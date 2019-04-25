40 психологических тестов, которые можно пройти онлайн и которые расскажут о вас все (Даже то, о чем вы и не подозреваете)

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Психологические тесты очень популярны и могут развлечь не хуже сериала с закрученным сюжетом. Но создавались они все же для определения и выявления важных качеств и возможных отклонений в психике человека. Также они помогают разобраться со своими внутренними противоречиями. Но при этом не стоит забывать, что корректно интерпретировать их результаты может только психолог. Поэтому если вы, пройдя тест, узнаете о себе нечто тревожное, то не стоит тотчас же паниковать. Сперва обратитесь к специалисту.

AdMe.ru знает, как важно изучить от и до свое внутреннее «я», и предоставляет возможность узнать о своей личности нечто новое и волнительное с помощью авторитетных психологических тестов.

Типы личности и характера

Знание о том, каким типом личности вы обладаете и какие характеристики вам присущи, поможет лучше понять себя. Например, как и с какими людьми вам строить взаимоотношения, какой вид деятельности вам больше подходит и как правильно самореализоваться.

Типы социального взаимодействия

Тесты на типы социального взаимодействия помогут вам понять, как вы строите отношения с окружающими, насколько вы агрессивны, конфликтны и насколько хорошо умеете адаптироваться в коллективе.

Ценностные ориентации личности

Тесты на ценностные ориентации помогут вам понять, какие ценности для вас находятся в приоритете и какие истинные желания скрываются за вашими поступками.

Тест Маслоу определит, какие ценности для вас важнее всего.

определит, какие ценности для вас важнее всего. Тест на социально-психологические установки расскажет о ваших сильных и слабых сторонах.

Тест Рокича «Ценностные ориентации» расскажет о том, на каких именно ценностях строятся ваши отношения, мировоззрение и поведение.

Тест смысложизненных ориентаций поможет определить ваши цели, а также расскажет, насколько хорошо и правильно вы умеете их достигать.

Диагностика уровня самооценки личности расскажет, насколько объективно вы оцениваете себя.

Тесты, связанные с семейной жизнью

Тесты на выявление психических расстройств

О возможности психического расстройства страшно думать каждому, но если вдруг вы заметили или диагностировали у себя то или иное отклонение, то лучше для начала обратиться к специалисту.

А вы узнали что-то новое о себе?