Посмотрите, как менялись стандарты красоты и отношение к лишнему весу с каменного века до наших дней

Красота — очень изменчивое понятие: в каждой эпохе существовали свои стандарты привлекательности, которые порой кардинально отличались в разные десятилетия. Не обошло человеческое стремление к прекрасному и определение «идеальных» внешности и веса, которые в тот или иной исторический период должны были иметь мужчины и женщины.

Мы в AdMe.ru решили провести небольшой экскурс в историю и выяснить, как и почему менялось отношение общества к стандартам красоты лица и фигуры.

Круглое лицо, грушевидная фигура и полное тело — одинокий охотник из каменного века представлял в своих мечтах женщину именно с таким набором параметров. Кроме того, Венера палеолита была тучной и могла выносить и выкормить многочисленное потомство.

С развитием цивилизации понятия о красоте сильно изменились. Так, самыми привлекательными жительницами Древнего Египта стали считаться стройные брюнетки с плоской грудью и широкими плечами. А в Древнем Риме и Греции самыми желанными невестами оказались девушки с округлыми формами и рыжими волосами.

Гораздо более важным критерием для попадания в древнегреческие красавицы служили брови, причем больше всего ценилась монобровь. У древних греков она символизировала чистоту и интеллект ее обладательницы. Те, кому со сросшимися бровями не повезло, красили зону над переносицей специальным черным порошком.

В Средние века отношение к лишнему весу стало двойственным. С одной стороны, полнота тела считалась признаком процветания и высокого социального статуса, а с другой, была проблемой, указывающей на чревоугодие и тем самым мешающей добиться религиозной святости. Впрочем, изнурительными тренировками ради достижения стройности и мускулистости тела занимались только мужчины: дородность женщин в то время признавалась их привлекательной чертой.

Строгих нравов придерживались в средневековых монастырях. По легенде, в португальской обители Алкобаса монахи каждое утро должны были протискиваться в трапезную через специальную «дверь для похудения». Она была настолько узкой, что тучным монахам, не способным пройти в желанное помещение, волей-неволей приходилось поститься.

Несмотря на то, что мода на идеальное тело больше касалась мужчин, у девушек эпохи Просвещения тоже имелись свои причуды. Так, в конце XVIII века в обществе замужних женщин появилось необычное веяние — они стали носить на животе мягкие накладки, из-за которых походили на беременных.

Вместе с накладными животами изменчивая мода подарила миру корсеты, которые подчеркивали стройность, поддерживали грудь и осанку. Этот неоднозначный предмет гардероба был настолько популярен, что не выходил из моды аж несколько столетий. Красавицы эпохи Возрождения не снимали корсет даже во время беременности.

Мужчинам в этом плане повезло гораздо больше. Все чаще из таверн можно было услышать призывы присоединиться к Клубу толстяков. В эти необычные сообщества конца XIX века принимали исключительно мужчин, которые не только не стеснялись своего лишнего веса, но и гордились им. На собраниях они вкусно и много ели, устраивали настоящие соревнования по прыжкам в длину, играли в догонялки, а также мерялись весом.

Устав от корсетов, полные женщины конца XIX века решили взять пример с мужчин и повсеместно стали открывать клубы для полных дам. Участницы таких групп весили в среднем 236 фунтов (около 107 кг. — Прим. AdMe.ru ). Те же, кто под столь строгие параметры не попадал, в итоге регистрировались в клубы, где дамы занимались снижением веса. Таких, кстати, в дальнейшем стало гораздо больше первых.

). Те же, кто под столь строгие параметры не попадал, в итоге регистрировались в клубы, где дамы занимались снижением веса. Таких, кстати, в дальнейшем стало гораздо больше первых. К 1920-м годам мода на корсеты полностью сошла на нет, а им на смену пришло нижнее белье, которое стягивало грудь и делало фигуры модниц похожими на тела мальчиков-подростков. Стройность стала культом девушек эпохи Великой депрессии. Тогда же появилась и первая реклама средств для похудения.

Первая волна массового похудения продлилась не очень долго: в 50-х годах прошлого века главной модницей планеты была признана несравненная Мэрилин Монро. Тогда актрисе удалось не только стать символом здоровой полноты, но и «перекрасить» волосы девушек всего мира во все оттенки блонда.

В 1960-х фигуру в виде песочных часов из моды вновь вытеснило чрезмерно худое тело: ради достижения идеала девушки начали морить себя голодом, изобретать все новые и новые «голодные» диеты, прославлять расстройство пищевого поведения. Субтильные Твигги и Одри Хепберн стали лицом эпохи. Только вот их худоба не имела ничего общего с повальным увлечением: Твигги была стройной от природы, а Одри была обязана своей фигурой затяжной болезни.

Мода на анорексию продержалась вплоть до XXI века, а затем прошла, напоследок ярко вспыхнув новым трендом — еще более болезненной худобой.

C легкой руки Кейт Мосс в конце 90-х в моду вернулись бледная кожа, темные круги под глазами и еще более субтильные фигуры. «Нет ничего лучше, чем быть тощим!» — однажды публично заявила фотомодель. Ее слова вызвали целую волну негодования в обществе, а саму звезду подиумов обвинили в пропаганде расстройств пищевого поведения. Сегодня фотомодель сожалеет о сказанном: свое знаменитое изречение она называет всего лишь случайно оброненной фразой.

Сегодня в моде естественность: по подиумам дефилируют модели «в теле», а на обложках глянцевых журналов красуются Тесс Холлидей и Эшли Грэм — ярые приверженки бодипозитива. И хотя неестественная худоба давно канула в Лету, современные законодатели моды, кажется, договорились между собой и наконец-то начали приветствовать любые проявления женской и мужской красоты.