40 психологических тестов, которые можно пройти онлайн и которые расскажут о вас все (Даже то, о чем вы и не подозреваете)
Психологические тесты очень популярны и могут развлечь не хуже сериала с закрученным сюжетом. Но создавались они все же для определения и выявления важных качеств и возможных отклонений в психике человека. Также они помогают разобраться со своими внутренними противоречиями. Но при этом не стоит забывать, что корректно интерпретировать их результаты может только психолог. Поэтому если вы, пройдя тест, узнаете о себе нечто тревожное, то не стоит тотчас же паниковать. Сперва обратитесь к специалисту.
AdMe.ru знает, как важно изучить от и до свое внутреннее «я», и предоставляет возможность узнать о своей личности нечто новое и волнительное с помощью авторитетных психологических тестов.
Типы личности и характера
Знание о том, каким типом личности вы обладаете и какие характеристики вам присущи, поможет лучше понять себя. Например, как и с какими людьми вам строить взаимоотношения, какой вид деятельности вам больше подходит и как правильно самореализоваться.
- Тест Люшера позволит определить причины вашего стресса и то, к каким психофизиологическим симптомам он может привести.
- Прогрессивные матрицы Равена — тест, определяющий уровень интеллектуального развития.
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Тест Майерс — Бриггс предназначен для определения одного из 16 типов личности и поможет выявить индивидуальные предпочтения и склонности.
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Тест Сонди дает ответы на многие вопросы, в том числе объясняет выбор человеком любимых, друзей, профессии и указывает на предрасположенность к определенным заболеваниям.
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Тест Айзенка направлен на определение типа эмоционального поведения: вы больше интроверт или экстраверт.
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Методика диагностики темперамента Яна Стреляу поможет определить тип темперамента и то, как вы реагируете на стрессовые ситуации.
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Тест Ефремцева — на определение ведущего типа восприятия: аудиального, визуального или кинестетического.
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Тест СМИЛ из 566 вопросов психологи используют для составления наиболее точного портрета личности.
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Личностный опросник Кеттелла служит для определения особенностей характера, склонностей и интересов личности.
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Тест Холла поможет определить уровень эмоционального интеллекта — способности человека распознавать эмоции, понимать намерения, мотивацию и желания других людей и свои собственные, а также способности управлять своими эмоциями и эмоциями других людей для решения практических задач.
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Тест самоактуализации САТ позволит определить уровень успешности в разных областях.
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Тест на определение типа мышления: в зависимости от психических и физиологических особенностей человека обычно преобладает конкретный тип мышления — метод обработки и анализа полученной информации. Виды: словесно-логический, наглядно-образный, абстрактно-символический, творческий, предметно-действенный.
Типы социального взаимодействия
Тесты на типы социального взаимодействия помогут вам понять, как вы строите отношения с окружающими, насколько вы агрессивны, конфликтны и насколько хорошо умеете адаптироваться в коллективе.
- Тест Лири на определение особенностей ваших взаимоотношений с окружающими.
- Тест на адаптивность расскажет, насколько успешно и как именно вы адаптируетесь в коллективе.
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Тест Ассингера на определение уровня агрессивности в отношениях расскажет, насколько вы агрессивны при общении.
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Тест Томаса помогает определить ваш тип поведения в конфликтной ситуации.
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Тест коммуникативной социальной компетентности поможет определить, насколько вы общительны и какой тип коммуникации вы предпочитаете.
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Оценка самоконтроля в общении расскажет, насколько вы открыты и непосредственны, умеете ли себя контролировать при общении.
Ценностные ориентации личности
Тесты на ценностные ориентации помогут вам понять, какие ценности для вас находятся в приоритете и какие истинные желания скрываются за вашими поступками.
- Тест Маслоу определит, какие ценности для вас важнее всего.
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Тест на социально-психологические установки расскажет о ваших сильных и слабых сторонах.
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Тест Рокича «Ценностные ориентации» расскажет о том, на каких именно ценностях строятся ваши отношения, мировоззрение и поведение.
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Тест смысложизненных ориентаций поможет определить ваши цели, а также расскажет, насколько хорошо и правильно вы умеете их достигать.
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Диагностика уровня самооценки личности расскажет, насколько объективно вы оцениваете себя.
Тесты, связанные с семейной жизнью
Эти тесты помогут вам лучше разобраться в отношениях с вашим партнером и лучше понять сексуальную сторону ваших отношений.
- Тест на наличие преобладания мужского или женского начала.
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Тест на определение любви или влюбленности поможет разобраться в том, что именно вы чувствуете.
- Тест на тип семьи расскажет о том, кто доминирует в паре.
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Тест на удовлетворенность браком.
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Тест на сексуальную удовлетворенность.
Тесты на выявление психических расстройств
О возможности психического расстройства страшно думать каждому, но если вдруг вы заметили или диагностировали у себя то или иное отклонение, то лучше для начала обратиться к специалисту.
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Оксфордский опросник счастья для измерения психологического благополучия.
- Шкала депрессии Бека используется для диагностики уровня депрессии.
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Тест на уровень тревожности Спилбергера — Ханина расскажет, какой тип тревожности у вас преобладает, насколько вы подвержены стрессам и как это влияет на вашу жизнь.
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Тест на наличие нерациональных психологических установок выявит, какие негативные установки с детства у вас есть, как они влияют на вашу жизнь и как это можно исправить.
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Тест на наличие социопатии.
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Тест на наличие социофобии.
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Тест на удовлетворенность собственным телом.
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Тест на наличие обсессивно-компульсивного синдрома (навязчивых состояний).
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Тест на наличие астении, неврастении, нервного истощения.
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Тест на синдром хронической усталости.
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Тест на шизофрению.
А вы узнали что-то новое о себе?
Фото на превью megantorbenson / instagram