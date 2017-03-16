Посмотрите, есть ли у вас родинки в этих 7 местах. Они расскажут многое
Яркие родинки на лице и теле всегда привлекают внимание. И даже без слов могут рассказать интересные вещи о человеке.
Верить или нет — решать вам, но AdMe.ru уверен: начать путешествовать или стать популярным можно и без родинки. Хотя с такими персональными талисманами это делать гораздо приятнее.
На виске
Родинка на виске встречается у людей, для которых открыты широкие возможности для путешествий. Это может быть и работа в других странах, и путешествия просто для удовольствия.
Над переносицей
Такая родинка может говорить о карьере. Что именно: активное продвижение по службе, повышение зарплаты или же просто гармоничная работа — зависит от вас, но задатки для этого у вас имеются.
Под бровью
Если у вас родинка между глазом и бровью, то это говорит о вашем умении адаптироваться и находить общий язык с другими. Благодаря этому вам под силу брать на себя роль лидера, которому станут доверять.
Над губой
Люди с такими родинками весьма привлекательны и коммуникабельны. Как правило, они популярны среди друзей. Еще одна черта: для них важно качество еды, вещей и всего, что их окружает.
На скуле
Обычно характеризует людей сильных, лидеров в коллективе. Обладатели таких родинок успешны и нередко достигают высокого материального статуса.
На ладони
На тыльной стороне ладони родинки расположены у тех, кто склонен к стабильности. Эти люди не склонны к финансовым проблемам и хорошо разбираются в экономике.
На ступне
В таком месте на ногах родинки появляются у тех, кто любит новое: путешествует с удовольствием, пробует блюда разных кухонь и наслаждается общением. Эти люди популярны и легко увлекают за собой других.
Фото на превью depositphotos
По материалам healthtipsportal