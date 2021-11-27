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Посмотрите, как менялись стандарты красоты и отношение к лишнему весу с каменного века до наших дней

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Красота — очень изменчивое понятие: в каждой эпохе существовали свои стандарты привлекательности, которые порой кардинально отличались в разные десятилетия. Не обошло человеческое стремление к прекрасному и определение «идеальных» внешности и веса, которые в тот или иной исторический период должны были иметь мужчины и женщины.

Мы в AdMe.ru решили провести небольшой экскурс в историю и выяснить, как и почему менялось отношение общества к стандартам красоты лица и фигуры.

  • Круглое лицо, грушевидная фигура и полное тело — одинокий охотник из каменного века представлял в своих мечтах женщину именно с таким набором параметров. Кроме того, Венера палеолита была тучной и могла выносить и выкормить многочисленное потомство.
  • С развитием цивилизации понятия о красоте сильно изменились. Так, самыми привлекательными жительницами Древнего Египта стали считаться стройные брюнетки с плоской грудью и широкими плечами. А в Древнем Риме и Греции самыми желанными невестами оказались девушки с округлыми формами и рыжими волосами.
  • Гораздо более важным критерием для попадания в древнегреческие красавицы служили брови, причем больше всего ценилась монобровь. У древних греков она символизировала чистоту и интеллект ее обладательницы. Те, кому со сросшимися бровями не повезло, красили зону над переносицей специальным черным порошком.
  • В Средние века отношение к лишнему весу стало двойственным. С одной стороны, полнота тела считалась признаком процветания и высокого социального статуса, а с другой, была проблемой, указывающей на чревоугодие и тем самым мешающей добиться религиозной святости. Впрочем, изнурительными тренировками ради достижения стройности и мускулистости тела занимались только мужчины: дородность женщин в то время признавалась их привлекательной чертой.
  • Строгих нравов придерживались в средневековых монастырях. По легенде, в португальской обители Алкобаса монахи каждое утро должны были протискиваться в трапезную через специальную «дверь для похудения». Она была настолько узкой, что тучным монахам, не способным пройти в желанное помещение, волей-неволей приходилось поститься.
  • Несмотря на то, что мода на идеальное тело больше касалась мужчин, у девушек эпохи Просвещения тоже имелись свои причуды. Так, в конце XVIII века в обществе замужних женщин появилось необычное веяние — они стали носить на животе мягкие накладки, из-за которых походили на беременных.
  • Вместе с накладными животами изменчивая мода подарила миру корсеты, которые подчеркивали стройность, поддерживали грудь и осанку. Этот неоднозначный предмет гардероба был настолько популярен, что не выходил из моды аж несколько столетий. Красавицы эпохи Возрождения не снимали корсет даже во время беременности.
  • Мужчинам в этом плане повезло гораздо больше. Все чаще из таверн можно было услышать призывы присоединиться к Клубу толстяков. В эти необычные сообщества конца XIX века принимали исключительно мужчин, которые не только не стеснялись своего лишнего веса, но и гордились им. На собраниях они вкусно и много ели, устраивали настоящие соревнования по прыжкам в длину, играли в догонялки, а также мерялись весом.
  • Устав от корсетов, полные женщины конца XIX века решили взять пример с мужчин и повсеместно стали открывать клубы для полных дам. Участницы таких групп весили в среднем 236 фунтов (около 107 кг. — Прим. AdMe.ru). Те же, кто под столь строгие параметры не попадал, в итоге регистрировались в клубы, где дамы занимались снижением веса. Таких, кстати, в дальнейшем стало гораздо больше первых.
  • К 1920-м годам мода на корсеты полностью сошла на нет, а им на смену пришло нижнее белье, которое стягивало грудь и делало фигуры модниц похожими на тела мальчиков-подростков. Стройность стала культом девушек эпохи Великой депрессии. Тогда же появилась и первая реклама средств для похудения.
  • Первая волна массового похудения продлилась не очень долго: в 50-х годах прошлого века главной модницей планеты была признана несравненная Мэрилин Монро. Тогда актрисе удалось не только стать символом здоровой полноты, но и «перекрасить» волосы девушек всего мира во все оттенки блонда.
  • В 1960-х фигуру в виде песочных часов из моды вновь вытеснило чрезмерно худое тело: ради достижения идеала девушки начали морить себя голодом, изобретать все новые и новые «голодные» диеты, прославлять расстройство пищевого поведения. Субтильные Твигги и Одри Хепберн стали лицом эпохи. Только вот их худоба не имела ничего общего с повальным увлечением: Твигги была стройной от природы, а Одри была обязана своей фигурой затяжной болезни.
  • Мода на анорексию продержалась вплоть до XXI века, а затем прошла, напоследок ярко вспыхнув новым трендом — еще более болезненной худобой.
  • C легкой руки Кейт Мосс в конце 90-х в моду вернулись бледная кожа, темные круги под глазами и еще более субтильные фигуры. «Нет ничего лучше, чем быть тощим!» — однажды публично заявила фотомодель. Ее слова вызвали целую волну негодования в обществе, а саму звезду подиумов обвинили в пропаганде расстройств пищевого поведения. Сегодня фотомодель сожалеет о сказанном: свое знаменитое изречение она называет всего лишь случайно оброненной фразой.
  • Сегодня в моде естественность: по подиумам дефилируют модели «в теле», а на обложках глянцевых журналов красуются Тесс Холлидей и Эшли Грэм — ярые приверженки бодипозитива. И хотя неестественная худоба давно канула в Лету, современные законодатели моды, кажется, договорились между собой и наконец-то начали приветствовать любые проявления женской и мужской красоты.

Стандарты красоты какой эпохи вам ближе всех? Есть ли среди вышеперечисленных модных веяний некий особенный тренд, который вы никогда не смогли бы принять?

Фото на превью One Million Years B.C. / Hammer Films, Alexander / Warner Brothers, Girl with a Pearl Earring / Pathé
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