Пользователи назвали всего одну вещь, которая в разы упростила их жизнь

Забот всегда много, поэтому важно найти то, что делает жизнь проще. Кому-то будет полезно установить жесткий график дня, кому-то — изменить отношение к постановке целей или же просто сменить стиль одежды. Пользователи reddit создали обсуждение о том, какая одна вещь упростила их жизнь и сделала ее лучше. Вот 15 советов от разных людей, среди которых можно найти что-то и для себя.

AdMe.ru выбрал для вас самые интересные комментарии на reddit о том, как сделать жизнь немного проще.

  • Однажды я по ошибке надел рубашку на размер меньше. На работе получил массу комплиментов, как сильно я похудел.
  • Терпеть не могу уборку. В какой-то момент я придумал трюк, как свести ее к минимуму. Каждый день, приходя домой, я ставлю таймер и убираюсь ровно 10 минут. Какими бы ни были планы на вечер, этот ритуал неизменен.
  • У меня сломалась машина, и с тех пор я никуда не езжу. В итоге я потерял 13 кг, не посещая фастфуды, и, пока не накоплю на ремонт, гамбургер с колой мне не светят.
  • Мы с девушкой стали больше гулять. Вместо того чтобы прилипнуть к дивану или компьютеру, мы шли в новые места, выгуливая собаку, хватали кофе и, выйдя из Starbucks, бродили по городу. Отправлялись в другой магазин за продуктами, просто чтобы увидеть что-то новое. Это изменило мою жизнь: я стал спокойнее, реже просыпаюсь среди ночи.
  • Не люблю это признавать, но мне помог график сна и список дел на день. Раньше я спала когда хотела и всегда была разбита. Когда организм знает, что у него есть четкий промежуток времени для сна, он готовится к нему заранее. Больше не нужно ставить десяток будильников.
  • Выбросил все свои носки. Купил новые, одинаковые, но разного цвета: 20 пар белых и 30 — черных. Теперь я не трачу 10 минут каждый раз, чтобы найти пару после стирки. Все, что мне нужно, — это захватить 2 носка одного цвета. Все. Жизнь определенно стала проще.
  • Стал использовать «правило трех задач». Каждый день — обязательно одно дело для здоровья, одно для финансового положения и еще одно для эмоциональной сферы. Все изменилось мгновенно.
  • Вода. Нет, не 8 рекомендуемых стаканов в день, просто слежу за тем, чтобы пить воду утром, днем и вечером.
  • Взяла за правило ждать 45 минут, прежде чем ответить тому, кто меня расстроил. Друг разозлил? Ждем 45 минут. Сотрудник протупил? Ждем 45 минут, потом комментируем ситуацию.
  • Мне помог галстук. Когда я перестал носить на работу джинсы с футболками и надел костюм с галстуком, к моим предложениям стали прислушиваться. А потом я получил повышение.
  • Никогда ни с кем не спорю. Даю высказаться и либо думаю о своем, либо меняю тему разговора. Но не спорю. Жизнь стала намного спокойнее.
  • Бутылка газировки в холодильнике. Работаю допоздна и раньше, приходя домой, пил пиво одно за другим, сидя перед телевизором. Бутылка газировки помогает обмануть старую привычку: я пью воду и утром просыпаюсь не обезвоженным, а свежим и отдохнувшим.
  • Купил гелевые стельки для обуви. Это чертовски удобно!
  • Завожу будильник на 15 минут позже, чем нужно. Когда просыпаюсь, у меня уже нет времени, чтобы лежать, ведь я думаю, что опаздываю. На самом деле часы спешат на 15 минут. Но к этому моменту я уже на ногах.
  • Мою жизнь сделали лучше коты. Много котов.

Какое решение или привычка сделали вашу жизнь проще?

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