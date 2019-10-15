Пользователи сети поделились тем, как пережили кому (По этим историям можно снимать хорроры)

Я был в медикаментозной коме 6 недель. Время от времени я просыпался, но не мог открыть глаза, подвигать мышцами, сказать что-либо — мое тело не слушалось меня. В первый раз мне казалось, что я не могу дышать. Я паниковал, думал, что умираю, мне хотелось кричать, но я не мог. Я делал «упражнения» для глубокого дыхания, не подозревая, что подключен к аппарату вентиляции легких. Достаточно успокоившись, я начал концентрировать внимание на щелчках медицинских аппаратов, чтобы хоть чем-то занять свой мозг. © TheOpus

Я помню, что сидел в клетке. Комната, в которой находилась моя личная тюрьма, была в средневековом стиле. На стене висела странная картина, детали которой я не могу вспомнить. Ее сюжет был точно связан с сатанизмом, и он казался пугающе реальным. Я мог смотреть только на эту ужасную картину, поскольку моя крошечная тюрьма не позволяла мне двигаться или поворачивать голову. Время от времени я слышал шепот или шаги, но никто не подходил ко мне. В этот момент мне хотелось кричать и плакать, но я не мог сделать ни того, ни другого. Я чувствовал, что умер я, умерла моя семья, мои друзья и враги. Я испытывал то злость, то радость, то умиротворение. Однажды я услышал «хорошо, пора», после чего почувствовал, будто тысячи людей бегут в мою сторону. Я пытался вырваться, убежать, но люди окружили мою клетку и наблюдали за мной. Я не мог поднять голову, чтобы посмотреть в их лица, и мне казалось, будто эти люди нереально высокого роста. Помню, что через некоторое время черная рука с белыми когтями гладила меня по лицу через прутья клетки. Я проснулся от этого кошмара в тот момент, когда моя племянница, пока никто не видит, начала будить меня, махать руками перед лицом и просить поиграть с ней. © chocletemilkshark