Практикующий психиатр рассказал в твиттере о своей профессии

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Виктор Лебедев — практикующий психиатр из Петрозаводска и научный журналист. Кроме того, Виктор руководит проектом «Дело Пинеля», который создан, чтобы помочь людям разобраться с правовыми аспектами психиатрической помощи. Там есть много полезной информации для врачей, пациентов и их близких. Виктор рассказывает о психиатрии простым и понятным языком, поэтому его тред «1 лайк — 1 твит» полон полезной информации.