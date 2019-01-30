Появились компании, где можно заказать идеальных супругов, друзей и даже родителей. Услуга уже пользуется спросом

3

7

2.6k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

В ХХI веке можно купить еду, не выходя из дома, заказать одежду из другой части света и, если позволяют финансы, даже приобрести себе новые красивые нос или грудь. Еще лет сто назад в это никто бы не поверил. Так же, как и мы сейчас не верим, что дружбу, любовь и счастье можно купить за деньги. Но что, если мы скажем вам, что все это уже можно получить разве что не в подарочной упаковке?

Редакция AdMe.ru весьма заинтригована тем, «до чего дошел прогресс», и хочет предложить вам новую неоднозначную тему для обсуждения.

Как взять друга напрокат?

Вообразите ситуацию: вы отправляетесь в другую страну самостоятельно, без помощи турагентства и экскурсий «под ключ», но при этом горите желанием узнать другую культуру, пройти неизбитыми маршрутами и, может быть, даже познакомиться с тем, что приезжим обычно не показывают. Конечно, можно провести тщательную подготовку, перерыть кучу ресурсов, составить подробный план. А можно просто... взять в аренду местного друга. Сервис по найму друзей чем-то напоминает сайты знакомств: вы изучаете анкету, выбирая будущего компаньона по фото, языку и интересам. Отличие только в том, что здесь указывается примерная программа развлечений и цена за полдня или за день. Иногда бывают весьма выгодные скидки.

Бесспорно, это удобный и бюджетный гид для иностранцев, обещающий даже больше впечатлений, чем стандартная турпоездка. Но можно ли взять друга напрокат в своей же стране? Без проблем, если вы живете в Японии, Канаде или США — в этих странах подобная услуга получила широкий размах. Если вам не с кем выпить чашку кофе или никто из ваших «непокупных» друзей не хочет составить вам компанию на курсах макраме, вы можете нанять более заинтересованного приятеля с почасовой оплатой. Однако имейте в виду: Скотт Розенбаум (Scott Rosenbaum), основатель сервиса Rent A Friend, подчеркивает, что речь идет исключительно о платонических, компанейских отношениях. Если вы ищете нечто большее, стоит обратиться к другим компаниям. Также не стоит рассчитывать на полноценную психологическую помощь в трудной жизненной ситуации: ее может оказать только соответствующий специалист.

Как купить идеальную страничку в соцсетях?

Если собственные типичные селфи утомили даже вас, если синдром упущенных возможностей стал хроническим или если вам срочно нужно показать бывшему, какое сокровище он упустил, — примерно $ 70, два часа и несколько актеров решат ваши проблемы. Японская компания Family Romance понимает, как сложно чувствовать себя счастливым в век соцсетей. Кажется, все веселятся на каком-то бесконечном празднике жизни, на который вам так и не выслали приглашение. Впрочем, какая разница, если можно придумать собственный сценарий события, заказать подходящих по возрасту и внешности актеров, выбрать место и атрибуты и опубликовать несколько идеальных фото? Компания со всей деликатностью подходит к вопросам конфиденциальности, так что никто не узнает, что той сумасшедшей вечеринки никогда не было, а самой дальней точкой вашего увлекательного отпуска оказалась собственная кухня.

Как купить идеальную жизнь?

Итак, вы можете купить друзей, зависть и интерес знакомых, но достаточно ли этого, чтобы обеспечить себе идеальную жизнь? А что, если однажды ваши реальные знакомые захотят познакомиться с теми, кто, судя по фото и рассказам, делают вашу жизнь настолько насыщенной? Только не волнуйтесь: в уже упомянутой Family Romance непременно найдутся актеры, которые с удовольствием исполнят роль вашего идеального друга, супруга, ребенка или родителя. В общем, кого угодно, если только это не связано с интимными услугами или нарушением закона.

Исии Юити (Ishii Yuichi), основатель Family Romance, имея под началом около 800 актеров, и сам исполняет роли. Его первый опыт не был удачным: знакомая мать-одиночка попросила его притвориться отцом ребенка, чтобы записать того в детский сад. В Японии крайне строго относятся к неполным семьям, и женщина постоянно сталкивалась со множеством трудностей. Тогда Исии не был достаточно убедительным, но подобная несправедливость натолкнула его на мысль о своеобразном актерском бизнесе. Сейчас Исии справляется с ролью отца гораздо более профессионально: так, уже 4 года он заботится о 12-летней девочке, одинокая мать которой наняла его, чтобы защитить ребенка от унижений в школе.

Контракт с клиентом может быть сделкой длиной в жизнь: вполне вероятно, что позже Исии придется присутствовать на свадьбе, а впоследствии даже стать счастливым дедушкой. «У нас есть правило: один актер может „вести“ одновременно не более 5 семей. И дело не только в безопасности. Клиент всегда заказывает идеальный образ. А его невероятно трудно поддерживать», — говорит Исии. Клиенты приследуют самые разные мотивы: кто-то пытается позаботиться о своих близких; кто-то создает видимость одной жизни, чтобы без помех вести в реальности ту, которая ему больше по душе; третьи доведены до отчаяния одиночеством и чувством неполноценности.

Могли бы вы сами стать оплачиваемым другом или даже супругом? А может, даже рискнули бы обратиться к услугам идеальных людей? Уверены, вам есть чем поделиться в комментариях на эту тему.