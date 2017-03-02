Почему женщинам с возрастом все больше нужны подруги

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Однажды мы с семьей загорали на пляже, и я обратила внимание на компанию женщин лет 50. С первого взгляда было понятно, что они устроили выходные «только для девочек». Подруги взяли с собой сумки-холодильники и напитки для вкусных коктейлей, стопку дамских романов, воткнули в песок яркие зонтики. Но больше всего привлекал внимание их беззаботный смех: дамы поминутно хохотали, заставляя окружающих завидовать их веселью.

Мне очень понравилось, как они наслаждаются обществом друг друга. Несмотря на то что я была гораздо младше и мне доставляло удовольствие быть мамой маленьких детей, я вдруг ярко представила себя на их месте. Представила, что однажды буду вот также сидеть с подругами, купаясь в их любви и внимании, которое позволит вновь чувствовать себя молодой. В тот же день я встретила двух из них в лифте отеля. «А вы, похоже, неплохо проводите время», — сказала я. «Так и есть, — улыбнулась одна. — Мы ездим на этот пляж все вместе вот уже 20 лет. И вместе мы прошли через многое — разводились, сидели без работы, боролись с раком, теряли близких. И вам я желаю, дорогая, всегда поддерживать связь с подругами. Вот увидите, чем мы старше, тем нужнее друг другу». Эти слова произвели на меня большое впечатление. Но если честно, по-настоящему я поняла их только в 40 лет, когда я осознала, что разводы, болезни, смерть любимых — это реальность. Ведь когда мы молоды, нам кажется, что беды пройдут стороной. В прошлом году муж моей подруги Эмили (мы сблизились, когда наши дочери подружились) погиб в авиакатастрофе. Джо и Эмили были не просто мужем и женой, они были по-настоящему близки — дружили с 15 лет и любили другу друга спустя долгие годы брака. Лишиться этого так рано и так неожиданно — это было страшно, несправедливо и просто не поддавалось осмыслению.

Смерть Джо повергла в печаль очень многих людей, и на протяжении долгого времени их дом был полон скорбящих друзей и родственников. И в то же время там было столько ЛЮБВИ, которая чувствовалась в их отношении друг к другу. Меня поразило, сколько в жизни Эмили подруг и как они добры к ней. Они мгновенно бросили все свои дела и прилетели в Бирмингем, чтобы поддержать. Но дело даже не в этом. Больше всего меня удивило, что здесь собралась целая личная «деревня» Эмили — друзья, которые появились на самых разных этапах жизни: в школе, в колледже, на работе. Все отлично ее знали, были с ней близки и понимали, как облегчить боль и помочь. Перед похоронами они попросили меня заняться написанием некролога. Я решила подготовить черновик и оставить в нем пробелы, чтобы Эмили смогла заполнить их какими-то конкретными воспоминаниями и подробностями. И знаете что? Мне даже не пришлось ее спрашивать. Подруги заполнили все сами — они вспомнили и смешные истории, которые приключались с Джо и его дочерями, и то, что он был первым учеником в классе, и даже то, на какой позиции он играл в баскетбольной команде, — этот список можно продолжить. Потом они начали обсуждать организацию поминального обеда и говорили, например, такие слова: «Нет-нет, Эмили бы это не понравилось» или «Эмили бы так и сделала». В итоге они подготовили 2 варианта и просто представили их подруге на выбор. Так они сэкономили Эмили массу времени и сил, которые она смогла потратить на решение более важных вопросов. Наши подруги не могут спасти нас от бед, но они способны облегчить боль. Они знают, о чем мы думаем и что чувствуем, они интуитивно понимают, что следует сделать, и делают это. Они умеют слушать, сопереживать и проявлять сострадание.

Дженнифер Энистон и Кортни Кокс остаются лучшими подругами уже долгие годы и после съемок «Друзей».