Пользователи сети рассказали о том, что разрушило их отношения с родными и близкими (И эта откровенность сбивает с ног)

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Кто может быть ближе семьи — детей, родителей, братьев и сестер? Но нередко оказывается, что самые родные люди отказываются от общения и навсегда закрывают свое сердце. И причин этому может быть много.

Пользователи сайтов Reddit и Pikabu пытаются ответить себе и другим на грустный вопрос: почему родители и дети оказываются чужими, отдаляются или перестают любить. И нам в AdMe.ru кажется, что каждый ответ — это крик души, на который решились люди. Но в любой истории есть две стороны.

Это история моей прабабушки. Она была молодой креольской девушкой, темнокожей, ее родной язык — французский креольский. Прабабушка родилась во Флориде, но, когда положение чернокожих там стало ухудшаться, ее семья переехала в Техас. Родители возлагали большие надежды на то, что она выйдет замуж за богатого, светлокожего мужчину, который позаботится о ней. Вместо этого она встретила моего прадеда — бедного и темнокожего. Родители угрожали отречься от нее, если они продолжат встречаться. В итоге она забеременела, и родители все же отказались от нее. Вместе с мамой и папой от нее отреклась вся семья. Пара переехала в Калифорнию, наладили жизнь, родилась дочь. Но свою семью прабабушка больше никогда не видела. © zuzumotai

***

Моя бывшая жена отказалась от сына. Мы поженились молодыми, она забеременела через полгода. Кажется, что у нее никогда не было настоящей связи с сыном. Максимум, что она делала с ним, — это фотосессии в Instagram, где она показывала себя первоклассной мамой. Когда мы решили развестись и обсуждали опеку над нашим ребенком, она сказала: «Я не хочу абсолютно никакой ответственности». Одно это предложение ранило меня больше, чем все остальное, что случилось за это время. Мой биологический отец не хотел иметь со мной ничего общего, и теперь я видел, как это происходит с моим собственным ребенком и его матерью. Я получил полную опеку, жена через год вышла замуж. Ее родители остаются в стороне от жизни моего сына, и она все еще старается избегать его. Сейчас сыну 7 лет, и он привык к этой ситуации, но я знаю, что это сильно сказывается на нем. Дерьмово. Но это жизнь. © Yardbird753

***

В детстве она воровала у нас, затем стала подделывать чеки, украла у сестер рождественские подарки. Потом были аресты, воровство, нападения, наркотики. Последней каплей стало то, что она бросила своего ребенка и уехала из города, чтобы путаться с женатым мужчиной в течение нескольких лет. Сейчас ее сыну 11 лет. Все ее слова — постоянная ложь. Кто она? Моя падчерица. Я познакомился с ней, когда ей было 8 лет, и я все еще люблю ее. © sonoran22

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Нас в семье трое детей. Сестра старше на 2 года, братишка младше на 7 лет. Всю жизнь я чувствую себя чужим в этой семье. Чужим для родителей. У них было интересное отношение к детям: гиперопека старшей сестры и младшего брата, но при этом полный игнор в отношении меня. Я не помню, чтобы родители меня обняли, поцеловали, да просто поинтересовались, как у меня дела. Я был невидимкой. А сегодня случайно услышал разговор родителей с моими соседями. Он был о том, как нужно воспитывать детей, о важности ласки и заботы в становлении личности. © DimaValerich

***

Ситуация моего мужа. Трое детей в семье, вся любовь — среднему сыну, все переживания и разговоры только о нем. Как я смогла понять, тяжело достался, тяжелая беременность и роды, в детстве часто болел. Так жалость и распространилась на всю оставшуюся жизнь. И по жизни неудачник. А я мужа успокаивала: мы тебя любим, друзья уважают, остальное неважно.

