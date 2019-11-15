Пользователи сети назвали признаки, которые буквально кричат о наших комплексах (Хотя мы уверены в обратном)

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Неуверенность в себе может проявляться по-разному. Самое очевидное — внешность. Скованные движения, сутулые плечи — человек словно хочет стать незаметным и не привлекать внимания. Но есть и вербальные приметы, по которым сразу понятно, что ваш собеседник погряз в собственных комплексах. И речь сейчас не об очевидных «я так не уверен в себе» и «у меня ничего не получится».

Мы в AdMe.ru не смогли пройти мимо одного любопытного треда. Его участники поделились случаями из жизни, когда им пришлось взаимодействовать с людьми с низкой самооценкой, и описали признаки, которые с головой выдают неуверенного в себе человека.

Невзначай «включает» скромное хвастовство в беседе

Моя коллега делает так примерно миллион раз в день. Я уже знаю точную площадь ее дома, стоимость ее машины, сколько денег она зарабатывает, занимаясь собственным бизнесом. Мне каждый раз хочется спросить: «Милая, тогда зачем ты здесь?» © Krishnan94 / Reddit

Сам себя накручивает и всегда ждет только плохого

Однажды я чатилась с подругой и случайно задремала. И пока я беспечно спала, она успела мне написать: «Слушай, я заметила, что ты не поделилась со мной шоколадкой за ланчем. Ты на меня злишься? Мы уже не друзья?» И через некоторое время: «Я так и думала». © bishiegiraffe / Reddit

В разговоре пытается быть главным и слушает только себя

О, так это же моя сестра! Вот наш обычный диалог. Она: «Привет, что нового?»

Я: «Да все нормально, только вот я сегодня пораньше отпросилась с работы, чтобы...»

Она: «Ого! Ничего себе! А я вчера общалась с тем парнем... бла-бла... И тот другой, его друг... бла-бла... Нью-Йорк... спутник... бла-бла-бла... И я ей говорю: „Ну и дрянь же ты!“» И все, это надолго. Я уже потом отключаюсь, потому что нет смысла пытаться уловить смысл этого потока. Так она еще и возмущается: «Ты будто совсем меня не слушаешь!» Е-мое, а чего ты хотела?! Я даже одно предложение не договорила, а уже полчаса слушаю твой ответный монолог. © whiskey_agogo / Reddit

Относится к подчиненным как к мусору только потому, что может себе позволить

Лучший способ понять, как у человека обстоят дела с самооценкой, — дать ему власть и посмотреть, как он ею распорядится. Например, я назначал людей ответственными за проект и наблюдал, как они руководят командой. Если они вели себя как придурки, я брал управление на себя. А если преуспевали, их ждало повышение. © comininhot55 / Reddit

Отзывается о себе уничижительно, вынуждая других его переубеждать

Выуживать из людей комплименты особенно любят девушки. Постят красивую фотографию с подписью: «Выгляжу я, конечно, ужасно. Надо будет удалить это фото». И друзья-подписчики все в один голос умоляют: «Нет, не делай этого, ты потрясающе выглядишь». © pandab34r / Reddit

Мучает себя вопросом: «А я действительно нравлюсь людям или они притворяются?»

В колледже у меня был друг, которого постоянно мучали подозрения, что все наши одногруппники либо притворяются, что он им нравится, либо просто терпят его. Он постоянно выискивал малейшие признаки недружелюбия в свой адрес. Парень не мог взять в толк простую истину: даже если вы сейчас в хороших отношениях с окружающими, это не значит, что в какой-то момент кто-то из них не начнет вас подбешивать. © SnoopKitties / Reddit

Лжет, чтобы казаться крутым

Моя мама была очень строгой и никогда мне не верила. Терять было нечего, так что в итоге я просто стал врать обо всем подряд, ведь так, по крайней мере, можно было создать впечатление, что я не чертов неудачник. © gentlybeepingheart / Reddit

Выкладывает в соцсети отчет о каждом своем шаге

Человек постит загадочный статус вроде «Ах, как же я сейчас огорчен...» и ждет, когда же его начнут умолять поделиться, что же случилось. Ребята, если вы хотите обнародовать, что же вас беспокоит, просто сделайте это. Не кликайте на строчку «Изменить свой статус». © PewterCityGymLdr / Reddit

До зубовного скрежета не выносит людей с высокой самооценкой

Такой человек пытается сломить любого, кого считает более успешным, чем он сам. Когда такие люди собираются вместе, реализуется «теория ведра с крабами» (нетерпимость к более успешным членам общества, которым другие люди мешают добиться новых высот. — Прим. ред.). «Крабы» нацеливаются на тех, кто превосходит их в квалификации или достижениях, и не гнушаются ничем. Например, запугивают, распускают ложные слухи, сплетничают, унижают. © n0de_0f_ranv1er / Reddit

Хвастается успехом, в котором нет его заслуги

У меня есть приятель, который любит подкатывать к девушкам в баре и хвастаться, что у него есть друг, чьи родители владеют успешным бизнесом, и поэтому он — этот мой приятель — тоже успешный. © liriodendron1 / Reddit

Стережет свою вторую половинку, словно он солдат на посту

Я учился в колледже с такой девушкой. Она вышла замуж, и когда к ней в гости приходили ее подруги, она не разрешала им находиться в комнате, где был ее муж, без нее. Подруги должны были ходить за ней следом по всей квартире, а еще она просила их не приходить в блузках с вырезом или в коротких юбках. © iampandalicious / Reddit

Делает выбор в пользу общения исключительно с противоположным полом

Нередка ситуация, когда, например, девушка заявляет: «Я могу ладить только с парнями, потому что другие девушки глупые / скучные / меня ненавидят». Обычно с парнями лучше «ладит» та, кто хочет чувствовать себя особенной, ведь она единственная девушка в группе. А когда она тусуется с другими девушками, она уже не в центре внимания и ей трудно выделиться. Не хватает индивидуальности. © btdxh27 / Reddit

Приходилось ли вам сталкиваться с закомплексованными людьми, которые пытались самоутвердиться за ваш счет?