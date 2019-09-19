Пользователи сети рассказали, какие одни и те же вопросы от разных людей окончательно их достали
Некоторые люди считают себя очень воспитанными и вежливыми. И в то же время они нередко задают окружающим бестактные вопросы, заставляя их испытывать дискомфорт и неловкость. Ведь и ответить что-то надо, и не обидеть при этом. На днях пользователи интернета рассказали, на какие одни и те же вопросы у них уже не хватает терпения отвечать.
AdMe.ru прочитал все комментарии и выяснил, что чаще всего окружающие суют свой нос в дела тех, кто долго не заводит детей, носит очки и пишет левой рукой. А также тех, кто страдает дальтонизмом.
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Какой один и тот же вопрос чаще всего задают вам? И как вы на него отвечаете?
Фото на превью introvertkitty / reddit