Обидно, конечно, но ведь бывает и хуже. © Sonatik

***

Я бы не сказал, что отрекся от своего сына или перестал его любить, но находить в себе любовь к нему все сложнее. Ему почти 14 лет, и он в настоящее время находится в лечебном учреждении. За последние 2 года его несколько раз арестовывали, он нападал на мою жену, на наших дочерей и на соседских детей. Он сбегал из школы, сбегал из дома; стоя на крыше, угрожал, что спрыгнет, и отталкивал меня. Мы стали «той самой семьей» в нашем городе, когда полиция приезжает в дом регулярно. Он становится все более жестоким по мере взросления и сильнее физически, и я, честно говоря, не вижу выхода. Моему сыну поставлены диагнозы «высокофункциона́льный аутизм» и «биполярное расстройство». Это значит, что мы строим стены вокруг торнадо и ожидаем, что он останется внутри. Многое из того, что произошло, сын просто не может контролировать. Мы с женой стараемся дать ему лучшую жизнь, но все время опасаемся за безопасность дочерей. И я очень устал от этого. © Veritech_

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Во 2-м классе самостоятельно ходила к зубному, в любых бюрократических вопросах всегда разбиралась сама. После окончания школы поехала одна в чужой город поступать. Мои родители до сих пор не знают, как моя специальность называется и где находится мой университет. Хотя со старшим братом и с младшей сестрой они ездили, сами все узнавали, подбирали им жилье и все остальное хлопоты тоже брали на себя. Всегда чувствовала себя немного отшельником. © juliya.shy

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Мои родители перестали общаться со мной, когда я женился на девушке по своему выбору. Мы из Индии, и браки по договоренности считаются нормой. Через год после рождения моего сына моя мама начала разговаривать со мной и общаться с внуком. Отец же общается только с внуком. С моей женой никто не разговаривает. © wolfchaits

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Я забрал к себе свою племянницу. У нее не было отца, мать бросила ее на бабушку, а когда бабушка заболела, у меня не было другого выхода. Я заботился о ней как мог, но в некотором смысле было уже слишком поздно. Она была подростком, все время лгала, принимала наркотики и бунтовала против любых правил. Психологи и лекарства не помогали, более того, я думаю, что они даже усугубили ситуацию, поскольку наши отношения становились все хуже и хуже до такой степени, что я не мог ей доверять вообще. Она лгала мне обо всем. Нам удалось «прорваться» через старшую школу, но перед поступлением в колледж она просто исчезла. Я отыскал ее с большим трудом и вскоре после этого попросил съехать: мое терпение закончилось. Она переехала в тот же день. И с тех пор спустила свою жизнь в унитаз, но я все еще надеюсь, что она сможет выбраться. Время от времени я подкидываю ей немного денег, оплачиваю некоторые ее счета. Люблю ли я ее? Да, безусловно. Но отрекся ли я от нее? Тоже да. Теперь она юридически совершеннолетняя и может принимать свои собственные плохие решения. Мне больше нечего ей дать. © ioptah

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Мои родители состоят в секте свидетелей Иеговы. Они отказались от моих братьев и сестер, когда я был подростком, согласно правилам секты. Они гласят: если люди, с которыми вы общаетесь, знают «истину», но отказываются следовать ей, то следует отречься от них. Меня они бросили, когда мне было 19 лет. Это было потрясением, я был буквально разбит. Позже родители передумали, но пару лет спустя сделали это снова. В конце концов я перестал пытаться заботиться о них и хоть как-то быть частью их жизни. © Mizzscarlett2pt0

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Отец хотел сына. Или никого. Родилась я. Первый раз в первый класс — одна. Мама учитель, у нее 1-е сентября. У меня тоже, но всем некогда. Выпускной? Долго рассказывать. Грустно все это. Никогда не слышала «дочка». Даже по имени меня называла только мама... и то редко. Почему я родителей не люблю? © kira59

