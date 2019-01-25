Практикующий психиатр рассказал в твиттере о своей профессии
Виктор Лебедев — практикующий психиатр из Петрозаводска и научный журналист. Кроме того, Виктор руководит проектом «Дело Пинеля», который создан, чтобы помочь людям разобраться с правовыми аспектами психиатрической помощи. Там есть много полезной информации для врачей, пациентов и их близких. Виктор рассказывает о психиатрии простым и понятным языком, поэтому его тред «1 лайк — 1 твит» полон полезной информации.
Мы в AdMe.ru желаем всем здоровья, в том числе психического, но считаем, что кто предупрежден, тот вооружен: каждому стоит больше знать о собственной психике. Поэтому публикуем часть твитов Виктора. Остальные вы можете прочесть в его аккаунте.
О психиатрах
- У врачей часто есть «любимые заболевания». Кто-то любит расстройства личности (психопатии), кто-то — тревожные расстройства.
- Мое «любимое расстройство» — галлюциноз Шарля Бонне, яркие и подробные зрительные галлюцинации у слепых или практически слепых людей.
- На работе мы должны носить белые халаты, но мне это не нравится. Теряется какая-то доверительность в разговоре, хотя выглядишь ты, несомненно, солидней.
- Однажды мою коллегу попросили не носить браслет с черепами, чтобы не пугать пациентов.
- В ряде больниц женщинам рекомендуют не носить распущенные волосы, хвосты или косы, чтобы пациенты не могли за них схватиться.
Об особенностях профессии
- Разница между психиатром и психотерапевтом — в тех расстройствах, которыми они занимаются. Психотерапевт лечит относительно легкие психические расстройства, психиатр занимается тяжелыми, хотя и легкими тоже может.
- Хорошо подготовленный психолог — это очень ценный специалист для психиатра.
- Пациенты и родственники думают, что мы знаем какие-то волшебные слова или все поголовно умеем гипнотизировать. Это не так.
- Нас боятся. Люди при мне вообще иногда боятся разговаривать, думая, что я за ними приглядываю и ставлю им диагноз.
- Нет, мы обычно так не делаем: «запрещено использовать магию вне Хогвартса».
- Я тут говорил, что психиатров побаиваются обычные люди. Врачи других специальностей часто поступают так же.
- На психиатрических комиссиях люди ведут себя как на экзамене. Так же волнуются, не могут ответить на простые вопросы.
О диагностике заболеваний
- Та же ситуация с диагнозами по книгам и отрывкам биографий великих людей. Нет медицинской документации — нет реального диагноза человеку.
- В большинстве случаев точный диагноз можно установить уже за 15–20 минут беседы, но надо набрать сведений, чтобы быть уверенным до конца.
- В 99,9 % случаев можно за 5 минут понять, что человек симулирует психическое расстройство. Сам делал такое еще в первый месяц своей работы.
- Диагнозы в психиатрии носят описательный характер. Сейчас ведется работа над классификацией, которая свяжет симптомы психических расстройств и функциональные и структурные изменения в нервной системе.
- В психиатрии сейчас не так много анализов и объективных методов исследования. У них две цели: уточнить диагноз и проконтролировать побочные эффекты.
- Мы не только разговариваем, но и проводим простое тестирование. Просим назвать отличия между предметами или нарисовать часы с определенным временем.
- Последний тест — тест рисования часов. Проверьте своих пожилых родственников, чтобы вовремя заметить признаки деменции.
О пациентах
- С пациентами практически всегда можно договориться о приеме препаратов и посещении врача. Были бы желание и соответствующие коммуникативные навыки.
- О пожилых. В последние несколько лет значительно выросло число пациентов с деменцией (при болезни Альцгеймера, сосудистой), и не очень понятно, что с этим всем делать.
- Часто пациенты умалчивают о побочных эффектах, и их надо целенаправленно расспрашивать о конкретных симптомах.
- Многие пациенты, которым нужна работа с психологом, отказываются от нее. У меня есть пациентка, которую я больше полугода уговаривал на поход к психологу. Уговорил.
- Пациентка с шизофренией может родить здорового ребенка. Знаю такие примеры.
- Родственники и близкие часто вообще не понимают, что происходит с пациентом.
- По этой причине они боятся пациентов, избегают их или буквально душат в гиперопеке.
- По этой же причине приходится долго работать с родственниками пациентов. При расстройствах пищевого поведения я ставлю это обязательной задачей.
- Как правило, при расстройствах пищевого поведения есть очень большие проблемы в семье, разрешение которых может очень сильно улучшить состояние пациента.
О болезнях
- Иногда тяжесть болезни нарастает из поколения в поколение. Бабушка странноватая, у мамы шизотипическое расстройство, у сына — параноидная шизофрения. Гены не всегда дают нам жить спокойно.
