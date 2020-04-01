Пользователи сети рассказали, какие психологические приемы они используют, чтобы добиться желаемого

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Пользователь Reddit под ником lastbraincellhigh поинтересовался, какие психологические приемы люди применяют, чтобы вывести окружающих из зоны комфорта. Ответы посыпались как из рога изобилия. Среди них и безобидные шутки, над которыми можно просто посмеяться, и действительно полезные советы, которые не грех взять на заметку.

Мы в AdMe.ru теперь знаем, почему лучше в споре заменять каждое «но» на «и». Возможно, и вам захочется опробовать это лично.

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А у вас есть свои безобидные психологические уловки, которые всегда срабатывают? Расскажете нам о них?