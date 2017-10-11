Внимание: составлен рейтинг 20 самых раздражающих типов людей

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Бывают определенные типы людей, которые раздражают практически всех. AdMe.ru суммировал мнения пользователей интернета и выяснил, какие именно это категории. Все такие люди, по большому счету, являются энергетическими вампирами, и, пожалуй, стоит исключить их из жизни. Если вы, конечно, сами не находитесь в этом списке.

20. Чересчур жизнерадостные люди Почему такой человек раздражает всем своим позитивным существом — вещь совершенно непонятная. Но интернет-пользователи сошлись во мнении, что всегда бодрым и активным людям порой хочется зарядить по головушке.

19. Любители коверкать язык Это люди, которые заменяют слова из-за моды или предубеждений: вроде слова «крайний» вместо «последний».

Любители уменьшительно-ласкательных суффиксов: яблочко, конфеточка, мужчинка, «приветики, как делишки?»

Любители иностранных слов вроде «локейшен», «инспирейшен», «фиксить», «юзать», «заапрувить» и т. д.

18. Граммар-наци Другая крайность: люди, которые самоутверждаются за счет своего грамматического превосходства. Обычно игнорируя смысл написанного, эти «языковеды» превращаются в визжащую рептилию, наткнувшись на «тся» без мягкого знака.

17. Псевдоэлита Это те, что (якобы) априори выше других. Главная их задача — грубить, яро демонстрировать свое неуважение к низким (всем) слоям общества, кичиться собственным превосходством и ходить с таким выражением лица, будто все время нюхаешь говно.

16. Подростки, которые «познали эту жизнь» Это девушки из категории «мне 15, я конченая стерва, и вам меня не изменить» и 13-летние парни вроде «настоящий мужчина должен пережить предательство любимой».

15. Онлайн-эксперт Человек, который из кавээнщика резко превращается в медика, потом в атомного физика, специалиста по уголовным делам или киноэксперта. Чаще встречается в комментариях в социальных сетях, нежели на воле, выражает исключительно негативную точку зрения, называя это критикой.

14. Человек из театра имени самого себя Сами себя такие люди могут описать так: «со мной любая компания расцветает как девушка, когда в нее влюбляются». Если при этом такой человек громкий и слишком эмоциональный, то он может стать примером оплота лицемерия и тщеславия.

13. Люди, которые постоянно жалуются Постоянно жалуются, но никогда и ничего не делают. Причину преуспевания остальных видят только в связях, деньгах родственников и случайной удаче. А сами являются козлами отпущения и будто берут на себя удары всех успешных людей.

12. Королевы драмы Чаще всего это девушки. Все события в жизни страшно драматизируются: они во всем видят знаки, роковые символы, а простое падение на улице описывают с масштабами войны.

11. Неудачники, которые учат жизни Незамужняя лекторша на курсах «Как удачно выйти замуж», безработный бизнес-тренер, проповедник, который так и не может поверить в Бога, — всех этих людей объединяет любовь к повсеместному чтению лекций о том, как правильно жить, и неумение пользоваться собственными же знаниями.

10. Инстаграм-философы Это люди, которые выкладывают в инстаграм фотографии своего зада или торса, сопровождая это рассуждениями о тяжелой жизни или цитатой Хулио Кортасара.

9. Воинствующие фанатики Это могут быть фанатики чего угодно: субкультуры, религии, движения. Отличительная особенность: даже если вы просто спросили их о времени или о погоде, они начнут насильно обращать вас в свою веру.

8. Люди, живущие по шаблонам Это люди без собственного мнения, зато с хорошо запомненным среднестатистическим сценарием жизни (вроде выйти замуж в 23, родить в 25) и принятыми нормами (никаких тату и прочего). Если их знакомые отклоняются от заданных норм, то показательно подвергаются презрению и лекциям со стороны человека-шаблона. Потому что так НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ!

7. Любители сливаться Человек такого типа любит разбрасывать обещания и повсеместно гарантировать свою компанию, но когда дело доходит до дела, он будто растворяется в воздухе. Имеет способность резко терять доступ к телефону, когда все задаются вопросом о причине его отсутствия.

6. Любители обсуждать свои недостатки Существует тип людей, которые намеренно обсуждают свои несуществующие недостатки. Естественно, в ожидании бурного переубеждения.

5. Чересчур дружелюбные люди Это те, которые со второй минуты переходят на ты, со второй встречи называют вас ласковым именем, а с третьей вообще братом или сестрой.

4. Обладатели докторской степени в области занудства Во-первых, они всегда всех поправляют, во-вторых, они всегда подчеркивают в разговоре свои знания, в-третьих, они всегда добавляют в беседу ненужные и неинтересные факты, а в-четвертых, они могут привести 50 доказательств того, что они не зануды.

3. Виртуозы обид Это люди, которые нашли очень действенный способ всегда быть правым: обижаться. Так они остаются жертвенными бедняжками при любом исходе.

2. Прислужники негатива У них всегда все плохо. Они впадают в депрессию от романтичных отношений, хорошей работы или избытка денег — потому что чувствуют, что должно произойти нечто плохое, ведь жизнь не может быть идеальной.

1. Люди с единственно верной точкой зрения О, а это лучшие участники интересных дискуссий! Потому что они всегда обладают единственно верной и неоспоримой точкой зрения. Можете хоть биться головой о потолок, хоть резать себе вены, ваше мнение, даже с аргументированными доказательствами, они не примут.

Ну и на этом крайнем пунктике заэндим наш постик :)