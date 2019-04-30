Почему женщинам правильные диагнозы ставят позже, чем мужчинам

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Датские ученые провели огромное исследование, рассмотрев заболевания и время постановки правильного диагноза у 6,9 млн человек. Выяснилось, что женщинам оказывают квалифицированную помощь гораздо позже, чем мужчинам. В среднем разница составляет 4 года, а для многих заболеваний этот срок может стать решающим фактором в возможности выздоровления. Из статьи вы узнаете, почему во всем мире до сих пор «мужская» медицина отличается от «женской» и к каким последствиям это приводит.

AdMe.ru дополнительно к найденным исследованиям провел опрос среди женщин на тему: «Худший совет, который вы слышали от врача» и на основе этого выделил главные признаки, указывающие на то, что нужно срочно менять специалиста.

Признак № 1: Все болезни от одиночества

Звучит парадоксально, но именно на приеме у гинеколога девушки чаще всего сталкиваются со стереотипным мнением врачей. Например, каждая 10-я женщина страдает от эндометриоза, но на диагностику этого и других аутоиммунных заболеваний в среднем уходит 8 лет и для этого требуется посетить 5 врачей. В чем же проблема? Часто при жалобах на боли гинекологи рекомендуют завести мужчину и уверяют, что это — лекарство от всех женских болезней: Когда меня привезли в 1-ю городскую больницу с разрывом яичника, первый вопрос дежурного гинеколога был: «Вы замужем?» @Inga_Kudracheva

Мне как-то от мигрени врач посоветовал выйти замуж. m6lin6

Признак № 2: Все «лечится» родами

Если предыдущая проблема решилась и женщина обзавелась постоянным партнером, но при этом здоровье не улучшилось, то второй по популярности совет — родить ребенка. Грамотные специалисты знают, что роды не только не исцеляют, но и являются серьезным испытанием даже для здорового организма: послеродовая депрессия, развитие сердечно-сосудистых заболеваний, ухудшение состояния зубов, волос, ногтей и многое другое. Ребенок — большая ответственность. Ему необходим соответствующий уход, материальное обеспечение и внимание, и он никак не может «заменить» диагностику и лечение: Пришла к трихологу узнать, почему у меня волосы выпадают. Она сказала: надо рожать. Оказалось, железа не хватает. @InPearly

Ну мне вот роды от бессонницы посоветовали, например. @himmellegem_e

В 19 лет у меня были сильные боли из-за кисты яичников. Врач сказал, что беременность должна помочь. nextxoxexit

Был период, когда мне от всего советовали детей. Цистит? «Надо завести детей». Проблема с позвоночником? «Вам помогут дети». Гайморит не проходит? «Родишь, и все пройдет». Но не помогло. Может, я что-то делаю не так? Hatial

Мне уролог сказал, что нужно забеременеть, чтобы моя чуть опущенная почка поднялась. Нужно ли беременность поддерживать на протяжении всей жизни, чтобы она не опускалась, я уточнять не стала. Iezilop

Заболела дочь, 12 лет. Температура, кашель, боль в горле. Вызвали врача. Пришла женщина лет 45–50, послушала, осмотрела горло у дочери, посмотрела на меня, на дочь, на комнату и спрашивает: «А у вас только один ребенок? Надо вам еще одного родить, и болеть не будете, времени не будет». TekhiPondokhva Второй ребенок призван решить проблемы, которые появились после совета родить первого. Но даже одна беременность, как говорилось выше, серьезное испытание для организма, а при второй риск проявления старых и возникновение новых заболеваний возрастает в несколько раз. Специалисты говорят, что нужно подождать как минимум 18 месяцев после рождения первого ребенка. При меньшем сроке увеличивается риск преждевременных родов, а также у матери повышается вероятность повторных проявлений заболеваний, которые появились во время первой беременности. Поэтому перед тем, как планировать неважно какого по счету ребенка, нужно обязательно пройти полное обследование организма.

Если женщина упрямая и продолжает ходить к тому же врачу, то в итоге она услышит лекцию о том, что для рожавшей женщины все ее проблемы абсолютно естественны: У моего гинеколога две отмазки на жалобы:

1. «Вы же не рожали — что вы хотели?»

