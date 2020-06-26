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Пользователи сети показали свои детские снимки, на которых они выглядят на все 40

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Вы замечали, что некоторые люди в 30 лет все еще похожи на старшеклассников, а другие, наоборот, в 15 напоминают работников бухгалтерии с 20-летним стажем? Интересно, что вторые даже не стесняются показывать всему интернету свои детские фотографии, на которых они выглядят как взрослые.

Увидев эти снимки, мы в AdMe.ru пришли к выводу, что нелепая стрижка, неподходящая одежда (особенно из бабушкиного сундука) и большие очки даже детям прибавляют несколько десятков лет. Вот, смотрите сами.

«Сложно поверить, но мне тут 11 лет»

Пользователи сети показали свои детские снимки, на которых они выглядят на все 40
© SJHCJellyBean / reddit

«Мне всего 16 на этой фотографии. Непонятно, почему я тогда выглядела на 45»

Пользователи сети показали свои детские снимки, на которых они выглядят на все 40
© SarahEH / reddit

«В 13 лет я выглядела как 30-летняя мать-одиночка»

Пользователи сети показали свои детские снимки, на которых они выглядят на все 40
© vwizzy / reddit

«Это моя жена, когда ей было 12 лет»

Пользователи сети показали свои детские снимки, на которых они выглядят на все 40
© Snuhmeh / reddit

«Мне тут 7 лет»

Пользователи сети показали свои детские снимки, на которых они выглядят на все 40
© SloanethePornGal / reddit

«Я одета как 50-летняя женщина из 1800-х годов. Мне тут 7»

Пользователи сети показали свои детские снимки, на которых они выглядят на все 40
© plasticdumplings / reddit

«На этом снимке мне 7 лет»

Пользователи сети показали свои детские снимки, на которых они выглядят на все 40
© denovosibi / reddit

«Мне было 13 лет, когда была сделана эта фотография»

Пользователи сети показали свои детские снимки, на которых они выглядят на все 40
© jokosa / reddit

«На своем школьном выпускном я выглядела как 45-летняя женщина»

Пользователи сети показали свои детские снимки, на которых они выглядят на все 40
© Clairdassian / reddit

«Как думаете, мне здесь 14 или 45?»

Пользователи сети показали свои детские снимки, на которых они выглядят на все 40
© rkgk13 / reddit

«14 или 40 лет?»

Пользователи сети показали свои детские снимки, на которых они выглядят на все 40
© buterbetterbater / reddit

«Мой приятель вчера вечером поделился этой фотографией. Ему здесь 12 лет»

Пользователи сети показали свои детские снимки, на которых они выглядят на все 40
© Jiller14 / reddit

«В 14 я выглядела на все 45»

Пользователи сети показали свои детские снимки, на которых они выглядят на все 40
© piratesgoyarr / reddit

«Мой муж в 13 лет (крайний слева). Похож на 35-летнего банковского кассира?»

Пользователи сети показали свои детские снимки, на которых они выглядят на все 40
© whocaresanywayright / reddit

Это не 40-летняя женщина, а 4-летняя девочка

Пользователи сети показали свои детские снимки, на которых они выглядят на все 40
© mara_farrah / reddit

«В 5-м классе я была похожа на секретаря 40 лет»

Пользователи сети показали свои детские снимки, на которых они выглядят на все 40
© christine6365 / reddit

«Интересно, и почему это в 17 лет у меня не было парня?!»

Пользователи сети показали свои детские снимки, на которых они выглядят на все 40
© TheArgyleGargoyle / reddit

«В 10 лет мне сразу стало 40. Под мышкой моя сумка Game Boy»

Пользователи сети показали свои детские снимки, на которых они выглядят на все 40
© Mea05cer / reddit

«В 13 лет я выглядела на 50. Уверена, что эта прическа никогда не была в моде»

Пользователи сети показали свои детские снимки, на которых они выглядят на все 40
© MozzarellaFitzgerald / reddit

А как вы выглядели в детстве — старше или младше своих лет?

Фото на превью SarahEH / reddit
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