с некоторыми знакомыми. Как оказалось, совместные посиделки в баре было единственным, что нас объединяло.
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Снимать стресс стало сложнее. Физические упражнения, которые многие советуют как средство от нервного напряжения, в моем случае работают слабо.
- Я стала более раздражительной в целом. Возможно, это пройдет немного позже, но пока пытаюсь справиться с этим своими силами.
- Я все-таки стала грызть семечки вместо сигарет, что плохо сказалось на зубах. Но планирую расстаться и с этой привычкой в ближайшее время.
- На место пива пришла диетическая кола. Я пью ее раз в неделю, по пятницам, за просмотром сериала. Но планирую заменить на чай (уже даже купила большую кружку).
Плюсы:
- Исчез кашель, который был со мной последние лет 10. Легкие чистые настолько, насколько это вообще возможно после 20 лет курения, за что я очень благодарна своему организму, который травила долгие годы.
- Улучшилась память. Скорее всего, это связано с отказом от алкоголя. Подруга, с которой я не виделась полтора года, сказала, что мой цвет лица намного улучшился и у меня стало меньше морщин.
- Уменьшились денежные траты, а на сэкономленные деньги я купила велосипед: в месяц на сигареты и алкоголь уходило около 5 000 рублей, так что на простенький велик я накопила уже через 3 месяца.
- Теперь я могу подняться на 9-й этаж не задыхаясь. Возможно, это связано не только с отсутствием сигарет, но и с физической активностью.
Конечно, отказ от никотина и алкоголя не решит всех проблем в жизни. Но определенно сделает ее более здоровой и, я уверена, долгой. Так что присоединяйтесь!