Полицейские рассказали об абсурдных ситуациях, которые произошли во время их службы

Мой первый отчим некогда был арестован за продажу краденого сельскохозяйственного оборудования (каких-то массивных тракторов и т. п.) офицеру под прикрытием.

Несколько лет спустя он был снова арестован за то же самое преступление тем же офицером, который в этот раз был замаскирован.

Через несколько лет он был снова арестован за почти то же преступление... тем же офицером, который был одет как женщина. @roachezmo