40 психологических тестов, которые можно пройти онлайн и которые расскажут о вас все (Даже то, о чем вы и не подозреваете)

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Психологические тесты очень популярны и могут развлечь не хуже сериала с закрученным сюжетом. Но создавались они все же для определения и выявления важных качеств и возможных отклонений в психике человека. Также они помогают разобраться со своими внутренними противоречиями. Но при этом не стоит забывать, что корректно интерпретировать их результаты может только психолог. Поэтому если вы, пройдя тест, узнаете о себе нечто тревожное, то не стоит тотчас же паниковать. Сперва обратитесь к специалисту.

AdMe.ru знает, как важно изучить от и до свое внутреннее «я», и предоставляет возможность узнать о своей личности нечто новое и волнительное с помощью авторитетных психологических тестов.

Типы личности и характера

Знание о том, каким типом личности вы обладаете и какие характеристики вам присущи, поможет лучше понять себя. Например, как и с какими людьми вам строить взаимоотношения, какой вид деятельности вам больше подходит и как правильно самореализоваться.

  • Тест Люшера позволит определить причины вашего стресса и то, к каким психофизиологическим симптомам он может привести.
  • Прогрессивные матрицы Равена — тест, определяющий уровень интеллектуального развития.

  • Тест Майерс — Бриггс предназначен для определения одного из 16 типов личности и поможет выявить индивидуальные предпочтения и склонности.

  • Тест Сонди дает ответы на многие вопросы, в том числе объясняет выбор человеком любимых, друзей, профессии и указывает на предрасположенность к определенным заболеваниям.

  • Тест Айзенка направлен на определение типа эмоционального поведения: вы больше интроверт или экстраверт.

  • Методика диагностики темперамента Яна Стреляу поможет определить тип темперамента и то, как вы реагируете на стрессовые ситуации.

  • Тест Ефремцева — на определение ведущего типа восприятия: аудиального, визуального или кинестетического.

  • Тест СМИЛ из 566 вопросов психологи используют для составления наиболее точного портрета личности.

  • Личностный опросник Кеттелла служит для определения особенностей характера, склонностей и интересов личности.

  • Тест Холла поможет определить уровень эмоционального интеллекта — способности человека распознавать эмоции, понимать намерения, мотивацию и желания других людей и свои собственные, а также способности управлять своими эмоциями и эмоциями других людей для решения практических задач.

  • Тест самоактуализации САТ позволит определить уровень успешности в разных областях.

  • Тест на определение типа мышления: в зависимости от психических и физиологических особенностей человека обычно преобладает конкретный тип мышления — метод обработки и анализа полученной информации. Виды: словесно-логический, наглядно-образный, абстрактно-символический, творческий, предметно-действенный.

Типы социального взаимодействия

Тесты на типы социального взаимодействия помогут вам понять, как вы строите отношения с окружающими, насколько вы агрессивны, конфликтны и насколько хорошо умеете адаптироваться в коллективе.

Ценностные ориентации личности

Тесты на ценностные ориентации помогут вам понять, какие ценности для вас находятся в приоритете и какие истинные желания скрываются за вашими поступками.

Тесты, связанные с семейной жизнью

Эти тесты помогут вам лучше разобраться в отношениях с вашим партнером и лучше понять сексуальную сторону ваших отношений.

Тесты на выявление психических расстройств

О возможности психического расстройства страшно думать каждому, но если вдруг вы заметили или диагностировали у себя то или иное отклонение, то лучше для начала обратиться к специалисту.

А вы узнали что-то новое о себе?

Фото на превью megantorbenson / instagram

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