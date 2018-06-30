Почему вы не можете уснуть по ночам и что поможет избавиться от бессонницы
Около 15 % населения Земли страдает от бессонницы. Людям нужно около 8 часов крепкого восстановительного сна каждую ночь, чтобы поддерживать оптимальное состояние физиологического и психологического здоровья. Мы рассмотрели более подробно, что может стать причиной бессонницы, и выяснили, какие эффективные средства помогут от нее избавиться.
Руководствуясь простыми советами AdMe.ru, вы сможете навсегда забыть о бессоннице и наслаждаться приятными сновидениями каждую ночь.
1. Рассеянный склероз
Ученые из
Несмотря на усталость, которая является отличительной чертой рассеянного склероза, человек чаще всего не может заснуть как минимум в течение получаса. Часто приходится принимать таблетки, чтобы можно было наконец-то забыть о бессоннице. В зоне повышенного риска находятся люди в возрасте от 20 до 50 лет.
2. Стресс
Результаты исследования
В случае, когда человек постоянно находится в состоянии стресса, бессонница может принять хронический характер.
3. Энергетические напитки
Потребление энергетических напитков в последние годы возросло. 4-летнее исследование, проведенное экспертами Университета
Негативные последствия связаны с содержанием в энергетиках кофеина, который оказывает возбуждающий эффект, связанный со стимуляцией центральной нервной системы.
4. Астма
Команда исследователей из
Ученые отмечают, что пациентам с
5. Инсульт
Исследования
Важность сна для пациента в период восстановления после пережитого инсульта не следует недооценивать, поскольку сон помогает повышать и поддерживать физическое и психическое благополучие.
6. Алкоголь
В исследовании
Результаты показали, что люди, выпивающие 2 дня в неделю или более, склонны к развитию бессонницы.
7. Менопауза
Известно, что женщины больше предрасположены к бессоннице. Новое исследование
Из 3 302 участников исследования более трети страдали от бессонницы, сообщая о частом пробуждении по ночам.
8. Слабая иммунная система
Доктор Имон Малон (Eamonn Mallon) из Лестерского университета показал, что иммунная система также может стать причиной бессонницы. Биолог отметил, что общее заблуждение заключается в том, что если вы больны, то вы спите больше. Однако проведенное исследование, напротив, показало, что индуцированная болезнью бессонница имеет довольно широкое распространение.
Слабая иммунная система может приводить к болезни, что, как правило, вызывает нарушение сна.
9. Просмотр телевизионных шоу и сериалов
В исследовании
В результате интенсивное взаимодействие с телевизионным контентом может потребовать более длительного периода, чтобы разгрузиться перед сном. В частых случаях это может приводить к бессоннице.
Что поможет заснуть
1. Йога
Исследования Научно-исследовательского института здоровья в
Особое внимание на йогу стоит обратить женщинам в период менопаузы: это поможет им избавиться от бессонницы.
2. Травяные средства
Расстройство сна может серьезно повлиять на всю жизнь человека, и связано оно с целым рядом заболеваний, среди которых
Данный подход к лечению хорош тем, что этот метод естественный, безопасный и эффективный. Чтобы избежать бессонницы, также рекомендуется воздержаться от блюд со множеством приправ и специй.
3. Вишневый сок
Исследователи из
Если пить вишневый сок утром и вечером, то можно будет заметить, как проблемы, связанные с бессонницей, забываются навсегда. Пить газированные напитки, содержащие кофеин, напротив, не рекомендуется.
4. Светотерапия
По словам Грейса Дина (Grace Dean) из
Лечение нарушений сна с помощью
5. Медитация
Дэвид Блэк (David Black) с коллегами из
У медитирующих пациентов не только улучшилось качество сна, но также прошла депрессия, тревога, стресс, а от былой усталости не осталось и следа.
6. Очки с янтарными стеклами
Зная, что люди с трудом меняют свои привычки, исследователи из Медицинского центра
Использование янтарных тонированных линз, которые блокируют синий свет, смягчает эти эффекты. Помимо избавления от бессонницы, у пациентов также наблюдалось снижение артериального давления и положительное влияние на
А что вызывает бессонницу у вас и как вы с ней боретесь? Поделитесь с нами в комментариях.
Фото на превью The Big Bang Theory / Warner Bros. Television