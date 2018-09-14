Правда ли, что любовь с первого взгляда — это встреча с человеком, которого вы уже когда-то знали

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Чересчур романтичная тема любви с первого взгляда, которой впору посвящать песни, стихи или фильмы, но никак не научные статьи, практически никогда не поднималась нашей редакцией. Пока неделю назад к нам не пришло письмо от читательницы с одной удивительной историей.

AdMe.ru предлагает вам с ней познакомиться и порассуждать: как вообще такое возможно?

Ноябрь 2013 года. Ему 25, мне 23

Можно было бы сказать, что познакомились мы с мужем на концерте, если бы все не было так запутанно. Поэтому сперва немного предыстории: с раннего возраста мы оба увлекались, так сказать, несовременной музыкой, а именно тем, что называют classic rock, то есть все, что было написано в 60–80-е годы в Британии и США. И я никак не представляла, что именно благодаря рок-концерту встречу своего будущего мужа, потому что на концерты «старичков» ходили в основном такие же старички, желающие вспомнить молодость. Но вот ноябрь 2013 года: 23-летняя я с мамой и мой 25-летний будущий муж с друзьями, конечно же, еще не зная друг друга, идем на концерт английской глэм-рок-группы SLADE. Концерт проходит на ура, все счастливые и довольные постепенно расходятся по домам. В это время мой будущий муж поднимается на эскалаторе из гардероба, опускает глаза на людей внизу, видит незнакомую меня, улыбающуюся и весело болтающую. И вдруг... он понимает, что влюбился с первого взгляда. Стоит как вкопанный и не слышит, что говорят его друзья. Но тут он доезжает до верха, и я навсегда теряюсь в толпе, как ему тогда казалось. Но все же он не теряет надежду и, чтобы позволить мне его нагнать, сначала покупает фото группы с автографами, а потом специально идет медленно и всю дорогу до метро постоянно оглядывается, на удивление друзей.

Тем временем я и мама, ничего не подозревающие, идем к метро и весело обсуждаем концерт. На входе в метро я краем глаза вижу, что моей маме кто-то придерживает дверь, но не обращаю на этого человека внимания, разве что куртка приметилась. Идем дальше, и вдруг та же самая куртка пропускает меня у турникетов. Да, это был он, мой будущий муж, но в этот момент он был весь в мыслях о навсегда потерянной той самой девушке и у себя под носом ту самую меня тоже не замечал! Мы с мамой спускаемся к поездам, идем примерно на середину платформы, подъезжает поезд, мы садимся. В вагоне какой-то слегка нетрезвый мужик кричит на весь вагон, что концерт ему не понравился, SLADE уже совсем не те, петь и играть уже разучились. Все смеются, и тут я невзначай смотрю перед собой, а напротив меня сидит он! Мой будущий муж. И тут впервые его вижу я. Наши взгляды встречаются, несколько секунд мы смотрим друг другу прямо в глаза, у меня перехватывает дух, и сердце бешено колотится. Так и едем всю дорогу, переглядываясь и застенчиво улыбаясь. Он и сам в шоке, потому что не ожидал больше меня увидеть. Но вот его станция, и он, как потом мне признался, не понимая почему, ужасно застеснялся и не смог познакомиться. Встает и собирается выходить. Поезд останавливается, мы смотрим друг на друга и улыбаемся до ушей, как будто знаем, что это не последняя наша встреча. Потом оба удрученные едем домой, я не понимаю, почему у меня так испортилось настроение, как будто я потеряла что-то очень важное. Мне еле удается уснуть, просыпаюсь я в таком же дурном настроении, всю дорогу до работы я вглядываюсь в лица молодых людей, пытаясь разглядеть ту улыбку, которая меня так поразила, но безрезультатно... Прихожу на работу, сажусь за свой рабочий стол, и тут как гром среди ясного неба меня ошарашивает идея поискать его в соцсетях. И так, не зная ни имени, ни возраста — ровным счетом ничего, я вбиваю в поисковик новостной ленты название группы SLADE. Через несколько публикаций мне попадается фотография с автографами группы:

Я нажимаю на профиль человека, выложившего фото... Это ОН. Я просто не верю своим глазам! Немного отойдя от шока, отправляю маме, чтобы она подтвердила, что это тот самый молодой человек, который сидел напротив нас в метро, и спрашиваю: написать ему? На что получаю незамедлительное: «Конечно, пиши!» И я тут же оставляю комментарий под фото: «Хороший был концерт!» В это время у него на работе самое напряженное время, тяжелый день, он видит уведомление на телефоне с незнакомым именем и не обращает особого внимания. После работы приходит домой, включает компьютер, смотрит, кто же написал, открывает мое фото — и шок... 10 минут просто сидит, ничего не видя и не слыша вокруг. А потом начинается наше общение, в ходе которого выясняется, что у нас просто невероятно много общего. Говорят, что противоположности притягиваются, а я вот думаю, наоборот, родные люди чувствуют друг друга, непременно когда-нибудь их пути сойдутся и они встретятся, чтобы никогда не расставаться. Еще более невероятными, чем наша история знакомства, нам кажутся совпадения, преследовавшие нас до нашей встречи. Мы оба умеем играть на барабанной установке, любим одну и ту же музыку, не представляем жизни без путешествий, у нас одни взгляды на жизнь, и это все не считая огромного множества таких мелких совпадений, как любимая шоколадка или мороженое. А еще мы уже могли встретиться раньше, ведь уже были на одном и том же концерте в 2009 году; я целый год учила итальянский и 2 раза в неделю по дороге на курсы проходила мимо дома его дедушки; мы ездили по одному и тому же железнодорожному направлению на дачу, только он выходил раньше. Да что там, я даже сразу угадала, куда он позовет меня на первое свидание (Beverly Hills Diner на Сретенке)! И как потом выяснилось, на концерте мы сидели в одном секторе, на одном и том же балконе, только через ряд друг от друга.



