Когда наши бабушки выбирали мужа, они руководствовались 14 советами

Каждая девушка хоть раз в жизни задумывалась о том, каким должен быть ее будущий супруг. В 1930 году профессор Герлинг из Женевы решил помочь женщинам с этим сложным вопросом и написал книгу под названием «Мужчина, за которого не следует выходить замуж». Многие советы и указания не теряют своей актуальности до сих пор.

  • Не выходите замуж за мужчину, который убежден, что он все делает идеально.
  • Не связывайте свою жизнь с самовлюбленным мужчиной, который готов часами любоваться своим отражением в зеркале.
  • Не выбирайте в спутники жизни человека, который не может пропустить ни одну женскую юбку.
  • Не выбирайте мужчину, помешанного на игральных картах, ведь они для него куда важнее вас.
  • Не выходите замуж за мужчину, который грызет ногти. Также избегайте мужчин, которые не следят за гигиеной.
  • Не связывайте свою жизнь с глупым мужчиной. Он не сможет дать ничего ни вам, ни вашим детям.
  • Не выходите замуж за человека, который вам врет, пусть даже в мелочах. Таких людей невозможно исправить.
  • Не имеет значения, какая внешность у вашего мужчины: высокий он или накачанный. Важно только, готов ли он к семейной жизни, добрый ли и ценит ли вас.
  • Не связывайте свою судьбу с мужчиной, голос которого напоминает лай собаки или звук разбитого стекла.
  • Не соглашайтесь выйти замуж за мужчину, который постоянно ерзает и не может спокойно сидеть на месте.
  • Избегайте мужчин, которые старше вас на более чем 12 лет.
  • Не выходите замуж за донжуана: мужчины не меняют своих привычек.
  • Избегайте общества мужчин, которые не могут и дня прожить без алкоголя. До добра это не доведет.
  • Вы будете смеяться, но не стоит соглашаться на предложение выйти замуж за человека, смех которого звучит как «кхе-кхе-кхе». Искренний, умный и воспитанный человек всегда будет смеяться только так: «Ха-ха-ха!»

Иллюстратор Ekaterina Gandrabura специально для AdMe.ru

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