Полицейские рассказали об абсурдных ситуациях, которые произошли во время их службы
Мы думаем, что глупые преступники чаще встречаются в кино. Ведь только там новички и неудачники пытаются провернуть всякие аферы, а в итоге их легко обводят вокруг пальца хрупкие девушки и даже дети. Но, оказывается, в реальной жизни таких недотеп гораздо больше, чем нам кажется. Так, пользователь Reddit попросил полицейских рассказать о самых курьезных случаях, которые произошли с ними на службе. И те вспомнили сотни историй.
Признаемся, когда мы в AdMe.ru их читали, нас не покидало ощущение, что читаем сценарии комедийных фильмов: настолько все звучит глупо и абсурдно. Вот, к примеру, 18 нелепых ситуаций.
- Неизвестный ночью ограбил банкомат, вытащив из него $ 15 240. На следующий день некий парень положил на свой личный счет в банке ровно $ 15 240. Установить личность человека и его причастность к преступлению не составило труда. @CollectandRun
- Случай кажется нереальным в силу своей тупости, но все так и было. Один парень украл из книжного магазина несколько дорогих книг (на сумму примерно $ 800). Спустя пару часов он пытался вернуть их в тот же магазин, в котором и украл. Ясное дело, все это для него закончилось не слишком хорошо. @CappuccinoBoy
- Диспетчер 911 из штата Флорида рассказал случай. Парень возрастом примерно лет 20 заказал на дом пиццу и забыл об этом. А потом услышал, как кто-то настойчиво стучит в дверь. Парень тут же звонит в полицию, кричит, что его пытаются убить, ограбить, изнасиловать его подружку... Приезжают копы, и выясняется, что курьер просто-напросто пытается достучаться до заказчика. О том, что курьер испугался до смерти, говорить излишне. @jonnyb61
- Мой бывший парень угнал машину и поехал за своим другом в полицейский участок на этой самой угнанной машине. Он припарковался прямо перед копом. Тот, в свою очередь, пробил номера по базе и тут же арестовал угонщика. На следующий день о парне говорили в новостях как о самом глупом преступнике в городе. @dorvekowi
- Один воришка ночью пытался вломиться в дом шерифа. И это несмотря на то, что сам шериф находился дома, рядом с которым стоял большой черный внедорожник с надписью «Шериф». Естественно, парня повязала прибывшая на место преступления подмога. @Token_Geek
- В одном маленьком сельском городке с населением 500 человек недавно ограбили местный банк. Копы в тот же день арестовали парня, который это сделал. Оказывается, он был постоянным клиентом банка и приходил туда каждую неделю. А когда шел делать свое грязное дело, не удосужился даже маску надеть. @LadyEmry
- Случай в Нидерландах. Около 10 лет назад на меня напали трое парней с ножами и потребовали отдать им мои деньги. Я решил не лезть на рожон и отдал им бумажник. Затем один из грабителей приставил нож к моему горлу и сказал: «Если ты когда-нибудь скажешь копам, что меня зовут <тут имя грабителя>, то я перережу тебе горло прямо сейчас».
Затем я пришел домой, позвонил в полицию, все рассказал: место грабежа, приметы негодяев, имя одного из них. Копам этот человек уже был известен. Они пришли на место, где меня ограбили, и устроили засаду. Как и ожидалось, появился тот парень, копы опознали парня и тут же арестовали. @Omugaru
- Один парень вломился в аптеку и украл несколько лекарств. А затем он стал принимать снотворное (возможно, чтобы скрыть какие-то улики, и вообще, кто знает, как работает мозг у этих людей). В общем, я пустился в погоню за этим парнем, и погоня становилась все медленнее, медленнее и медленнее... В конце концов я просто медленно шел за ним, пока он совсем не уснул. Тогда его я и арестовал. @oddstream
- Один коп остановил парня за то, что на его машине не работали стоп-сигналы. Ничего серьезного, просто предупреждение. И когда общение с офицером близилось к концу, парень вдруг торжественно воскликнул: «Я не пил алкоголь!» Он почему-то подумал, что это хорошая идея. Алкотестер показал превышение нормы в 2 раза. Естественно, парень был арестован, а машина отбуксирована на штрафстоянку. @Dintox
- Предыстория. Я живу в Швейцарии. У нас существует обязательная военная служба, на время которой каждому призывнику выдается армейская винтовка. Ее можно держать дома, только обязательно в сейфе. Но большинство людей, которых я знаю, просто бросают винтовки в угол комнаты или кладут под кровать. Главное, в них не должно быть патронов.
