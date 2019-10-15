Пользователи сети поделились тем, как пережили кому (По этим историям можно снимать хорроры)
Невозможно предсказать до мелочей реакцию мозга на кому. Врачи уверены, что в этот момент разум человека отключен. Хотя медицине известны случаи, когда пациент слышал и понимал все, что происходило рядом с его телом, только не мог подать знак, — так называемый синдром запертого человека. Но это далеко не единственная аномалия, которая может произойти с человеком в коме.
Мы в AdMe.ru разыскали 11 незнакомцев, с которыми происходили неожиданные вещи, когда они лежали в коме.
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Я провел в коме 8 дней. Когда очнулся и не смог открыть глаза, я подумал, что, скорее всего, умер. Тем более создавалось ощущение, будто я дрейфую в воде: это было из-за надувного медицинского матраса, на котором я лежал. И мне было интересно, найдет ли мой отец меня тут. Как только понял, что я в коме, решил, что получил травму после войны, и беспокоился, ведь моя жена может не знать, что я все еще жив. Позже я услышал голоса медсестер. Каждый раз, когда они вводили мне лекарство, я пытался связаться с ними, напрягая мышцы. Как мне рассказали позже, моя жена гладила мою руку и пела мне во время уколов и мое тело действительно расслаблялось. © Tinman556
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Мой отец был в коме около 2 месяцев. Он рассказывал, что «прожил» в альтернативной реальности не менее 10 лет. Он путешествовал по стране пешком, исполнял свои мечты, общался с любимыми. Когда папа вышел из комы, он был крайне удивлен, что все мы выглядели все еще молодыми. © nitzlarb
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После автомобильной аварии я провел в коме около 2 недель. Все это время мне казалось, будто я все еще хожу в колледж, занимаюсь своими привычными делами, но иногда выскакивала «ошибка». Например, когда я потянулся за ручкой, упавшей с парты, у меня заболела рука, а мой однокурсник сказал мне, что это нормально, ведь я попал в аварию. Через некоторое время я решил сходить в больницу, раз была авария, хоть я этого и не помню. Обратившись к персоналу больницы в местном студенческом городке, я увидел, что они, как обезумевшие, бросились ко мне, чтобы помочь. Именно в этот момент я очнулся. © typical_villain
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Я пролежал в коме 9 дней. Кома была похожа на сон, в который пробиваются вещи из реального мира и искажают твои сновидения. В это время я часто видел кошмары, но самое страшное стало происходить после того, как я очнулся: когда ты выходишь из комы, ты постоянно ставишь под сомнение реальность происходящего. Ты все еще полагаешь, что видишь сны. © BravoPapaWhiskey
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Я «провалился» в кому на 5 дней. И единственное, что я помню, — эмоции. Я помню чувство безнадежности и полного отчаяния, помню облегчение и принятие, помню счастье. © Meoowth
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Я был в медикаментозной коме 6 недель. Время от времени я просыпался, но не мог открыть глаза, подвигать мышцами, сказать что-либо — мое тело не слушалось меня. В первый раз мне казалось, что я не могу дышать. Я паниковал, думал, что умираю, мне хотелось кричать, но я не мог. Я делал «упражнения» для глубокого дыхания, не подозревая, что подключен к аппарату вентиляции легких. Достаточно успокоившись, я начал концентрировать внимание на щелчках медицинских аппаратов, чтобы хоть чем-то занять свой мозг. © TheOpus
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Я помню, что сидел в клетке. Комната, в которой находилась моя личная тюрьма, была в средневековом стиле. На стене висела странная картина, детали которой я не могу вспомнить. Ее сюжет был точно связан с сатанизмом, и он казался пугающе реальным. Я мог смотреть только на эту ужасную картину, поскольку моя крошечная тюрьма не позволяла мне двигаться или поворачивать голову. Время от времени я слышал шепот или шаги, но никто не подходил ко мне. В этот момент мне хотелось кричать и плакать, но я не мог сделать ни того, ни другого. Я чувствовал, что умер я, умерла моя семья, мои друзья и враги. Я испытывал то злость, то радость, то умиротворение. Однажды я услышал «хорошо, пора», после чего почувствовал, будто тысячи людей бегут в мою сторону. Я пытался вырваться, убежать, но люди окружили мою клетку и наблюдали за мной. Я не мог поднять голову, чтобы посмотреть в их лица, и мне казалось, будто эти люди нереально высокого роста. Помню, что через некоторое время черная рука с белыми когтями гладила меня по лицу через прутья клетки. Я проснулся от этого кошмара в тот момент, когда моя племянница, пока никто не видит, начала будить меня, махать руками перед лицом и просить поиграть с ней. © chocletemilkshark
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Я был в коме 3 дня, но я не был «отключен». Я помню вспышки света перед глазами. Помню, как врачи разрезали одежду на мне, как надели на меня больничный халат. Помню, как около моей кровати плакал полицейский, который спас мне жизнь. Но не все воспоминания связаны с реальностью: я помню кладбище внутри каньона. Надгробия изогнуты, на стенах каньона вырезаны лики ангелов и демонов. Я помню, как мне предложили выбор: остаться или уйти. Но больше всего я хотел прийти домой и обнять сына. © Murat Morrison
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Мой мозг транслировал мне мое собственное рождение, мое первое слово, первый день в школе — те вещи, которые я не помнил. Порядок приятных событий дошел до автомобильной аварии, которую я совершенно не помню и из-за которой мне пришлось оказаться на больничной койке. Хотя мой разум перестал «записывать» информацию, глаза и мозг продолжали работать: движущаяся на меня машина, страх, момент столкновения, боль... Но тут мозг «зажевало» — авария стала повторяться снова и снова. Я не знаю, сколько раз меня сбила машина, но в конечном счете я смирился с этим, перестал думать о борьбе за жизнь и при очередном «столкновении» заснул. © Dev Sengupta
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Моя кома наступила после падения на голову со 2-го этажа. Незадолго до этого я смотрела ужастик «Проклятие». Все 2 месяца, когда я спала, я была заперта в белой комнате с женщиной-призраком из фильма. Она никогда не двигалась — просто стояла, а время казалось вечностью. Когда я очнулась от комы, я отказывалась ложиться спать несколько дней. © gwthrowaway451
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После аварии я находился без сознания 6 недель. В тот момент, когда медработники вывели моих родителей из палаты, чтобы сообщить о моем тяжелом состоянии, я наблюдал за этим сверху. «Внизу», возле моего тела, что-то активно делали медсестры, но там, «наверху», я чувствовал блаженство. Время перестало иметь какое-либо значение, торопиться было некуда. В тот момент я начал осознавать хрупкость жизни, красоту деталей, простоту вещей, глубокий смысл отношений и их ценность. Все, что я считал важным, перестало иметь значение. © Matthew J. Pallett
Как вам кажется, есть ли логическое объяснение мистическим ситуациям, которые происходят с людьми в коме?
Фото на превью typical_villain / reddit