Пользователи интернета рассказали, какие ошибки в общении раздражают их больше всего (И как их избежать)
Люди — существа социальные, но общение дается всем по-разному. Кто-то чувствует себя в компании как рыба в воде, а кто-то собирает все кочки на пути к простому разговору с другом. К тому же сейчас появились новые подводные камни, связанные с технологиями: использование смартфонов тоже регулируется неписаными правилами. Пользователи Reddit и Quora рассказали, что кажется им неприятным в поведении — чужом и своем, а заодно поделились, как можно избавиться от этих привычек.
Мы в AdMe.ru внимательно прочитали все рассказы и составили небольшую шпаргалку с лайфхаками.
- Неважно, насколько смешным кажется вам то 4-минутное видео на YouTube, — не заставляйте человека смотреть его. © HANKnDANK
- В компании не показывайте фото, передавая телефон всем по очереди. Те, кто ждут, чувствуют себя некомфортно, слыша смех остальных, но не имея возможности присоединиться. © SoManyTimesBefore
- Объясняйте сюжет книги / сериала / фильма / сна максимум в 3 предложениях. © mysterious_jim
- Если кто-то кружит рядом с вашей компанией на вечеринке, обратите на него внимание. Не притворяйтесь, что ничего не замечаете, и не игнорируйте человека. Не позволяйте ему томительно ждать приглашения. Помогите ему. Пододвиньтесь, назовите свое имя, спросите, как его зовут. Потом вкратце объясните тему разговора и помогите включиться в беседу. Когда я вижу группу, которая игнорирует одного человека, я оцениваю социальные навыки группы. На всех действительно хороших мероприятиях есть человек, который ходит и смотрит, чтобы никто не остался в одиночестве против своего желания. © InvincibleSummer1066
- Не подчеркивайте свои провалы. Если вы ошиблись, сказали что-то неуместное или просто плохо себя чувствуете, не привлекайте к этому всеобщее внимание. Окружающие, скорее всего, ничего не заметили. © 2footCircusFreak
- Уверенность молчалива, тревожность болтлива. Уверенный в себе человек скажет «Я сделал это», неуверенный — «Я сделал это, потому что...». В общем, если вас не спросили, не пытайтесь заранее оправдаться или пояснить свои действия. © JackofScarlets
- Ошибка — не доходить до сути истории. «Ох, никогда не угадаешь, кого я видел вчера в магазине. Так вот, я покупал авокадо, чтобы приготовить гуакамоле до того, как Джим и Ванесса вернутся с софтбола. Не знаешь Джима? Не помнишь, вы виделись у нас в гостях? Он рыжий, как ты его не знаешь. Хотя, наверное, вы больше не виделись. В любом случае Стив поделился со мной отличным рецептом гуакамоле, я тебе потом расскажу про секретный ингредиент, никогда не догадаешься, что это. Значит, я пошел выбирать авокадо и подумал, что еще нужно взять лука, заодно прихватил в овощном отделе чеснок. А потом на кассе встретил Билли, не видел его целую вечность...» У меня есть друг, которого я очень люблю, он он совершенно неспособен рассказать даже самую простую вещь, не приплетя к ней тысячу неважных деталей. © Bran_Solo
- В юности у меня были большие проблемы с общением, и вот какое правило я вывела для себя из этого опыта: не поправляйте людей. Неважно, насколько вы правы, но если вы будете постоянно педантично поправлять других, то вы вряд ли кому-то понравитесь. Конечно, из этого правила есть исключения. Поэтому обязательно спросите себя, действительно ли важно, чтобы человек узнал, в чем он неправ, и изменит ли он после этого свое мнение или поведение. Если нет, то лучше промолчите. © WTF_HomeSlice
- Если ответы вашего собеседника становятся все короче, стоит завершить разговор. © gabenthel0rd
- Я почти избавился от проблем с общением, но есть ошибка, которую я повторял многократно: отказывался, когда мне предлагали подарки, бесплатную еду и так далее. Я говорю про мелочи вроде снеков и жвачки. Если кто-то предложил вам их — примите. Просто примите, даже если вам не очень хочется. Это поможет отношениям продвинуться. © Pelagios-Pankratios
- Хотите пошутить — делайте это громко и небрежно. Если никто не откликнется на юмор, забудьте и двигайтесь дальше. Нет ничего более неловкого, чем когда кто-то отпускает шутку, все игнорируют ее, потому что она несмешная, но тот человек повторяет ее, пока кто-то не отреагирует. © ThoughtfulOctopus
- Моя жена рассказала, что не обязательно развернуто отвечать на вопросы, заданные во время простой болтовни при встрече. Собеседник далеко не всегда заинтереован в этом. © PediatricTactic
- Не смотрите на меня, когда я набираю пароль. © wtfduud
- Многие, не зная, что сказать, начинают говорить о себе, порой выдавая даже чересчур интимные подробности. Не надо. Расскажите анекдот, если он уместен. Если вам нечего сказать, помолчите. Если кто-то обратит внимание на паузу, улыбнитесь и скажите, что вам нравится слушать. Мне это очень помогло в борьбе с тревожностью. Все любят, когда их слушают. © sammi_kl
- Если не услышали, как вам сказали что-либо, не стоит притворяться и в надежде на лучшее смеяться, делая вид, что слова все-таки достигли ваших ушей. Иногда так делают из боязни показаться слабослышащим или глупым. © Roshna Nazir
- Начиная деловой разговор, не надо спрашивать человека, как у него дела, особенно если вам на самом деле абсолютно все равно, что он ответит. © Alisa Rai
- Общайтесь с интересными людьми. Спросите себя: кто из ваших знакомых наиболее уверен в себе? Кто самый запоминающийся? Кто путешествовал больше всех? Потом идите и общайтесь с ними. Принцип «с кем поведешься, от того и наберешься» в этом случае тоже сработает и поможет вам стать интереснее. © James Haforlarin
- Разговаривая с группой людей, не задерживайтесь на одной теме надолго. Правда в том, что люди быстро начинают скучать. © Marco Floriano
- Явный признак не лучших навыков общения — переписываться в мессенджере с человеком, который находится в одной комнате с вами. © Lambda Lu
А вы часто сталкиваетесь с такими ситуациями? Как предпочитаете вести себя в подобных случаях?