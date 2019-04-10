Пользователь твиттера рассказал, каково это — чувствовать себя некрасивым парнем
Принято считать, что только девушки беспокоятся по поводу красоты, а парни относятся к этому намного проще. На самом деле многим молодым людям точно так же знакомы переживания из-за внешнего вида. Стандарты красоты давят и на них, особенно в годы юности, когда нам хочется быть классными, популярными и всем нравиться.
AdMe.ru знакомит вас с историей Мити Лосева. Сейчас ему 27 лет, он живет в Москве. Юноша рассказал в своем твиттере, как всю жизнь боролся с собственными комплексами.
С чего все началось
Дальше была школа
А потом юношество
Какие мысли пришли на помощь
Автор на фото — крайний справа.
Выводы
А вы испытывали похожие чувства? Как обрели уверенность в себе? Поделитесь своей историей в комментариях.