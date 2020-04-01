Пользователи сети рассказали, какие психологические приемы они используют, чтобы добиться желаемого
Пользователь Reddit под ником lastbraincellhigh поинтересовался, какие психологические приемы люди применяют, чтобы вывести окружающих из зоны комфорта. Ответы посыпались как из рога изобилия. Среди них и безобидные шутки, над которыми можно просто посмеяться, и действительно полезные советы, которые не грех взять на заметку.
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А у вас есть свои безобидные психологические уловки, которые всегда срабатывают? Расскажете нам о них?
Фото на превью RogerinaStoleMyClogs / Reddit