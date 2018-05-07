Правда ли, что отказ от сигарет и алкоголя меняет жизнь?

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Меня зовут Ирина, мне 37 лет, и 20 из них я курю. За это время легкие стали ни к черту, кожа побледнела и появились другие проблемы со здоровьем. Поэтому полгода назад я решила раз и навсегда отказаться от сигарет, а заодно и от алкоголя.

Почему я решила бросить курить

Первую сигарету выкурила в 17 лет, поэтому на сегодняшний день имею 20-летний стаж курения. За все это время я не помню ни одного дня, проведенного без сигареты по доброй воле. Мне очень нравилось курить, бросать я не планировала и даже ни разу не пыталась. Пожалуй, единственным временем, когда никотиновый демон меня оставлял, были периоды простуды.

Я слышала много историй о людях, которые просто взяли и бросили вредную привычку. Эти истории казались мне выдуманными, поскольку я искренне считала, что привычка сильнее и просто так от нее отказаться не получится.

Чтобы вернуть давно утраченную физическую форму, я записалась в тренажерный зал и после первого же занятия поняла, что «дыхалка», что называется, ни к черту. Так как я занималась с тренером, мне было жутко неудобно из-за того, что через две минуты на беговой дорожке я была похожа на загнанную лошадь и никак не могла отдышаться.

Поэтому, выйдя из зала, я вытащила из кармана еще не открытую пачку сигарет и выкинула ее в урну. Так начался мой безникотиновый путь, по которому я иду уже полгода.