Пользователи интернета поделились советами, которые когда-нибудь пригодятся каждому

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Жизнь — непростая штука. Мы постоянно учимся чему-то, набираемся опыта. А когда чего-то не знаем или не можем решить какую-то проблему, обращаемся за советом к старшим или более опытным людям. Чтобы быть подкованными во многих вещах, пользователи reddit обмениваются своими наблюдениями и советами на все случаи жизни. А мы, в свою очередь, решили выбрать лучшее и рассказать вам.