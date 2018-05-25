3 типа и 3 слоя личности, о которых стоит знать всем, кто хочет жить в ладу с собой

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Замечали, как по-разному мы себя ведем, общаясь с разными людьми? С кем-то нам хочется веселиться, общаться на любые темы, кому-то постоянно хочется дать совет или указать на ошибки, а у кого-то, напротив, попросить совета или пожаловаться. Американский психолог Эрик Берн объяснил такое поведение существованием 3 субличностей в человеке: «родитель», «взрослый» и «ребенок». По его мнению, они есть в каждом из нас. А психолог Кембриджского университета Брайан Литтл в своей теории о 3 слоях личности объясняет, как благодаря им нам удается адаптировать свои действия под любые ситуации и как получать максимальную пользу от каждого.

AdMe.ru расскажет о 3 ролях, которые мы исполняем в повседневной жизни, а также о том, как обеспечить их гармоничное взаимодействие.

1. «Родитель»

Эта модель общения подразумевает позицию старшего. Он озвучивает требования наших родителей и людей, которые были значимы для нас в детстве. Его функции — заботиться о себе и окружающих, воспитывать, соблюдать нормы, запрещать, одобрять, критиковать и помогать. Ученики Эрика Берна, психологи Ян Стюарт и Вэнн Джойнс, отмечают в данной позиции «родителя» позитивного и негативного. Первый заботится и помогает, уважая человека, которому оказывает помощь. Второй же помогает с позиции превосходства, игнорируя другого. В случае дисбаланса в существовании 3 личностей в сторону «родителя» в нас безостановочно начинает говорить внутренний критик: осуждает, ругает и не дает никаких поблажек. Окружающим это грозит гиперопекой и постоянным контролем. У женщин такое поведение выражается в отношениях с партнером, когда она играет роль мамочки, слишком заботясь и постоянно поучая.

2. «Ребенок»

В этой роли мы руководствуемся эмоциями и желаниями. Это проекция нас самих в детском возрасте. Поведение и реакции — соответствующие. Внутренний ребенок отвечает за наши творческие занятия, новые идеи, спонтанность и непосредственность, Швейцарский психолог Карл Густав Юнг отмечал, что внутренний ребенок в личности воплощает жизненные силы и выражает самое сильное стремление человека — тягу к самореализации. Когда «ребенок» сильно подавляет субличности «родителя» и «взрослого», мы получаем безответственное существо, которое предпочитает только веселиться и развлекаться, проще говоря, играть. Ему сложно ставить цели и концентрироваться на них, он не может контролировать себя и свои капризы, им управляют страхи и обиды. Если внутренний ребенок подавлен, это приводит к хронической обидчивости, требовательности и ощущению, что вас не ценят.

3. «Взрослый»

Эта позиция в общении представляет здравый смысл и адекватное взаимодействие. Это часть личности нас настоящих, она не ссылается на нас в детстве и не копирует образы родителей. Внутренний взрослый договаривается, приспосабливается к реальности, строит планы, зарабатывает деньги, рассматривает события с точки зрения разума. Единственная проблема этой роли — «взрослого» бывает слишком мало. Не каждому свойственно рациональное и спокойное поведение, здравая оценка происходящего. Самым главным качеством зрелой личности, по мнению немецкого психолога и психоаналитика Эрика Эриксона, является продуктивность. Оно включает в себя как творческую и профессиональную продуктивность, так и вклад в воспитание следующих поколений. Именно «взрослый» обеспечивает мирное сосуществование «родителя» и «ребенка» и решает, какое поведение наиболее соответствует конкретным обстоятельствам, от каких стереотипов желательно отказаться, а какие, напротив, необходимо включить.

3 слоя личности по теории Брайана Литтла

Специалист в области психологии личности Кембриджского университета Брайан Литтл предлагает теорию, согласно которой личность составляют 3 слоя: биогенный, социогенный, идеогенный.

Биогенный слой — это генетическая основа, заложенная в человеке с рождения, на которую настраивается все остальное.

— это генетическая основа, заложенная в человеке с рождения, на которую настраивается все остальное. Социогенный слой формируется культурой и воспитанием. Здесь имеет значение национальная принадлежность, социальный слой, религия человека — все это со своими представлениями о правильном и неприемлемом поведении. Этот слой помогает ориентироваться в знакомой среде, замечать сигналы и не совершать ошибок.

формируется культурой и воспитанием. Здесь имеет значение национальная принадлежность, социальный слой, религия человека — все это со своими представлениями о правильном и неприемлемом поведении. Этот слой помогает ориентироваться в знакомой среде, замечать сигналы и не совершать ошибок. Идеогенный слой включает в себя то, что делает человека уникальным: идеи, ценности и правила, которые он формулирует для себя сознательно и которых придерживается по жизни.

Литтл отмечает, что отношения между этими слоями, как и между ролями у Берна, не всегда бывают гармоничными. Так, например, генетическая склонность к лидерству и упрямству может конфликтовать с социальной установкой на уважение к старшим. Психолог также советует не идентифицировать себя только с одной чертой личности. По его мнению, если использовать одну модель поведения во всех ситуациях, то поле возможностей сузится. К примеру, человек считает себя интровертом и отказывается от публичных выступлений, поскольку думает, что это «не его», отдает предпочтение тихой работе в кабинете. Брайан Литтл уверен, что личностные характеристики можно менять, а не приспосабливать постоянно свои желания к моделям поведения своего преобладающего типа. В попытках сделать что-то непривычное психолог считает важным давать себе время для отдыха и подзарядки, будь то пробежка или беседа с близким другом. Это дает передышку и возможность накопить силы для новых рывков.