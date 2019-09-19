Пользователи сети рассказали, какие одни и те же вопросы от разных людей окончательно их достали

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Некоторые люди считают себя очень воспитанными и вежливыми. И в то же время они нередко задают окружающим бестактные вопросы, заставляя их испытывать дискомфорт и неловкость. Ведь и ответить что-то надо, и не обидеть при этом. На днях пользователи интернета рассказали, на какие одни и те же вопросы у них уже не хватает терпения отвечать.