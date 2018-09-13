Пользователи интернета поделились советами, которые когда-нибудь пригодятся каждому
Жизнь — непростая штука. Мы постоянно учимся чему-то, набираемся опыта. А когда чего-то не знаем или не можем решить какую-то проблему, обращаемся за советом к старшим или более опытным людям. Чтобы быть подкованными во многих вещах, пользователи reddit обмениваются своими наблюдениями и советами на все случаи жизни. А мы, в свою очередь, решили выбрать лучшее и рассказать вам.
AdMe.ru собрал 19 толковых советов, которыми поделились люди со всех уголков планеты.
- «Если вы остановились в отеле и вам нужно погладить свою одежду, сначала несколько раз направьте пар в полотенце. Возможно, утюгом не пользовались долгое время и паровые отверстия заполнились коричневыми минеральными отложениями. Так они не попадут на вашу одежду». ©wowbobwow, Reddit
- «Если ваша натренированная собака находится в преклонном возрасте и вы подумываете о том, чтобы затем завести другую собаку, сделайте это сейчас. Пока ваш пожилой верный друг еще жив, щенок научится от него многим навыкам». ©bombesurprise, Reddit
- «Большинство современных микроволновок имеют функцию отключения звука. Чаще всего это можно сделать долгим удержанием кнопки „0“ или „Отмена“. Кстати, на некоторых других моделях долгое удержание кнопки „Отмена“ заблокирует кнопки микроволновки (повторное долгое удержание — разблокирует)». ©hehyih, Reddit
- «Когда вы отправляетесь в отпуск, загрузите себе в плеер или на телефон пару песен (или целый альбом), которых вы никогда не слышали. В будущем, когда вы включите эти песни, на вас нахлынут яркие воспоминания о местах, которые вы тогда посетили». ©itsDiven_, Reddit
- «Если вы разбили стеклянную посуду на твердом полу и хотите собрать осколки, посветите фонариком параллельно полу (и максимально близко к полу) — так вы сможете увидеть тени крошечных кусочков, которые в противном случае не заметили бы». ©KubrickIsMyCopilot, Reddit
- «Не спрашивайте у ветерана войны, убивал ли он кого-нибудь на войне. Это худшая вещь, которую только можно спросить у ветерана». ©RightMeow0129, Reddit
- «Если в одном из салонов красоты вам сделали прическу, которая вам безумно понравилась, сфотографируйте ее со всех сторон (попросите подругу помочь). В следующий раз, когда вам придется делать прическу в другом салоне, фотография заменит тысячу слов». ©Kojak_the_Bold, Reddit
- «Если кто-то стучится к вам домой и предлагает приобрести систему безопасности, скажите, что она у вас уже есть. Это отпугнет потенциальных воров, кем и могут оказаться эти визитеры. Спрашивая о системах безопасности, они параллельно разглядывают дом, ищут слабые места для проникновения, смотрят, есть ли у вас собака». ©nerooooooo, Reddit
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«Если вы хотите опубликовать в интернете (в соцсетях или специализированных для фотографов сайтах) снимок, которым вы гордитесь, немного обрежьте фотографию. Таким образом, если кто-то затем разместит вашу фотографию под своим именем, вы легко сможете доказать, что именно вы являетесь автором снимка». ©Blake_Majer, Reddit
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«Когда вы убираетесь в своем шкафу с одеждой, подумайте: „Если бы я увидела это в магазине прямо сейчас, я бы купила это?“ Если ответ будет отрицательным, возможно, настало время избавиться от этого предмета». ©TheFashionCounsellor, Reddit
- «Когда вы надеваете на ведро новый мусорный пакет, насыпьте на дно лопатку кошачьего наполнителя. Он поглотит любые жидкости, которые попадут в пакет вместе с отходами». ©RobsieBobsie, Reddit
- «Если у вас есть дети, обязательно поговорите с ними об опасностях, с которыми они могут столкнуться. В частности, скажите им, что если кто-то пытается взять их за руку, они должны кричать: „Вы не моя мама / папа!“ Таким образом, прохожие поймут, что это не очередной ребенок с истерикой, и придут на помощь». ©haras8534, Reddit
- «Если у вас плохо заряжается телефон (зарядное устройство глючит), попробуйте иголочкой почистить порт зарядки телефона. Очень часто он заполняется ворсом, особенно при ношении в кармане одежды. Процесс зарядки, скорее всего, будет проходить как надо». ©christhechronic, Reddit
- «Сфотографируйте дорогие предметы бытовой техники и их серийные номера и храните снимки в надежном месте (на флешке или в облаке). Если технику, не дай бог, когда-нибудь украдут, вы можете предоставить фотографию и серийный номер полиции, чтобы увеличить шансы на нахождение». ©Tziegler2595, Reddit
- «Если вы сами проснулись немного раньше, чем должен зазвенеть будильник, то не ложитесь больше в кровать, чтобы еще поспать. Пробуждение естественным способом поможет вам достичь лучшего и здорового начала вашего дня». ©iiicantwait, Reddit
- «Если вам нужно оставить своего щенка / котенка одного на целый день, дайте ему большую мягкую игрушку. Это поможет животным успокоиться, и так вы обеспечите им комфорт». ©balfrey, Reddit
- «После сборки мебели IKEA закрепите прилагаемые в комплекте инструменты на задней или нижней стороне новой мебели. Когда вам нужно будет затянуть винты или что-то исправить, вам не придется вспоминать, куда вы положили инструменты». ©Vorpalax, Reddit
- «Если кто-то неправильно произнес слово, самый тактичный способ поправить собеседника — использовать то же слово с правильным произношением чуть позже в разговоре. Благодаря такому вежливому жесту собеседник избежит стыда или смущения». ©mommas_going_mental, Reddit
- «Вместо того чтобы искать что-то в гугле на тему кулинарии, позвоните маме / бабушке / сестре. Это хороший повод поболтать с ними, узнать у них нужную информацию. Это заставит их чувствовать себя нужными и любимыми». ©StreetRatNamedDesire, Reddit
А вы пользуетесь какими-то лайфхаками, о которых мало кто знает?
Фото на превью hehyih, Reddit