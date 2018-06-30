Почему вы не можете уснуть по ночам и что поможет избавиться от бессонницы

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Около 15 % населения Земли страдает от бессонницы. Людям нужно около 8 часов крепкого восстановительного сна каждую ночь, чтобы поддерживать оптимальное состояние физиологического и психологического здоровья. Мы рассмотрели более подробно, что может стать причиной бессонницы, и выяснили, какие эффективные средства помогут от нее избавиться.

Руководствуясь простыми советами AdMe.ru, вы сможете навсегда забыть о бессоннице и наслаждаться приятными сновидениями каждую ночь.

1. Рассеянный склероз

Ученые из Калифорнийского университета в Дейвисе провели исследования, выявляющие связь между рассеянным склерозом и бессонницей. Было отобрано 2 300 человек, у которых наблюдался рассеянный склероз. У более чем 70 % участников было обнаружено расстройство сна. Несмотря на усталость, которая является отличительной чертой рассеянного склероза, человек чаще всего не может заснуть как минимум в течение получаса. Часто приходится принимать таблетки, чтобы можно было наконец-то забыть о бессоннице. В зоне повышенного риска находятся люди в возрасте от 20 до 50 лет.

2. Стресс

Результаты исследования Американской академии медицины сна показывают, что стрессы могут приводить к бессоннице. Томас Рот (Thomas Roth) и его коллеги отмечают, что немаловажную роль играет то, как пациент справляется со сложившейся ситуацией. Чем сильнее он абстрагируется и переключается на отвлекающие занятия, тем лучше. В случае, когда человек постоянно находится в состоянии стресса, бессонница может принять хронический характер.

3. Энергетические напитки

Потребление энергетических напитков в последние годы возросло. 4-летнее исследование, проведенное экспертами Университета Камило Хосе Села , оценивало положительное и отрицательное влияние энергетических напитков на человека. Участники отмечали, что у них стало больше сил и выносливости, однако появились бессонница и нервозность. Негативные последствия связаны с содержанием в энергетиках кофеина, который оказывает возбуждающий эффект, связанный со стимуляцией центральной нервной системы.

4. Астма

Команда исследователей из Питтсбургского университета установила, что бессонница часто встречается у людей с астмой . У 37 % испытуемых, имеющих проблемы с дыханием из-за мышечных спазмов, наблюдались нарушения сна. Участники с бессонницей хуже контролировали свое состояние, у них появлялась депрессия и другие тревожные симптомы, которые являлись признаками ухудшения состояния здоровья. Ученые отмечают, что пациентам с астмой очень важно вовремя избавиться от бессонницы, чтобы снизить риск неблагоприятного исхода.

5. Инсульт

Исследования Университета Суррея показывают, что те, кто пострадал от инсульта , имеют трудности со сном, что в свою очередь влияет на общее выздоровление и качество жизни. Ученые полагают, что бессонница, с которой сталкиваются пациенты с инсультом , вызвана рядом способствующих факторов, таких как большая психологическая нагрузка, боль и дискомфорт, а также снижение уровня физической активности. Важность сна для пациента в период восстановления после пережитого инсульта не следует недооценивать, поскольку сон помогает повышать и поддерживать физическое и психическое благополучие.

6. Алкоголь

В исследовании Университета Джонса Хопкинса приняли участие 4 970 взрослых. Испытуемые сообщили о количестве дней, в течение которых они выпивали «4 или более напитков за один раз» в предыдущие 3 месяца. Ответы использовались для расчета среднего числа дней в неделю, когда употреблялась выпивка. Участники также сообщили о трудностях с засыпанием и проблемах со сном. Результаты показали, что люди, выпивающие 2 дня в неделю или более, склонны к развитию бессонницы.

7. Менопауза

Известно, что женщины больше предрасположены к бессоннице. Новое исследование Университета штата Пенсильвания предполагает, что в период менопаузы риск появления бессонницы увеличивается в несколько раз. Наиболее распространенные жалобы, связанные со сном, включают трудности с засыпанием, бодрствование и снижение качества сна. Из 3 302 участников исследования более трети страдали от бессонницы, сообщая о частом пробуждении по ночам.

