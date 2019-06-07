Пользователи интернета рассказали, какие ошибки в общении раздражают их больше всего (И как их избежать)

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Люди — существа социальные, но общение дается всем по-разному. Кто-то чувствует себя в компании как рыба в воде, а кто-то собирает все кочки на пути к простому разговору с другом. К тому же сейчас появились новые подводные камни, связанные с технологиями: использование смартфонов тоже регулируется неписаными правилами. Пользователи Reddit и Quora рассказали, что кажется им неприятным в поведении — чужом и своем, а заодно поделились, как можно избавиться от этих привычек.