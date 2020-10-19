Пользователи интернета поделились житейскими мудростями, которые следует знать каждому

Если вы в каком-то месте вашего дома вдруг почувствовали запах рыбы, проверьте ближайшие розетки или подключенную электронику. Запах может свидетельствовать о перегреве электрической цепи. Лучше даже обесточить ту комнату, в которой появился этот запах.

Это знание однажды спасло мою квартиру. Мой жених как-то пожаловался на неприятный запах в своем кабинете. Мы проверили мусорное ведро, заглянули в шкаф, хотя мы и так уже несколько недель не готовили рыбу. Затем я вспомнила, как мой дедушка — профессиональный электрик — часто говорил мне: «Странный рыбный запах = потенциальное возгорание». Поэтому мы отключили в том кабинете все, что можно было, и запах исчез.

Электрик, который пришел на следующий день, нашел проблему в одной из розеток: два провода, изоляция которых расплавилась, соприкасались, вызывая запах. А ведь тогда мог возникнуть пожар. © violetisnotblue / Reddit