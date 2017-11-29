Когда наши бабушки выбирали мужа, они руководствовались 14 советами

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Каждая девушка хоть раз в жизни задумывалась о том, каким должен быть ее будущий супруг. В 1930 году профессор Герлинг из Женевы решил помочь женщинам с этим сложным вопросом и написал книгу под названием «Мужчина, за которого не следует выходить замуж». Многие советы и указания не теряют своей актуальности до сих пор.