Почему женщинам с возрастом все больше нужны подруги
Однажды мы с семьей загорали на пляже, и я обратила внимание на компанию женщин лет 50. С первого взгляда было понятно, что они устроили выходные «только для девочек». Подруги взяли с собой сумки-холодильники и напитки для вкусных коктейлей, стопку дамских романов, воткнули в песок яркие зонтики. Но больше всего привлекал внимание их беззаботный смех: дамы поминутно хохотали, заставляя окружающих завидовать их веселью.
Мне очень понравилось, как они наслаждаются обществом друг друга. Несмотря на то что я была гораздо младше и мне доставляло удовольствие быть мамой маленьких детей, я вдруг ярко представила себя на их месте. Представила, что однажды буду вот также сидеть с подругами, купаясь в их любви и внимании, которое позволит вновь чувствовать себя молодой.
В тот же день я встретила двух из них в лифте отеля. «А вы, похоже, неплохо проводите время», — сказала я. «Так и есть, — улыбнулась одна. — Мы ездим на этот пляж все вместе вот уже 20 лет. И вместе мы прошли через многое — разводились, сидели без работы, боролись с раком, теряли близких. И вам я желаю, дорогая, всегда поддерживать связь с подругами. Вот увидите, чем мы старше, тем нужнее друг другу».
Эти слова произвели на меня большое впечатление. Но если честно, по-настоящему я поняла их только в 40 лет, когда я осознала, что разводы, болезни, смерть любимых — это реальность. Ведь когда мы молоды, нам кажется, что беды пройдут стороной.
В прошлом году муж моей подруги Эмили (мы сблизились, когда наши дочери подружились) погиб в авиакатастрофе. Джо и Эмили были не просто мужем и женой, они были по-настоящему близки — дружили с 15 лет и любили другу друга спустя долгие годы брака. Лишиться этого так рано и так неожиданно — это было страшно, несправедливо и просто не поддавалось осмыслению.
Смерть Джо повергла в печаль очень многих людей, и на протяжении долгого времени их дом был полон скорбящих друзей и родственников. И в то же время там было столько ЛЮБВИ, которая чувствовалась в их отношении друг к другу.
Меня поразило, сколько в жизни Эмили подруг и как они добры к ней. Они мгновенно бросили все свои дела и прилетели в Бирмингем, чтобы поддержать. Но дело даже не в этом. Больше всего меня удивило, что здесь собралась целая личная «деревня» Эмили — друзья, которые появились на самых разных этапах жизни: в школе, в колледже, на работе. Все отлично ее знали, были с ней близки и понимали, как облегчить боль и помочь.
Перед похоронами они попросили меня заняться написанием некролога. Я решила подготовить черновик и оставить в нем пробелы, чтобы Эмили смогла заполнить их какими-то конкретными воспоминаниями и подробностями. И знаете что? Мне даже не пришлось ее спрашивать. Подруги заполнили все сами — они вспомнили и смешные истории, которые приключались с Джо и его дочерями, и то, что он был первым учеником в классе, и даже то, на какой позиции он играл в баскетбольной команде, — этот список можно продолжить.
Потом они начали обсуждать организацию поминального обеда и говорили, например, такие слова: «Нет-нет, Эмили бы это не понравилось» или «Эмили бы так и сделала». В итоге они подготовили 2 варианта и просто представили их подруге на выбор. Так они сэкономили Эмили массу времени и сил, которые она смогла потратить на решение более важных вопросов.
Наши подруги не могут спасти нас от бед, но они способны облегчить боль. Они знают, о чем мы думаем и что чувствуем, они интуитивно понимают, что следует сделать, и делают это. Они умеют слушать, сопереживать и проявлять сострадание.
Дженнифер Энистон и Кортни Кокс остаются лучшими подругами уже долгие годы и после съемок «Друзей».
Конечно, трудно уделять достаточно времени дружбе, когда у вас дети. Порой для этого просто не хватает энергии. Но наблюдая за Эмили и ее подругами, я поняла одну важную вещь: прочные дружеские отношения — это просто бесценно, когда случается беда. Когда кажется, что вы вот-вот утонете в своем несчастье, семья и друзья словно держат вас за руки, помогая вновь обрести почву под ногами.
Они сходят с вами на йогу, принесут в дом что-то вкусненькое, свозят детей в кафе или на пляж, погуляют с собакой и напишут вам десятки СМС со словами: «Ну как ты, дорогая?» Они будут приезжать к вам снова и снова, чтобы удостовериться, что с вами все в порядке, и найдут еще тысячи способов показать свою любовь.
Та женщина в лифте знала, что говорила. И теперь когда я вижу похожую компанию женщин, я понимаю, что их смех — лишь малая часть большой истории, и эта близость приходит после сложных «взрослых» вещей, которые они вместе пережили. И хотя, безусловно, мужчины играют в нашей жизни огромную роль, они просто не созданы для того, чтобы понимать нас так, как подруги.
Иметь верных друзей в первую очередь означает самому быть хорошим другом. «Круг Эмили» был столь силен именно потому, что она сама очень много вкладывала в дружбу. И когда ей больше всего нужна была поддержка, она пожала плоды своих усилий.
Я рассказала эту историю, чтобы напомнить, что подруги важны всегда: и в хорошие, и в сложные времена, и в горе, и в радости. Наши взлеты и падения покажут, кто готов быть с нами долгие годы, кто готов разделить наши страдания.
Так что за беззаботным смехом на пляже будет стоять история, которая сделает вашу радость глубже и полнее и заставит завидовать всех вокруг белой завистью.
Источник Huffington Post
Автор Kari Kampakis