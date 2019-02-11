Пользователи Reddit рассказали о самых трогательных поступках, которые для них совершали незнакомцы

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Попутчики, прохожие, «соседи» по лифту, самолету или очереди в супермаркете — ежедневно мы встречаем сотни незнакомцев и некоторых запоминаем навсегда. Пользователи Reddit поделились воспоминаниями о встречах, которые не оставили их равнодушными.

Мы в AdMe.ru перечитали множество трогательных историй, в которых случайные люди выручали опоздавших и попавших в затруднительное положение, возвращали потерянные кошельки и не жалели добрых слов для тех, кто в них нуждался, и порой делали сюрпризы первым встречным.

Я был в баре с моей тогдашней девушкой. Рядом с нами сидел пожилой джентльмен, он был один и выглядел несчастным. Через некоторое время он похлопал мою девушку по плечу и сказал: «Мне нравится, как вы двое разговариваете друг с другом. Вот что я собираюсь сделать... Я потратил целое состояние на эти билеты для моей жены. К сожалению, она больше не может ходить, а мне просто не хочется идти без нее. Поэтому я хочу, чтобы вы двое взяли их. Единственная проблема в том, что концерт начнется через 20 минут». Он не захотел вдаваться в детали и брать деньги. Он попросил только, чтобы мы пошли, повеселились и оставались добры друг к другу. Он заплатил по счету и ушел. Так я получил места в первом ряду на концерт Принса. @DukeOfCheddar

Метро в Париже не приспособлено для инвалидных колясок. Однажды мы застряли, потому что доступная станция была закрыта и нужно было ехать от другой. Подошли два парня, подняли мою свекровь вместе с ее креслом, перенесли ее над турникетом и вниз по лестнице к платформе. Они сделали это очень быстро и не приняли никакой благодарности, кроме простого «спасибо». И я думаю, они даже не были друг с другом знакомы. @LowerSeaworthiness

Я отец-одиночка. Воспитываю 9-летнего сына и постоянно ставлю под сомнение свои родительские навыки. Вчера вечером сказал ему: «Никаких книг и телефонов, пока мы ужинаем в нашем любимом мексиканском кафе». Мы говорили о разных вещах, о его увлечениях. Не знаю, что из этого было слышно за соседним столиком, но, когда мы уходили, мужчина лет 50, сидевший там, сказал: «Эй, папаша, ты хорошо справляешься». Я не знаю, что подвигло его сказать это, но было приятно услышать от кого-то эти слова. @derickkcired

Несколько лет назад я была в глубокой депрессии. Как-то раз я решила прогуляться по парку. Там я присела на скамейку, и тут ко мне подошел ребенок, никак не старше 4 лет, и вручил мне три желтых подсолнуха. Этот случайный акт доброты стал одним из самых запоминающихся событий в моей жизни. @AgeOfWomen

Как-то поздно вечером я нашел на парковке больного 4-недельного котенка. Отвез его к ветеринарному врачу, потому что я понятия не имел, что еще делать. Я только что окончил колледж, у меня не было ни денег, ни работы. Когда я подошел оплатить счет своей кредиткой (по-моему, там выходило приблизительно $ 200–300), регистратор сказал мне, что пара, с которой я болтал в комнате ожидания, оплатила счет. Котенок вырос и стал очень толстым и счастливым котом. @silkspiders

Я шел домой с учебы (моя квартира находилась совсем недалеко), и начался дождь. Мимо меня ехала женщина. Она открыла окно машины и протянула мне зонт. Я был за 2 000 миль от родного дома, без семьи. А в этом поступке было столько тепла, что я снова смог почувствовать: обо мне заботятся. @tmtscz

Попутчик в метро помог мне с домашним заданием по математике. За время поездки он научил меня, как решать квадратные уравнения. Хороший парень. @DEFEZMAN

