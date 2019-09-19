Пользователи сети рассказали, какие одни и те же вопросы от разных людей окончательно их достали

32
0
39
7k

Некоторые люди считают себя очень воспитанными и вежливыми. И в то же время они нередко задают окружающим бестактные вопросы, заставляя их испытывать дискомфорт и неловкость. Ведь и ответить что-то надо, и не обидеть при этом. На днях пользователи интернета рассказали, на какие одни и те же вопросы у них уже не хватает терпения отвечать.

AdMe.ru прочитал все комментарии и выяснил, что чаще всего окружающие суют свой нос в дела тех, кто долго не заводит детей, носит очки и пишет левой рукой. А также тех, кто страдает дальтонизмом.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Какой один и тот же вопрос чаще всего задают вам? И как вы на него отвечаете?

Фото на превью introvertkitty / reddit

32
0
39
7k

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса
Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я не помню пароль Я хочу зарегистрироваться