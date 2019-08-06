Почему для счастливых отношений женщинам не нужны идеальные мужчины

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А вам когда-нибудь встречались пары, при взгляде на которые хотелось спросить: «Да что она в нем нашла?!» И почему многие женщины с детства рисуют себе образ принца, а выходят замуж за тех, кто и близко на него не похож? Казалось бы, женскую логику понять невозможно, но ученые нашли ответы на эти вопросы.

AdMe.ru узнал, почему женщины чаще всего выбирают неидеального партнера и только выигрывают от этого.

Чувство комфорта

В ходе исследования было выявлено, что красивый мужчина в паре — настоящий стресс для его женщины. Жены в таких отношениях часто недовольны собственной внешностью и постоянно находятся в погоне за идеальной фигурой, которая могла бы соответствовать их партнеру. Также беспокойство вызывают мысли о том, что их возлюбленный непременно найдет другую и то, что он рядом, — это всего лишь вопрос времени. А вот те женщины, которые превосходят по привлекательности своих мужей, чувствуют себя счастливыми, не истязают диетами собственный организм и наслаждаются отношениями. Именно в неосознанном предпочтении мужчин с незаурядной внешностью кроется ответ на популярный вопрос: «Что такая красотка нашла в нем?» — комфорт, спокойствие и уверенность в собственной неотразимости.

Гормоны

Гормоны влияют на выбор партнера и диктуют следующие условия: в середине цикла женщин привлекают брутальные мужчины с доминирующим поведением, которые идеально бы подошли для зачатия ребенка, но не для длительных отношений. А вот в остальные дни женщин привлекают добрые и надежные люди с расчетом на долгую совместную жизнь. Поэтому большей популярностью будет пользоваться не мачо, словно сошедший с обложки журналов, а парень из соседнего подъезда. Интересный факт: если женщина принимает противозачаточные, то в середине цикла ее предпочтения при выборе партнера не меняются.

Конкуренция

Согласно исследованию, женщины находят мужчин более привлекательными, когда узнают, что те несвободны. Женщины не могут оставить без внимания выбор своих конкуренток, ведь на подсознательном уровне им кажется, что такой мужчина уже прошел отбор и соответствует необходимым требованиям. Кстати, и сами мужчины часто замечают такую странность: стоит только найти кого-то после продолжительного одиночества, как с ними сразу начинают флиртовать девушки, которые раньше не обращали на них никакого внимания.

Адаптация

Внешность в отношениях играет не главную роль, и это можно понять, если посмотреть, сколько красивых и одиноких людей вокруг. В чем же дело? В своей книге «Позитивная иррациональность» профессор психологии и поведенческой экономики Дэн Ариэли рассказывает о теории адаптации, суть которой в том, что когда человек не может получить желаемое, то он склонен отвергать это. Один из способов такой адаптации состоит в стратегии, которая получила название «Зеленый виноград». Все как в басне Эзопа. Лиса бежала по полю в жаркий день и увидела гроздья винограда, она захотела утолить жажду, разбежалась, подпрыгнула, но виноград достать не удалось. Спустя несколько неудачных попыток лиса сдалась и, уходя, пробормотала: «Все равно виноград еще зеленый и кислый». Концепция зеленого винограда, которая возникла благодаря этой басне, отражает идею, согласно которой человек склонен отказываться от того, что является для него недостижимым.

Первым теорию о бессознательном изменении предпочтений, исходя из имеющихся у человека вариантов, высказал ученый Юн Эльстер. Если применить эту теорию к внешности, то люди чаще всего сопоставляют окружающих с собой или со своим кругом общения, так со временем эстетический идеал претерпевает изменения. Например, с женщиной постоянно знакомятся только лысые мужчины, а она мечтает о ком-то с богатой шевелюрой. Но так как в ее окружении больше людей с прической Брюса Уиллиса, то постепенно она начнет считать такую особенность внешности интересной, а в дальнейшем даже привлекательной. Людей, которые подверглись адаптации, легко узнать по фразам, которые идут вразрез с мнением большинства: «Не люблю маленькие и ровные носы», «У него слишком рельефные мышцы», «У нее слишком густые волосы» и т. д.

Но адаптация может не менять чувство прекрасного, а вместо этого выставить на первый план другие качества (чувство юмора, доброту, интеллект и т. д.). Например, вполне возможно не замечать лишний вес или лысину, если человек имеет сходные с вами жизненные ценности, может рассмешить и вы знаете, что на него можно положиться. Интересный факт: чаще всего именно чувство юмора важнее красоты.

Получается, что красота в глазах смотрящего возможна в двух случаях: при изменениях эстетических предпочтений либо при пересматривании главных черт привлекательности. Эти правила работают, если женщина привлекает только определенный тип мужчин, к которому со временем привыкает и сама начинает выбирать потенциальных партнеров с подобными чертами. Или если женщина понимает, что идеал недостижим (а Меган Маркл увела последнего принца), то в этом случае меняются требования к партнеру, а другие положительные качества становятся заметнее.