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Отказались от меня, но я это заслужил. Я был наркоманом и вел беспорядочный образ жизни долгое время. Моя мама не могла больше вытаскивать меня из неприятностей и смотреть на мое самоуничтожение. Я почти не жил дома, мама нашла меня, чтобы сказать, что больше не хочет иметь со мной ничего общего, и попросила не связываться с ней. Она была просто разбита, я представляю, как ей было тяжело. Но это стало лучшим из того, что она когда-либо делала для меня. После недолгого проживания на улицах и моей пагубной привычки я отправился в центр детоксикации. Мне удалось выкарабкаться. Это было почти 15 лет назад. После того, как я немного пришел в себя, я связался с мамой, и постепенно мы снова наладили отношения и теперь очень близки. Я всегда буду благодарен моей маме за то, что она позволила мне упасть и позволила мне вернуться в ее жизнь. © pickmeacoolname

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Мы с моими братьями и сестрами перестали общаться со старшим братом. Это случилось после того, как мы узнали, что несколькими годами ранее он, будучи уже взрослым, издевался над двумя мальчиками. Никакого раскаяния он не проявил и перевернул историю так, будто эти мальчишки были виноваты сами. Было так отвратительно понимать, что тот, кого ты любишь, так плохо обращается с людьми и демонстрирует такое вопиющее пренебрежение к другим. Хорошая новость заключается в том, что остальные четверо братьев и сестер стали ближе, и теперь мы можем оценить то хорошее, что есть друг в друге. © HeidiU521

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Считаются ли усыновленные дети? Мы усыновили 3-летнего ребенка. Милого, очень милого малыша. Мы заметили некоторые нюансы его психики, но думали, что это последствия того, что ему пришлось пережить. Проблемы быстро обострились. Когда ему было 7 лет, он ударил нашу собаку клюшкой для гольфа. Мы были вынуждены держать его подальше от нашей собаки и кошки. Кошка исчезла — мы предположили, что она вышла и убежала. А через много лет узнали, что он убил ее и выбросил в лесу. Последней каплей стало то, что он сжег наш дом. Мы отправили сына в лечебный центр, где он пробыл 2 года. Все это время он обижал соседа по комнате и стал еще более жестоким. Позже страховая больше не готова была покрывать расходы, связанные с его проживанием в клинике, и нам предложили либо платить из своего кармана, либо забрать его домой. Но у нас есть младшие дети, и это опасно для них. Кончилось тем, что мы отказались забирать его домой, врачи согласились с нами, есть отчет о насилии в отношении нашей семьи. Я не люблю его. Я желаю ему всего наилучшего, но не чувствую к нему ничего. © Steph83

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Когда мне было 28 лет, я спросил своего биологического отца, почему он никогда не пытался увидеть меня после того, как он и моя мама развелись. Он сказал, что он и не думал заключать соглашение об опеке, потому что это означало, что ему придется платить алименты. Страх алиментов привел его к тому, что он перестал разговаривать со своим 9-летним ребенком. В настоящее время он поступает так же с моими двумя младшими сводными сестрами. © ParrotParent

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У моей бабушки было 3 детей: 2 девочки и мальчик. Но существовала для нее лишь одна девочка — моя тетя. Мою мать воспитывал ее старший брат: возился с ней, учил уроки, помогал. В итоге под конец жизни, когда бабушка слегла, с ней рядом осталась и ухаживала за ней именно моя мать — нелюбимая дочь. Дядя к тому времени уже умер, я никогда его не видела, а моя тетка жила на этой же улице и заходила в гости, только чтобы занять денег или вещей. Маме до сих пор обидно, и я часто ей говорю, что люблю ее. © Kiara

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В это Рождество будет 10 лет с тех пор, как отец отключил оба телефона и переехал, не сказав, почему и куда. Он порвал отношения с двумя своими детьми сразу после того, как завершился бракоразводный процесс между моими родителями, и никогда не оглядывался назад. Интересно, думает ли он о нас хоть иногда. © ghettoverit