Так вот, однажды мой друг устроил дома вечеринку. Несколько опаздывающих гостей позвонили и сказали, что уже подъезжают. Когда позвонили в квартиру, хозяин дома, будучи пьяным, решил пошутить: взял винтовку (незаряженную, без патронов), направил на входную дверь и открыл ее. К сожалению, это были не его друзья, а полицейские, которых из-за шума вызвал сосед. Я не знаю всех подробностей, но у друга больше нет армейского ружья. Скорее всего, он еще заплатил штраф. @DrMonsi
- Один бедный мужчина был голоден, а денег на еду у него не было. Он зашел в ближайшее кафе и украл там целую жареную курицу. К несчастью для него, в этом заведении часто обедали сотрудники местной полиции. Увидев воришку, они попытались его остановить, но тот бросился бежать. Самое забавное, что курицу он не бросил, а ел прямо во время погони. На суде были представлены многочисленные показания свидетелей, которые видели, как по улице бежал парень и прижимал к лицу целую курицу. @dragessor
- Мой папа полицейский. Как-то он допрашивал парня, который отрицал свое участие в ограблении.
Папа: «Потерпевший сказал нам, что это именно вы украли у него $ 500».
Грабитель: «Нет, у него было всего лишь $ 300!»
Так он сам себя выдал. @invalidusermyass
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Мой первый отчим некогда был арестован за продажу краденого сельскохозяйственного оборудования (каких-то массивных тракторов и т. п.) офицеру под прикрытием.
Несколько лет спустя он был снова арестован за то же самое преступление тем же офицером, который в этот раз был замаскирован.
Через несколько лет он был снова арестован за почти то же преступление... тем же офицером, который был одет как женщина. @roachezmo
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Я арестовал парня на угнанной машине, который ехал на вызов в суд за угон машины. @SouthShwa
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Как-то лет 10 назад двоих мужчин поймали после попытки ограбления, для совершения которого они замазали свои лица маркером. Несмываемым. Излишне говорить, что их легко нашли и арестовали. @YoungDiscord
- Однажды мою квартиру ограбили, причем в тот момент, когда мой бойфренд был в ней и крепко спал после ночной смены. Все произошло в полдень. Вор долго рылся в наших вещах и, когда распахнул дверь спальни, наткнулся на моего молодого человека и в спешке убежал. Мой парень осмотрел квартиру и обнаружил, что воришка не успел взять ноутбуки, планшеты, но горстку меньших ценностей (USB, ключи, кошельки) все-таки прихватил. Но самое интересное, этот недотепа забыл свой школьный рюкзак с кое-какими вещами, удостоверением личности, бумагами с номерами телефонов родителей. Прибывшие на место полицейские смеялись вместе с нами над этим горе-воришкой. И в тот момент, когда они оформляли заявление от моего бойфренда, мы услышали стук в дверь. Оказывается, пришел тот парень, что грабил наш дом, и с порога заявил: «Могу я забрать свой рюкзак, пожалуйста?» Полицейские его тут же задержали. Позже они заявили, что это был самый идиотский случай, с которым они когда-либо сталкивались Эта история была рассказана даже в местных новостях. @BloatedBaryonyx
- Примерно 10 лет назад недалеко от Букингемского дворца один чудак с агрессивной собакой попытался отобрать кошельки у двух мужчин, одетых в смокинги. Эти двое мужчин только что покинули дворец после званого обеда, на котором их наградили Крестом Виктории (высшей военной наградой Великобритании, вручаемой за героизм, проявленный в боевой обстановке). Это были боец Королевской морской пехоты и спецназовец Королевской армии... Позднее газеты сообщили, что собака убежала, а грабитель был арестован с травмами, которые он получил после того, как морской пехотинец и солдат несколько раз показали ему тротуар вблизи. @Sunfried
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Один парень был арестован, и в связи с некоторыми обстоятельствами его доставили в больницу. Там во время досмотра выяснилось, что у него в заднем проходе находятся различные наркотики. Первое, что сказал парень: «Это не мои». @nurse_nicole_92
А вы слышали о подобных преступлениях, о которых можно писать в газетах с пометкой «курьезные новости»?
Фото на превью jonnyb61 / reddit