- Слуховые галлюцинации бывают разными. Чаще всего встречаются негативные или нейтральные: оскорбляющие, комментирующие, угрожающие.
- Психические расстройства меняются со временем, потому что меняется среда, где они возникают (общество), и подходы к лечению.
- Сейчас уже почти нет заметных истерических эпидемий. Я связываю это с тем, что люди стали больше рефлексировать, сосредотачиваться на себе. У нас появился более четкий образ самих себя.
- Из-за технического прогресса и урбанизации стало больше тревожных расстройств (генерализованных тревожных расстройств, панических атак).
- Если вы переболели каким-то психическим расстройством, это совершенно не значит, что у детей будет плохая наследственность или плохие гены. В случае депрессии и панических атак это совсем маловероятно, учитывая, что это болезни с высоким вкладом средовых факторов.
- Шизофрения не может возникнуть у одной из личностей при раздвоении. Во-первых, это глобально разные кластеры психических расстройств. Во-вторых, личность при раздвоении — это не полноценная личность, а почти что маска.
- Статистическая норма, или самый распространенный вариант поведения, не исключает того, что остальные варианты тоже нормальные и адаптивные.
- Да, дети с синдромом дефицита внимания и гиперактивности вырастают, но, как я понимаю, отчасти черты расстройства сглаживаются, мозг дозревает. Преподаватель по педиатрии говорила, что из детей с этим диагнозом вырастают очень интересные и энергичные взрослые. Похоже, один мой приятель такой.
Про панические атаки
- У тревоги масса масок: от тахикардии до частых позывов к мочеиспусканию и головокружений. Часто человек с паническими атаками ходит месяцами и годами (!) по врачам, пока кто-то не догадается отправить его к психиатру.
- На моей памяти самый долгий путь от первого приступа до прихода к психиатру составил не меньше 3 лет.
- Электрокардиограмма бывает полезна для того, чтобы отличить панические атаки от нарушений сердечного ритма.
- Хотя, как я уже говорил, пациенты с паническими атаками часто уже приходят обследованные с ног до головы. Одной пациентке даже чуть операцию не сделали, но она успела дойти до психиатра.
О лечении
- Не каждое психическое расстройство требует медикаментозного лечения. С какими-то можно и нужно справляться только при помощи психотерапии.
- При некоторых ситуациях таблетки дают ресурс, возможность переносить симптомы, а дальше человек должен работать с психологом или психотерапевтом, чтобы уйти от таблеток.
- Многие психические расстройства вылечиваются, мало кто ходит к психиатру годами и десятилетиями.
- Большая часть историй про ухудшение психического состояния, которое происходит у тех, кто уже наблюдается, начинается со слов: «Самостоятельно отменил препараты/снизил дозу лекарств».
- К расстройствам, где можно обойтись без препаратов, могу отнести некоторые случаи тревожных, панических расстройств, легкие депрессии, расстройства адаптации. Вообще все надо индивидуально решать.
- Как и в любой медицинской специальности, психиатрические диагнозы пересматриваются. Знаю случаи ошибочно установленных диагнозов, которые потом были изменены на «психическое здоровье».
- При снижении памяти у пожилых я рекомендую делать магнитно-резонансную томографию, но у нас в психоневрологическом диспансере нет возможности делать его бесплатно, а не у каждого есть 3 тыс. руб. на эту процедуру.
- Есть случаи, когда магнитно-резонансная томография и компьютерная томография спасает/значительно продлевает жизнь человеку, который обращался за помощью к психиатрам. В одном случае нашли обратимую причину деменции. В других — опухоль головного мозга и внутричерепные кровоизлияния.
Про разное
- В больницах намного-намного реже, чем раньше, используют различные средства стеснения. Смирительные рубашки видел только в музее.
- Сложно измерить вред всего явления гиперопеки для популяции, но это серьезный фактор, способствующий тревожным и депрессивным расстройствам.
- Достаточное количество часов сна — важный для психического здоровья фактор.
- Частная психиатрия, как и государственная, приносит не сильно большие деньги по сравнению с другими медицинскими специальностями.
- Романтизация психических расстройств не кажется мне такой большой проблемой, как их стигматизация. В целом почти не видел случаев первого явления, но со вторым сталкиваюсь чуть ли не каждый день.
- Психиатры долго считали болезнями то, что не являлось болезнями, из-за слишком трепетного отношения к социальным нормам. Социальная норма не равна медицинской, и это прекрасно.
- Все люди считаются психически здоровыми, пока не доказано обратное. Это называется презумпцией психического здоровья.
Фото на превью doctormongol / Twitter