8. Слабая иммунная система

Доктор Имон Малон (Eamonn Mallon) из Лестерского университета показал, что иммунная система также может стать причиной бессонницы. Биолог отметил, что общее заблуждение заключается в том, что если вы больны, то вы спите больше. Однако проведенное исследование, напротив, показало, что индуцированная болезнью бессонница имеет довольно широкое распространение. Слабая иммунная система может приводить к болезни, что, как правило, вызывает нарушение сна.

9. Просмотр телевизионных шоу и сериалов

В исследовании Мичиганского университета участвовало 423 молодых человека в возрасте от 18 до 25 лет. Они прошли опрос, оценивая регулярность просмотра телевизионных шоу, качество сна, усталость и бессонницу. Учитывался просмотр нескольких последовательных эпизодов одного и того же сериала. Авторы работы отмечают, что из-за сложной повествовательной структуры таких шоу зрителю приходится полностью погружаться в происходящее на экране. В результате интенсивное взаимодействие с телевизионным контентом может потребовать более длительного периода, чтобы разгрузиться перед сном. В частых случаях это может приводить к бессоннице.

Что поможет заснуть

1. Йога

Исследования Научно-исследовательского института здоровья в Сиэтле показали, что занятия йогой в течение 12 недель способны избавить от бессонницы. В испытаниях приняли участие 249 человек. Они занимались йогой и выполняли аэробные упражнения умеренной интенсивности. В результате было обнаружено повышение качества сна, понижение уровня депрессии и стресса. Особое внимание на йогу стоит обратить женщинам в период менопаузы: это поможет им избавиться от бессонницы.

2. Травяные средства

Расстройство сна может серьезно повлиять на всю жизнь человека, и связано оно с целым рядом заболеваний, среди которых ожирение , депрессия, беспокойство и воспалительные процессы . Роберт Раунтри (Robert Rountree) в своей работе «Обзор эффективности травяных средств для борьбы с бессонницей» описал несколько растений, которые можно использовать для того, чтобы улучшить качество сна. К таким травам относятся, например, валериана, хмель, ромашка и зверобой. Данный подход к лечению хорош тем, что этот метод естественный, безопасный и эффективный. Чтобы избежать бессонницы, также рекомендуется воздержаться от блюд со множеством приправ и специй.

3. Вишневый сок

Исследователи из Университета штата Луизиана обнаружили, что употребление вишневого сока дважды в день в течение 2 недель помогло увеличить время сна почти на 90 минут среди людей с бессонницей. Вишня является естественным природным источником мелатонина , который помогает регулировать цикл бодрствования. Если пить вишневый сок утром и вечером, то можно будет заметить, как проблемы, связанные с бессонницей, забываются навсегда. Пить газированные напитки, содержащие кофеин, напротив, не рекомендуется.

4. Светотерапия

По словам Грейса Дина (Grace Dean) из Университета штата Нью-Йорк в Буффало, свет играет главную роль в том, чтобы держать циркадные ритмы , или так называемые внутренние часы человека, стабилизированными. Большое количество или, напротив, недостаток света будет влиять на засыпание. Лечение нарушений сна с помощью светотерапии не является чем-то новым, однако данное исследование тестирует уникальный метод в терапии. Очки со встроенными лампочками являются портативной альтернативой большим стационарным световым коробам, которые обычно используют при лечении пациентов, страдающих от бессонницы.

5. Медитация

Дэвид Блэк (David Black) с коллегами из Университета Южной Калифорнии провел небольшое клиническое испытание с привлечением 49 участников, страдающих от нарушений сна. Результаты показали, что осознанная медитация играет определенную роль в решении проблем, связанных с бессонницей. У медитирующих пациентов не только улучшилось качество сна, но также прошла депрессия, тревога, стресс, а от былой усталости не осталось и следа.

6. Очки с янтарными стеклами

Зная, что люди с трудом меняют свои привычки, исследователи из Медицинского центра Колумбийского университета опробовали метод снижения негативного воздействия вечернего окружающего света. Смартфоны, планшеты и другие светоизлучающие устройства освещаются светодиодами, которые в ночное время подавляют мелатонин и повышают бдительность. Использование янтарных тонированных линз, которые блокируют синий свет, смягчает эти эффекты. Помимо избавления от бессонницы, у пациентов также наблюдалось снижение артериального давления и положительное влияние на гипертонию .

А что вызывает бессонницу у вас и как вы с ней боретесь? Поделитесь с нами в комментариях.