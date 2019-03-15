Почему всех интересует, когда мы выйдем замуж и родим? 5 честных ответов

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Фраза «Часики-то тикают» уже давно приобрела ироничный оттенок, породив массу мемов и шуток. «Дал бог ушко, даст и подушку», «Дал бог руки, даст и татухи», «Перестают ли тикать часики после рождения ребенка?» — вот немногие из них. Вопрос о браке и детях не теряет своей актуальности в умах окружающих. Кстати, психологи утверждают, что негативную реакцию вызывают не только женщины, не имеющие детей, но и мужчины.

Нам в AdMe.ru непонятны причины ажиотажа вокруг такого деликатного аспекта. Поэтому мы немного пофантазировали на тему того, что заставляет людей интересоваться чужой личной жизнью.

1. Беспокойство

Подобные вопросы могут скрывать банальное, но вполне искреннее волнение. Обычно это свойственно бабушкам, дедушкам, родителям и другим близким родственникам. В особо тяжелых случаях члены семьи устраивают смотрины, знакомя с сыновьями маминых подруг, или тайно создают профиль на сайтах знакомств и в приложениях, общаясь с потенциальными кавалерами от вашего лица. Если с подобным отношением сталкивается мужчина, близкие друзья (в худшем случае — родители) стараются познакомить его с хорошими, на их взгляд, кандидатками. Вспомните детство: наверняка родители чрезмерно оберегали вас, проводили с вами много времени и интересовались мельчайшими подробностями жизни. Налицо тревожность и гиперопека. Это можно назвать слепой любовью — такие родители очень любят своего ребенка (даже если он давно перешагнул 18-летний рубеж), вот только выражают свои чувства несколько болезненно. А их представления о счастье сформированы под влиянием патриархальных норм.

Как реагировать? Зависит от степени вашей близости с родственниками. Если ваши отношения достаточно доверительные, можно четко объяснить свою позицию. Не забудьте отметить, что вы счастливы и самодостаточны и переживать за вас не стоит. Если у вас натянутые отношения, достаточно коротко высказать свое мнение, не вдаваясь в подробности, и пресечь попытки сводничества.

2. Праздное любопытство

По этой причине ненавистный вопрос задают, к примеру, таксисты, попутчики в поезде или самолете, знакомые знакомых, которых мы встречаем на вечеринке. Или одноклассники, с которыми мы общаемся раз в несколько лет. Им, естественно, нет дела до вас и вашей жизни, но быть в дороге и молчать они не могут. На встречах выпускников приходится поддерживать беседу, чтобы показать себя вежливым человеком.

Как реагировать? Может показаться неудобным, но вы не обязаны поддерживать беседу, которая вас не увлекает. О чем и стоит вежливо сообщить излишне общительному попутчику. Или можно просто отшутиться. То же касается встреч выпускников и прочих мероприятий, которые «надо» посещать. Хотите повидаться со старыми друзьями или с первым учителем? Пожалуйста. Но отягощать себя бессмысленной коммуникацией точно не стоит.

3. Скука

Люди по-разному борются со скукой. Одни находят новое хобби, другие уходят с головой в работу. Некоторые, увы, начинают искусственно наполнять свою жизнь событиями: следят за звездными сплетнями, смотрят ток-шоу или пытаются досконально изучить жизнь своих друзей или знакомых. Отсюда бесконечные расспросы про часики и заек с лужайками.

Как реагировать? Если ситуация повторяется, возможно, наступило время показать личные границы. Можно, например, сказать, что одинокие люди имеют более насыщенную и полноценную жизнь, чем некоторые люди в браке. Это, кстати, подтверждено наукой. Такой разговор может немного смутить вас и вашего визави, зато впредь вы будете избавлены от бестактности.

4. Желание пообщаться

Чем старше мы становимся, тем больше вокруг нас замужних подруг и приятелей с детьми. Теплое отношение никуда не делось, вот только общих тем становится все меньше. Тогда на первый план выходит желание сохранить дружбу, найти новые темы для обсуждения или просто поделиться радостью с близким человеком. Следуя в своих действиях этой логике, подруга или друг даже не догадывается о том, что тема брака и деторождения может быть для вас болезненной или неинтересной в силу разных причин.

Как реагировать? Разговоры по душам и просьба не обсуждать данную тему — это, возможно, не самое лучшее решение. Переведите разговор на собеседницу или собеседника — попросите рассказать о своих ощущениях от семейной жизни или о ребенке. Это избавит вас от необходимости объясняться, а человеку будет приятно ваше участие.

5. Стереотипы

Им могут быть подвержены все: родители, друзья, коллеги, случайные попутчики и т. д. Эти люди, кажется, распланировали свою (и чужую) жизнь на десятилетия вперед, причем в мельчайших подробностях. Многие из них были воспитаны с убеждением, что женщина должна иметь детей. Они уверены в том, что есть лишь одна траектория, которой должны следовать все вокруг. Обязательно получить высшее образование, выйти замуж до 30 лет, родить не менее 2 детей, ездить в отпуск хотя бы раз в год — продолжать можно бесконечно. Как только они видят кого-то, кто строит свою жизнь иначе, удивляются и начинают задавать вопросы и пытаться «вразумить».

Как реагировать? Пожалуй, самый тяжелый случай из тех, что мы описали. Универсального рецепта общения с такими людьми нет. Исходите из ситуации и особенностей собеседника. С одними проще будет пошутить, со вторыми — уйти от разговора. Главное — дать понять, что это ваш выбор.

Бонус

Бесцеремонное вторжение в жизнь других людей нашло отражение и в рекламе. Не так давно Mazda запустила рекламную кампанию из 4 роликов под названием #Mazdaбытьсобой. В ролике ниже — немой вопрос каждого человека, кто хоть раз сталкивался с бесконечными «Когда выйдешь замуж/женишься/заведешь?». И единственно верный ответ.

А вам задавали вопросы о замужестве или рождении детей? Как вы отвечали на них?