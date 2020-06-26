Пользователи сети показали свои детские снимки, на которых они выглядят на все 40

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Вы замечали, что некоторые люди в 30 лет все еще похожи на старшеклассников, а другие, наоборот, в 15 напоминают работников бухгалтерии с 20-летним стажем? Интересно, что вторые даже не стесняются показывать всему интернету свои детские фотографии, на которых они выглядят как взрослые.

Увидев эти снимки, мы в AdMe.ru пришли к выводу, что нелепая стрижка, неподходящая одежда (особенно из бабушкиного сундука) и большие очки даже детям прибавляют несколько десятков лет. Вот, смотрите сами.

«Сложно поверить, но мне тут 11 лет»

«Мне всего 16 на этой фотографии. Непонятно, почему я тогда выглядела на 45»

«В 13 лет я выглядела как 30-летняя мать-одиночка»

«Это моя жена, когда ей было 12 лет»

«Мне тут 7 лет»

«Я одета как 50-летняя женщина из 1800-х годов. Мне тут 7»

«На этом снимке мне 7 лет»

«Мне было 13 лет, когда была сделана эта фотография»

«На своем школьном выпускном я выглядела как 45-летняя женщина»

«Как думаете, мне здесь 14 или 45?»

«14 или 40 лет?»

«Мой приятель вчера вечером поделился этой фотографией. Ему здесь 12 лет»

«В 14 я выглядела на все 45»

«Мой муж в 13 лет (крайний слева). Похож на 35-летнего банковского кассира?»

Это не 40-летняя женщина, а 4-летняя девочка

«В 5-м классе я была похожа на секретаря 40 лет»

«Интересно, и почему это в 17 лет у меня не было парня?!»

«В 10 лет мне сразу стало 40. Под мышкой моя сумка Game Boy»

«В 13 лет я выглядела на 50. Уверена, что эта прическа никогда не была в моде»