Пользователи назвали всего одну вещь, которая в разы упростила их жизнь

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Забот всегда много, поэтому важно найти то, что делает жизнь проще. Кому-то будет полезно установить жесткий график дня, кому-то — изменить отношение к постановке целей или же просто сменить стиль одежды. Пользователи reddit создали обсуждение о том, какая одна вещь упростила их жизнь и сделала ее лучше. Вот 15 советов от разных людей, среди которых можно найти что-то и для себя.