В июне 2014 года мы начали встречаться и сразу признались друг другу в любви, а чуть больше чем через месяц мы уже бежали подавать заявление в ЗАГС.

В октябре 2014 года мы поженились, а в марте 2016 года у нас родилась дочка.

Вот такая чудесная история случилась с нами. Надеемся, что кого-то она вдохновит, не даст отчаяться в трудный момент и поможет поверить в то, что настоящая любовь действительно существует.

Ну а теперь мы предлагаем вам задуматься: как вообще все это можно объяснить?

1-я теория: генетически подходящие люди чувствуют друг друга

Есть версия, что столь внезапная любовь возникает из-за генетики: якобы каждый из нас за несколько секунд способен определить (интуитивно, запаху — пока не выяснено), подходит ли ему генетический набор определенного человека для получения наиболее здорового потомства. Ведь всем известно, что смешение генов — это хорошо. Собственно, поэтому все против инцеста, поэтому многие за смешение кровей, поэтому в Исландии любят иностранцев.

Возможно, некогда мы доживем до того антиутопичного времени, когда нашу любовь будет искать компьютер по базе данных генетических наборов всех людей на этой планете. Останется ли в таком мире хоть капелька романтики или это, наоборот, будет идеальное общество — вопрос, конечно, уже спорный.

2-я теория: мистическая

«Ощущение, что я уже давно знаю его, будто это родной человек», — такая фраза довольно часто звучит из уст жертв внезапной любви. Именно такое описание позволило сторонникам теории реинкарнации включить в список доказательств возрождения души еще один пункт: если возникает любовь с первого взгляда, это прямое свидетельство того, что мы знали неожиданного возлюбленного в прошлых жизнях. И это еще одно доказательство, что эти прошлые жизни существуют. Звучит красиво, как и версия с Купидоном у древних римлян.

3-я теория: о родителях и гадком утенке

В психологии существует такая штука, как теория запечатления. Она работает у многих птиц и животных и звучит следующим образом: самое первое, что детеныши видят после рождения, становится нестираемым. А первым они видят в основном родителей. Многие связывают это явление и с человеком: если вспомнить теорию про эдипов комплекс, получается вполне интересная версия, почему мы так резко можем влюбиться в человека, который подсознательно напоминает нашего родителя.

4-я теория: вы неожиданно видите в незнакомце себя

По этой версии, в потенциальном партнере мы ищем прежде всего себя. Так как в любви с первого взгляда участвует лишь внешность, то речь идет как раз-таки о внешнем или образном (в смысле стиля) сходстве. Учеными проведено множество экспериментов, когда случайные участники угадывали фотографии мужей и жен, когда на просьбу «Покажи фотографию наиболее привлекательного для тебя человека» показывали того, кто внешне схож с ними (если интересно, подробнее можете почитать об этом здесь). То же самое часто отмечают свадебные фотографы:

«Похожую историю я узнал в процессе работы фотографом на свадьбе у очередных молодоженов. Находясь в ресторане, я обратил внимание на пару гостей, которые были невероятно похожи. Только они вели себя как-то непонятно. Я тогда не удержался и осторожно спросил девушку, супруги они или нет. Она ответила: „Мы в разводе“. Тогда я поведал им свою теорию о сходстве и высказал мысль, что, на мой взгляд, они обречены быть вместе. На что девушка мне ответила, что они уже 3 раза разводятся, а сейчас подумывают о том, чтобы уже в 4-й раз сойтись в браке». Антон Благин

Взгляните хотя бы на нашу пару: вам не кажется, что они очень похожи друг на друга? К тому же, как было сказано в истории, у них схожие вкусы, ехали они с одного концерта, вероятно, это было и в одежде, в манере поведения.

Постскриптум Ну вы же понимаете, мы не хотели сказать, что все пары обязаны быть похожими. Или иметь противоположный набор генов и общие прошлые жизни. Ведь люди уникальны. Поэтому та самая любовь с первого взгляда — явление очень редкое. А вы как считаете, это все реально? Может ли действительно быть так, как в великих романах, чтобы «любовь выскочила перед нами, как из-под земли выскакивает убийца в переулке, и поразила нас сразу обоих»?

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