Мы с моим парнем недавно переехали, потому что владелец нашей старой квартиры продал дом и выселил нас. Мы быстро нашли другое жилье, но у нас не было машины, чтобы перевезти туда наши вещи. Поэтому переезд занял у нас 30 дней, ежедневно с 22 часов до 2 часов ночи. После работы и учебы мы упаковывали коробки, по 2–4 штуки на каждого. Затем утрамбовывали в рюкзак наши книги и вещи. В таком виде мы спешили к трамвайной остановке и втискивались между людьми в трамвае, извиняясь за то, как много места мы занимаем. Никогда не встречала столько доброты, сколько за этот месяц. Люди придерживали для нас закрывающиеся двери, когда мы опаздывали на трамвай. Они помогали нам загружать и выгружать коробки и даже помогали собирать наши DVD после того, как одна коробка упала. Они заботились о том, чтобы у нас было достаточно места для прохода. Это был тяжелый месяц, но мы действительно наслаждались им! @Deltaas

У меня случаются довольно сильные и неожиданные носовые кровотечения (обычно когда я сплю). Когда я однажды шла к вокзалу, у меня носом пошла кровь, а с собой не оказалось ничего, кроме шарфа. Одна леди увидела, что я в затруднительном положении, и дала мне свою упаковку салфеток. Я до сих пор так благодарна ей за это! @Marla_Lou

Раньше я работал курьером в юридической фирме. Однажды мне нужно было доставить несколько коробок с документами. Я шел и толкал перед собой тележку, нагруженную всеми этими важными бумагами. А потом мне пришло в голову перепрыгнуть через бордюр, потому что обходить его пришлось бы до ужаса долго. Бордюры в центре Чикаго высотой не меньше 15–20 см. В результате тележка накренилась и из нее выпали коробки. Бумаги разлетелись по всей округе. Следующие 2 минуты я чувствовал себя участником какого-то телешоу. Со всех сторон мне на помощь ринулись люди. Проезжавший мимо курьер бросил свой велосипед и побежал за улетевшей бумажкой. Должно быть, в тот момент я выглядел до ужаса глупо. Но никогда не забуду эту ситуацию. @IDCimSTRONGERtnUinRL

Я тонул в реке. Какая-то пожилая женщина вытащила меня из воды и привела к себе домой. Дала обсохнуть и накормила. Затем ее сын (или внук?) отвез меня домой — это были добрых 8 часов пути туда-обратно. @Drone6040

4 года назад, когда я учился на первом курсе, мы вместе с другими студентами провели всю ночь в своем универе. Одна девушка сидела напротив меня, и мы молча учили всю ночь. Около 2 часов утра я задремал прямо за столом. Когда я проснулся, то увидел, что та девушка уже ушла. Но в моей книге осталась записка: «Удачи на экзаменах! У тебя все получится!» У меня все еще хранится эта записка. @theianwoo

Пожилая женщина дала мне печенье в аэропорту несколько недель назад. Она не знала, но к тому моменту я был в дороге уже больше 24 часов, простудился и моя девушка, с которой я встречался 4 года, бросила меня накануне. Но это печенье подняло мне настроение. @pierresderriere

Это случилось два дня назад. Выпало немного снега, и я пытался расчистить свою подъездную дорожку. У меня ревматоидный артрит. Это не так уж страшно, но некоторые действия, вроде сгребания снега, занимают у меня немного больше времени, чем у обычного человека. Я только взялся за дело, как вдруг увидел, что рядом остановился пикап. Из него вышли мужчина и женщина, взяли две лопаты и начали помогать мне чистить дорогу. То, что заняло бы у меня больше часа, было сделано за 10 минут. @FluffyBunniesAreCute

Незнакомая пожилая азиатка остановила меня на улице, когда я шел на собеседование, и поправила галстук. Меня никогда не учили, как завязывать галстук и как вообще носить нарядную одежду. Я собирался попасть на очень важную стажировку (последние 2 года я тратил 80 часов в неделю, чтобы добиться этого). И тут оказалось, что я не знаю, как прилично выглядеть на собеседовании. Прошел год, у меня есть работа, и у меня все отлично. Хотел бы я найти эту женщину и поблагодарить ее. Мой галстук, возможно, был не в таком уж плохом состоянии, но в тот день меня мучило беспокойство, а она заверила меня, что все в порядке. @MaestroManiac

Ни одна подборка не соберет вместе все подобные истории — ведь их, к счастью, очень и очень много. Наверняка вам или вашим близким тоже попадались прохожие, попутчики и соседи, которые не оставили вас равнодушными. Поделитесь рассказами о них в комментариях!