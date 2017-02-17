Почему все совпадения в вашей жизни — это на самом деле хорошо продуманный план

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Люди зачастую не придают особого значения разного вида случайностям, называя их простым совпадением. Но порой в жизни происходят настолько невероятные стечения обстоятельств, что они если и не меняют восприятие мира, то как минимум оставляют кучу вопросов. AdMe.ru решил поискать ответ. Итак, вот почему мы часто сталкиваемся с совпадениями.

В нашей жизни существуют аспекты, которые находятся вне нашего осознанного контроля, например наши бессознательные желания и мысли, которые имеют способность материализовываться без нашего контроля. Зачастую как раз в виде необычных жизненных совпадений. Проблему таких совпадений впервые обозначил Карл Густав Юнг. Он был убежден, что эти самые примечательные совпадения в нашей жизни связаны с внутрипсихическими переживаниями, мыслями и даже снами. Ситуации подобного рода показывают, что наша психика может вступать в легкое взаимодействие с тем, что представляется миром материи. Проще говоря, мысль материальна, даже неосознанная. Тогда вы можете спросить: «Неужели я сам надумал все то плохое, что творится сейчас в моей жизни?» Да. Но не всегда. Важно помнить, что существуют обстоятельства за пределами нашего контроля. Но факт по-прежнему остается фактом: подавляющее большинство из того, что случается в вашей жизни, происходит в ответ на ваши же мысленные вибрации.

В нашей голове с определенной частотой возникают некие мысли, образы, выражающие наши мечты, страхи и подобное. Вселенная же реагирует на частоту этих мыслей и будто бы подстраивает связанные с ними события. Так что когда какая-то невероятная случайность резко врывается в ваши спокойные будни, спросите себя, а действительно ли так уж и странно, что вы привлекли эти события или человека в вашу реальность? Но при этом было бы неверно утверждать, что буквально каждая вещь, человек и событие, которое мы притягиваем в нашу жизнь, являются исключительно результатом наших неуемных мыслительных энергий. Есть еще один НЕМАЛОВАЖНЫЙ фактор, который стоит иметь в виду: в то время как мы создаем нашу реальность, другие так же создают свою. Это коллективная работа. Если вы лоб в лоб столкнулись с неким незнакомцем на дороге, это не значит, что он материализовался из ваших мыслей. Возможно, вы — его мысли. Или вы оба мысли третьего человека, группы и т. д.

Легче всего представить все вышесказанное можно при помощи следующего приема: вообразите, что под вашими ногами всегда находится зеркало. И все, о чем вы переживаете, часто думаете, — все это и отражается в этом зеркале и воплощается в реальность. Только дело в том, что это зеркало и есть реальность. Получается, что в реальность отражается все, что вы думаете «по ту сторону зеркала», и случайные совпадения можно назвать знаками — знаками ваших реальных мыслей. Один из немногих, кто решился исследовать природу таких совпадений с научной точки зрения, — это профессор психиатрии Виргинского университета (США) доктор Бернард Д. Бейтман. Своего рода отец науки о совпадениях отмечает, что списывать совпадения на случайность — «это признать, что совпадения изначально не имеют значения или большой важности. Без соответствующих доказательств такие заявления едва ли можно считать научными. Случайность — это не объяснение, а просто констатация произошедшего».

Так что, обращайте иногда внимание на знаки, но не переусердствуйте с их расшифровкой :)