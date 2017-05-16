Посмотрите, есть ли у вас родинки в этих 10 местах. Они расскажут многое

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Яркие родинки на лице и теле всегда привлекают внимание и даже могут рассказать интересные вещи о человеке. Верить или нет — решать вам, но AdMe.ru уверен: начать путешествовать или стать популярным можно и без родинки. Хотя с такими персональными талисманами это делать гораздо приятнее.

На виске

Родинка на виске встречается у людей, для которых открыты широкие возможности для путешествий. Это может быть и работа в других странах, и путешествия просто для удовольствия.

Над переносицей

Такая родинка может говорить об успехах в карьере, например об активном продвижении по службе, повышении зарплаты или же просто о гармоничной работе.

Под бровью

Если у вас родинка между глазом и бровью, то это говорит о вашем умении адаптироваться и находить общий язык с другими. Благодаря этому вам под силу брать на себя роль лидера, которому станут доверять.

Над губой

Люди с такими родинками весьма привлекательны и коммуникабельны. Как правило, они популярны среди друзей. Еще одна черта: для них важно качество еды, вещей и всего, что их окружает.

На скуле

Обычно характеризует людей сильных, лидеров в коллективе. Обладатели таких родинок успешны и нередко достигают высокого материального статуса.

На ухе

Это благоприятный знак, обещающий владельцу удачу. Еще такие родинки могут свидетельствовать о высоком IQ и высокой скорости мышления.

На подбородке

Родинка на подбородке обычно говорит о свободолюбивом характере. Может также характеризовать добытчика в семье, вне зависимости от пола.

На ладони

На тыльной стороне ладони родинки расположены у тех, кто склонен к стабильности и разбирается в экономике. Этим людям несвойственны финансовые проблемы.

На ступне

В таком месте на ногах родинки появляются у тех, кто любит новое: путешествует с удовольствием, пробует блюда разных кухонь и наслаждается общением. Эти люди популярны и легко увлекают за собой других.

На спине

Характеризует людей правдивых и открытых. Обладатели родинок на спине решительны и умны, но порой слишком увлекаются работой и могут прослыть трудоголиками.