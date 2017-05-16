Попробуйте сделать самый сложный выбор и узнаете о себе кое-что неожиданное

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Любой психолог подтвердит, что в экстремальных ситуациях, когда человеку приходится выбирать между двумя важными вещами, наше подсознание позволяет выйти наружу тем скрытым качествам, о которых мы могли и не подозревать.

Для тех, кто хочет узнать себя лучше, но не хочет рисковать, мы в AdMe.ru подготовили 10 гипотетических ситуаций, в которых невероятно сложно сделать выбор. Но если вы все же сможете, сразу узнаете о себе кое-что интересное.