2. «Вы же рожавшая — что вы хотели?» bbk17

1. «Вы же не рожали — что вы хотели?» 2. «Вы же рожавшая — что вы хотели?» bbk17 Через 3 дня после рождения дочери я пошла на прием из-за изжоги и одышки. Мне сказали вернуться через неделю, чтобы сделать УЗИ моего желчного пузыря. По словам врача, «обычно после родов выходят камни». Через 2 дня моя мама отвезла меня в больницу, когда симптомы стали вызывать невыносимую головную боль и я не могла дышать в положении лежа. В больнице сказали, что я бы умерла через 12 часов из-за застойной сердечной недостаточности. tottalytubular Есть много болезней и состояний, которые распространены среди женщин, но медицина не знает их причину, поэтому чаще врачи говорят: «У всех так, зря переживаете». Например, женщины в 4 раза чаще страдают от мигрени и хронической усталости, в 3 раза чаще у них диагностируются аутоиммунные расстройства и в 2 раза чаще — болезнь Альцгеймера, ревматоидный артрит и депрессия. Другая важная проблема: врачи не знают, как препараты реагируют на женский организм. Долгие годы клинические исследования проводились только на мужчинах: исследовать лекарства на мужчинах проще и дешевле — у них нет менструального цикла, который бы путал анализы. Поэтому женщинам назначают стандартные дозы лекарств, которые рассчитаны на среднюю массу тела и обмен веществ мужчин, в связи с чем возможны побочные эффекты или случаи передозировки.

Признак № 3: Пора перестать себя накручивать

Принято считать, что женщины более эмоциональные и склонны все преувеличивать, в то время как мужчины держатся даже в случаях самой сильной боли. Исследование показало, что женщины получают обезболивающие препараты в отделениях неотложной помощи в среднем на 16 минут позже мужчин. А также у женщин, обратившихся за помощью с признаками сердечной недостаточности, меньше шансов получить полноценное обследование, потому как сердечный приступ чаще проявляется отличными от мужских симптомами: женщины жалуются на дискомфорт в желудке, тошноту и боль в нижней челюсти. Поэтому их отправляют либо на прием к психиатру, либо домой с советом не нервничать: Жаловалась на внезапные обмороки. Например, в транспорте. Сказали ходить пешком.

@pankratievao

@pankratievao Помню, когда я только начала подозревать, что у меня проблемы, хотела записаться к психиатру. Так вот он сказал: «Как, у такой юной барышни могут быть какие-то проблемы?» В итоге к нему я так и не пошла, и слава богу! @tiger_magician

Моя тетя умерла от панкреатита в 52 года, а моя мама умерла от рака поджелудочной железы в 44 года. Примерно через год после того, как мама скончалась, я спросила врача, есть ли какие-либо анализы, которые я могла бы сдать, чтобы узнать заранее, не возникнет ли у меня наследственных проблем. Мне сказали: «Ну мы все от чего-нибудь умрем». PoweredBySun

Была у онколога, консультировалась о родинке странной формы. Мне сказали, что надо родить, тогда у меня не будет времени рассматривать свое тело и переживать. @its_cow_which

Общественное мнение

Женщина чаще несет ответственность не только за себя, но и за всю семью, и ей просто некогда следовать стандартному совету: «Больше отдыхать и меньше нервничать». Авторы исследования рассказывают, что женщины с заболеваниями сердца часто сталкиваются с отсутствием поддержки со стороны близких. Но самое удивительное, что они еще испытывают вину за свою болезнь, которая не дает им возможности заботиться о других так, как от них того требуют.

Согласно другим исследованиям, мужчинам в случае чрезвычайной ситуации прохожие охотнее проведут сердечно-легочную реанимацию, чем женщинам. Дело в том, что люди боятся оказывать помощь незнакомке: чтобы «запустить» сердце, необходимо расстегнуть одежду и коснуться груди — и это главная причина сомнений. По статистике, только 39 % женщин получат помощь при внезапной остановке сердца в общественном месте.

Еще одно исследование говорит, что женщины, страдающие деменцией, не получают необходимой помощи по сравнению с мужчинами. А именно: они реже посещают врача, принимают неверные дозы лекарств, и никто из родных за ними не следит. А между тем 2/3 людей старше 80 лет — женщины, и они чаще страдают от слабоумия.

Исследования показали, что даже начальные симптомы болезни у женщины значительно увеличивают риск развода. А у заболевших раком матки еще меньше шансов сохранить семью.

Что делать с этой информацией? Перестать скрывать или преуменьшать свои проблемы в страхе прослыть нытиком или параноиком и внимательнее относиться к себе и к тем, кто рядом. А вы или ваши знакомые сталкивались с подобными ситуациями?