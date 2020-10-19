Пользователи интернета поделились житейскими мудростями, которые следует знать каждому
Каждый человек обладает определенным набором знаний и навыков, которые помогают ему решать те или иные жизненные проблемы. Если решение простое и эффективное, то почему бы не рассказать о нем другим людям? Так и поступают пользователи интернета, которые делятся житейскими хитростями и философскими наставлениями на все случаи жизни.
Мы в AdMe.ru внимательно их прочитали и выбрали 22 наиболее важных совета, которые могут пригодиться каждому из нас.
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Если вас укачивает в машине или на море, вставьте беруши или наушники с шумоподавлением в ОДНО ухо и подождите 2 минуты. Этот трюк уменьшает тошноту на 75 %. © tylerlcatom / Reddit
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Если ваша одежда не пахнет свежестью даже после стирки, то причиной запаха может быть плесень в стиральной машине. Самый простой способ избавиться от плесени в стиралке — использовать 1–2 таблетки для посудомоечной машины или немного моющего средства. Нужно выполнить цикл стирки без одежды. © ae_goalpilot / Reddit
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Если вы в каком-то месте вашего дома вдруг почувствовали запах рыбы, проверьте ближайшие розетки или подключенную электронику. Запах может свидетельствовать о перегреве электрической цепи. Лучше даже обесточить ту комнату, в которой появился этот запах.
Это знание однажды спасло мою квартиру. Мой жених как-то пожаловался на неприятный запах в своем кабинете. Мы проверили мусорное ведро, заглянули в шкаф, хотя мы и так уже несколько недель не готовили рыбу. Затем я вспомнила, как мой дедушка — профессиональный электрик — часто говорил мне: «Странный рыбный запах = потенциальное возгорание». Поэтому мы отключили в том кабинете все, что можно было, и запах исчез.
Электрик, который пришел на следующий день, нашел проблему в одной из розеток: два провода, изоляция которых расплавилась, соприкасались, вызывая запах. А ведь тогда мог возникнуть пожар. © violetisnotblue / Reddit
- Если вы ищете подарок для того, кто уже долгое время в чем-то является экспертом, то не покупайте ему что-либо, что связано с его хобби или навыком. Ведь, скорее всего, у этого человека уже есть данная вещь и, возможно, даже более качественная. И ему не нужна какая-то банальная атрибутика.
Уж лучше спросить, что есть в его списке желаний, связанных с его хобби или вашими общими интересами. © latesnowdrops / Reddit
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Во время путешествия покупайте в качестве сувенира одежду или аксессуары хорошего качества, а не обычные магнитики или статуэтки. Каждый раз, когда вы будете надевать эту одежду, вы будете вспоминать о своей поездке и заново переживать те счастливые моменты. © humblecuriosity / Reddit
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Узнайте, где в вашем или арендуемом жилье перекрываются водопроводные краны, и несколько раз в год проворачивайте их туда-сюда. Иначе в случае аварийной утечки есть немалая вероятность обнаружить, что запорный клапан застрял или покрылся известковым налетом и перестал работать как надо. © bandastalo / Reddit
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Если у вас дедлайн через 20 дней, то работайте так, будто он наступит через 10 дней. Таким образом вы не только раньше закончите работу, но и еще у вас будет достаточно времени для проверки и отдыха. Этот совет больше предназначен для студентов. На работе так делать не стоит, иначе руководство, возможно, будет ожидать, что вы всегда будете работать так усердно. © SkinToneChixkenBone / Reddit
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Если вы прямо перед сном вспомнили что-то важное и хотите не забыть об этом, когда проснетесь, то бросьте любой случайный предмет на пол у кровати. Когда вы проснетесь, вы увидите на полу этот предмет и тут же вспомните ту важную мысль. © Z_Gunner / Reddit
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Когда вы катаетесь на велосипедах или роликах, надевайте шлем. То же самое касается и ваших детей. Многим детям и взрослым кажется, что в шлемах они будут выглядеть глупо и нелепо. Но лучше быть умным и глупо выглядеть в шлеме. Потому что травмы мозга — это не шутка. © Rekrabsrm / Reddit
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Когда вы даете кому-то совет, всегда говорите «возможно» вместо «я думаю». Так ваш совет будет звучать скорее как предложение, а не как личное мнение. Вас с большей вероятностью услышат и примут сказанное во внимание. © raviji22 / Reddit
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Когда вы опаздываете на важное мероприятие, никто не хочет знать, почему именно вы опаздываете. Просто извинитесь, а не оправдывайтесь. © Rhyndzu / Reddit
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Если вы играете с кошкой лазерной указкой, сделайте следующее: заранее положите где-то кошачье лакомство (так, чтобы ваш питомец этого не видел), потом немного поиграйте с кошкой и затем наведите лазер на угощение, которое вы приготовили ранее. Животное получит удовлетворение от того, что добыча попалась, а это полезно для его психического здоровья. © abu_tva / Reddit
- Перед тем как узаконить свои отношения, проведите долгие разговоры обо всем вокруг: дети, финансы, жилье, отпуск, текущие долги, выход на пенсию, повседневные взгляды на жизнь, домашние животные, родственники, транспорт, карьера... Задавайте вопросы, много разговаривайте. Вам нужно убедиться, что вы на одной волне.
Некоторые пары отлично умеют общаться и делают это органично. Другие могут даже не обсуждать многих важных вещей и узнают, что они совершенно разные, когда уже слишком поздно. © tidblgr10 / Reddit
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Если у вас ограниченный бюджет, то покупка подержанных вещей хорошего качества имеет бо́льший смысл, чем покупка новых вещей, но посредственного качества. Это особенно справедливо по отношению к товарам длительного пользования: мебель, техника, транспортные средства. © observantwallflower / Reddit
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Если вы используете в машине видеорегистратор и вам вдруг нужно срочно запомнить номерной знак другого автомобиля, просто произнесите его вслух. Есть вероятность, что видеорегистратор не сможет хорошо заснять номер. А то, что вы произнесете, он точно запишет. © sarge-m / Reddit
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Если вам часто нужно ждать момента, пока у вашего начальника появится хорошее настроение, чтобы попросить его о чем-то простом (вроде выходного или отпуска), то знайте: вы находитесь в токсичной рабочей среде. И вам нужно как можно скорее менять работу. © pascal_prv / Reddit
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Если вы не знаете, чем заняться в конкретный момент, просто приберитесь вокруг. Когда у вас появятся более важные дела, у вас уже будет чисто. © harleyquinzilla / Reddit
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Заменить съемную насадку для душа на самом деле очень просто, к тому же она стоит буквально несколько долларов. Зато использование новой насадки может полностью изменить ваши ощущения при принятии душа. © SplungerPlunger / Reddit
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Когда ваша компания отправляет вам анонимный опрос, всегда отвечайте так, будто это не анонимный опрос. © pablocassinerio / Reddit
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Если кто-то говорит, что не получил ваше письмо, перешлите ему оригинальное письмо, а не отправляйте новое. Это гарантирует, что у принимающей стороны будет метка о времени отправки письма, доказывающая, что исходное электронное письмо было отправлено вами вовремя. © almightytuna / Reddit
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Никогда не рассказывайте на семейных ужинах неловкие истории, связанные с вашим ребенком (даже если ему уже больше 18 лет). Это личные воспоминания вашего ребенка, и насмехаться над ними совершенно не круто. © unknown author / Reddit
Может, вы с чем-то не согласны? Поделитесь своим опытом и жизненной мудростью.